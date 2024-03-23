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Как быстро сделать генеральную уборку дома: 6 дельных советов

Весна пришла. Хочется раздвинуть шторы, впустить яркие лучи солнца… и тут же хорошая хозяйка задумается о генеральной уборке. Как провести ее быстро и без вреда для здоровья? Рассказывает патофизиолог.

23 марта 20241
Уборка советы
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Весна — идеальное время для того, чтобы радикально перетряхнуть кладовки и темные углы, избавиться от хлама и навести чистоту в доме. Это полезно не только для физического здоровья, ведь мы убираем пыль и аллергены, но и для психики: генеральная уборка в доме помогает навести порядок в мыслях, эмоциях и чувствах.

Но глобально убраться в своем доме, даже если речь о квартире не очень больших размеров, задача не из легких. Помогут быстрее справиться с уборкой простые советы и лайфхаки от нашего эксперта — патофизиолога Елены Парецкой.

Аллергология-иммунология, патофизиология, педиатрия

Аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиолог

Начать генеральную уборку после работы — плохая идея, поскольку на нее потребуется достаточно много времени и сил. Поэтому стоит заранее запланировать процесс на выходной, начало отпуска или предпраздничный день. Если попробовать некоторые из наших советов, можно справиться с уборкой дома или квартиры быстрее и меньшими энергозатратами, экономя время и силы, при этом получить удовольствие от отличного результата.

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1. Расхламляйте без зазрений совести

Перед тем как разложить все вещи по их законным местам и тщательно вымыть все то, что вы запланировали, критически осмотритесь и избавьтесь от лишних вещей, которыми вы больше не пользуетесь. Каждый из предметов, который находится в наших домах, должен использоваться, иметь свое место и быть в надлежащем виде. Чем больше лишних вещей, которые требуют ухода, но не используются, тем больше ресурсов вы расходуете впустую.

Поэтому уберите из шкафа вещи, которые никогда не надеваете, выкиньте растянутую майку и старые треники, засохшие букетики или цветы в горшках, пакетики, коробочки и баночки. Проверьте все комнаты (ванную и кладовую, балкон — тоже) и то, что вы не используете, что стоит и пылится без дела, смело выставляйте из дома. Последующие уборки будут проходить быстрее.

2. Составьте план уборки

Перед тем как достать пылесос, швабру и тряпки, надеть перчатки и начать мыть, составьте пошаговый план своих действий.  Продумайте его так, чтобы вам было максимально удобно. Например, одним проще сделать уборку героическим усилием в течение дня, другим — делать ее 2-3 дня и проводить по зонам, выделив 3-4 часа. Составление плана поможет вам сделать все максимально эффективно, не пропустив важные объекты и детали, выстроить удобную и логичную последовательность.

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3. Заранее приготовьте все необходимое

Основываясь на плане уборки, который вы для себя составили, вам будет проще понять, что нужно. Список чистящих и моющих средств, необходимых приспособлений, которые вам понадобятся, избавит от лишних движений и расхода энергии. Заранее купите те средства и предметы, которые подходят к концу или закончились. Это могут быть перчатки, тряпки, губки, чистящие порошки и жидкие средства для мытья, полироли, фильтры для пылесоса, мешки для мусора и т.д.

В ходе уборки вам не придется напрягать родных или самим бежать в ближайший магазин, потому что кончилось нужное вам средство или то, что вы обычно используете, не справляется.

4. Начните с нелюбимых мест

Люди, которые профессионально занимаются клинингом, говорят, что начинать уборку нужно с тех помещений, которые наиболее грязные, или с тех комнат, где вы меньше всего любите наводить порядок.

При позитивном настрое и на пике сил вы выполните наиболее сложные и нелюбимые задачи, а когда энтузиазм несколько поумерится, вам будет проще заниматься уборкой там, где комнаты почище, или там, где вы любите находиться. Можно начать с самых нелюбимых занятий: смены постельного белья, стирки штор или мытья туалета.

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5. Двигайтесь сверху вниз

Чтобы уборка была максимально эффективной и быстрой и вам не пришлось дважды перемывать полы или протирать пыль, двигайтесь при уборке в направлении сверху вниз — от люстр, карнизов и потолков к полу. Пыль, паутина и загрязнения вверху, если их убирать первыми, попадут на немытый пол. Постепенно спускайтесь все ниже — от верхних полок к нижним, доходя до плинтусов и полов. Именно мытье полов должно завершать процесс уборки, чтоб собрать все загрязнения и пыль, которую вы вытрясли.

6. Не забудьте о текстиле

Любые текстильные элементы так или иначе копят в себе пыль, частицы шерсти животных, перхоть и эпидермис людей, пыльцу и все, что циркулирует в воздухе помещений.

Поэтому при генеральной уборке не забывайте про них. Покрывала и шторы, тюль, ковры, декоративные подушки, мягкие игрушки и все остальное нужно постирать, а если это невозможно, почистить со специальными средствами.

Автор текста:Елена Мишина
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