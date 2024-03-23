Как быстро сделать генеральную уборку дома: 6 дельных советов

Весна — идеальное время для того, чтобы радикально перетряхнуть кладовки и темные углы, избавиться от хлама и навести чистоту в доме. Это полезно не только для физического здоровья, ведь мы убираем пыль и аллергены, но и для психики: генеральная уборка в доме помогает навести порядок в мыслях, эмоциях и чувствах.
Но глобально убраться в своем доме, даже если речь о квартире не очень больших размеров, задача не из легких. Помогут быстрее справиться с уборкой простые советы и лайфхаки от нашего эксперта — патофизиолога Елены Парецкой.
Аллерголог-иммунолог, педиатр, патофизиологЛичный сайт
Начать генеральную уборку после работы — плохая идея, поскольку на нее потребуется достаточно много времени и сил. Поэтому стоит заранее запланировать процесс на выходной, начало отпуска или предпраздничный день. Если попробовать некоторые из наших советов, можно справиться с уборкой дома или квартиры быстрее и меньшими энергозатратами, экономя время и силы, при этом получить удовольствие от отличного результата.
1. Расхламляйте без зазрений совести
Перед тем как разложить все вещи по их законным местам и тщательно вымыть все то, что вы запланировали, критически осмотритесь и избавьтесь от лишних вещей, которыми вы больше не пользуетесь. Каждый из предметов, который находится в наших домах, должен использоваться, иметь свое место и быть в надлежащем виде. Чем больше лишних вещей, которые требуют ухода, но не используются, тем больше ресурсов вы расходуете впустую.
Поэтому уберите из шкафа вещи, которые никогда не надеваете, выкиньте растянутую майку и старые треники, засохшие букетики или цветы в горшках, пакетики, коробочки и баночки. Проверьте все комнаты (ванную и кладовую, балкон — тоже) и то, что вы не используете, что стоит и пылится без дела, смело выставляйте из дома. Последующие уборки будут проходить быстрее.
2. Составьте план уборки
Перед тем как достать пылесос, швабру и тряпки, надеть перчатки и начать мыть, составьте пошаговый план своих действий. Продумайте его так, чтобы вам было максимально удобно. Например, одним проще сделать уборку героическим усилием в течение дня, другим — делать ее 2-3 дня и проводить по зонам, выделив 3-4 часа. Составление плана поможет вам сделать все максимально эффективно, не пропустив важные объекты и детали, выстроить удобную и логичную последовательность.
3. Заранее приготовьте все необходимое
Основываясь на плане уборки, который вы для себя составили, вам будет проще понять, что нужно. Список чистящих и моющих средств, необходимых приспособлений, которые вам понадобятся, избавит от лишних движений и расхода энергии. Заранее купите те средства и предметы, которые подходят к концу или закончились. Это могут быть перчатки, тряпки, губки, чистящие порошки и жидкие средства для мытья, полироли, фильтры для пылесоса, мешки для мусора и т.д.
В ходе уборки вам не придется напрягать родных или самим бежать в ближайший магазин, потому что кончилось нужное вам средство или то, что вы обычно используете, не справляется.
4. Начните с нелюбимых мест
Люди, которые профессионально занимаются клинингом, говорят, что начинать уборку нужно с тех помещений, которые наиболее грязные, или с тех комнат, где вы меньше всего любите наводить порядок.
При позитивном настрое и на пике сил вы выполните наиболее сложные и нелюбимые задачи, а когда энтузиазм несколько поумерится, вам будет проще заниматься уборкой там, где комнаты почище, или там, где вы любите находиться. Можно начать с самых нелюбимых занятий: смены постельного белья, стирки штор или мытья туалета.
5. Двигайтесь сверху вниз
Чтобы уборка была максимально эффективной и быстрой и вам не пришлось дважды перемывать полы или протирать пыль, двигайтесь при уборке в направлении сверху вниз — от люстр, карнизов и потолков к полу. Пыль, паутина и загрязнения вверху, если их убирать первыми, попадут на немытый пол. Постепенно спускайтесь все ниже — от верхних полок к нижним, доходя до плинтусов и полов. Именно мытье полов должно завершать процесс уборки, чтоб собрать все загрязнения и пыль, которую вы вытрясли.
6. Не забудьте о текстиле
Любые текстильные элементы так или иначе копят в себе пыль, частицы шерсти животных, перхоть и эпидермис людей, пыльцу и все, что циркулирует в воздухе помещений.
Поэтому при генеральной уборке не забывайте про них. Покрывала и шторы, тюль, ковры, декоративные подушки, мягкие игрушки и все остальное нужно постирать, а если это невозможно, почистить со специальными средствами.