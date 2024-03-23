Как быстро сделать генеральную уборку дома: 6 дельных советов

Перед тем как разложить все вещи по их законным местам и тщательно вымыть все то, что вы запланировали, критически осмотритесь и избавьтесь от лишних вещей, которыми вы больше не пользуетесь . Каждый из предметов, который находится в наших домах, должен использоваться, иметь свое место и быть в надлежащем виде. Чем больше лишних вещей, которые требуют ухода, но не используются, тем больше ресурсов вы расходуете впустую.