Эта простая привычка защитит от варикоза и улучшит настроение

Бывает ли у вас так, что после работы приходите домой и чувствуете, что ваши ноги болят? Причем не всегда понятно, с чем это связано: то ли много ходили, то ли уже начались проблемы с венами. Арсен Кочарян назвал 4 типа болей в ногах и объяснил, в каких случаях может помочь флеболог, а в каких — невролог или травматолог.