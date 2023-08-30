Эта простая привычка защитит от варикоза и улучшит настроение

Венозный застой может образоваться, например, когда мы долго сидим или стоим. Как объяснил врач-флеболог Арсен Кочарян, в этом случае мышцы голени не сокращаются и отток крови от ног замедляется. Все это повышает давление в венах и провоцирует их расширение, жидкости становится сложнее оттекать от тканей — появляются отеки.
Флеболог, сердечно-сосудистый хирург, врач ультразвуковой диагностики, лазерный хирург
«Дальнейшее расширение вен и повышение в них давления может сломать клапаны в венах, и возникнет варикоз», —
По словам специалиста, хорошим способом профилактики варикозной болезни может стать обычная ходьба. Когда человек ходит, мышцы голени начинают сокращаться и кровоотток от ног улучшается.
«Икроножные мышцы, сокращаясь, в прямом смысле этого слова выполняют роль периферического сердца. Если вы долгое время сидели или стояли — 30-40 минут и более, обязательно нужно походить 5-10 минут, — советует врач.
А лучше всего завести полезную привычку — делать каждый вечер часовые прогулки. Флеболог посоветовал после работы прийти домой, отдохнуть 10-15 минут с высоко поднятыми ногами, а потом выйти на прогулку.
Три признака обуви, которая разрушает ваши вены
Ранее Арсен Кочарян советовал покупать обувь во второй половине дня или вечером. В это время суток ноги будут уже чуть отекшими, что позволит правильно подобрать размер и во время носки избежать неудобства и сдавливания ступней.
В правильно подобранной обуви также должно оставаться свободное пространство в подъеме, а между большим пальцем и краем носка — просвет не менее сантиметра.
Врач также перечислил 3 признака обуви, которая может навредить как венам ног, так и позвоночнику. По возможности лучше отказаться от обуви:
на высоких каблуках — она будет способствовать застою крови в венах. В идеале доктор советует выбирать обувь с каблуком 3-5 сантиметров;
тесной и с узким носком — в ней нарушается приток крови по артериям;
без задника — шлепанцев, сабо и других моделей без фиксации щиколотки и пальцев. При ходьбе в такой обуви создается колоссальная нагрузка на стопу.
Бывает ли у вас так, что после работы приходите домой и чувствуете, что ваши ноги болят? Причем не всегда понятно, с чем это связано: то ли много ходили, то ли уже начались проблемы с венами. Арсен Кочарян назвал 4 типа болей в ногах и объяснил, в каких случаях может помочь флеболог, а в каких — невролог или травматолог.