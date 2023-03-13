По словам врача-флеболога Арсена Кочаряна, по характеру болей в ногах и времени суток, когда они появляются, можно определить первоначальный план своих действий — к какому врачу идти на консультацию, если боли повторяются. А иногда помощь врача и вовсе не требуется — нужны лишь массаж и отдых.
Арсен Кочарян в своем телеграм-канале
Врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург, врач ультразвуковой диагностики, лазерный хирургЛичный сайт
1. Боль от переутомления
В этом случае чаще всего ноги болят со стороны внутренней и задней части голени, иногда в ступне.
— Такие боли связаны с усталостью, длительными статичными нагрузками, физическими упражнениями. Также они могут возникнуть из-за неправильно подобранной обуви или высокого каблука у женщин, — уточняет специалист.
Что делать: они пройдут сами — например, после массажа. Однако важно: такие боли не должны повторяться регулярно и должны проходить после отдыха.
2. Неврогенные боли
Для неврогенных болей характерны онемение, жжение и покалывания в ноге. Как правило, болит наружно-задняя поверхность ноги — сверху вниз. Такие боли могут возникать в любое время суток, усиливаясь после длительного нахождения в неудобной позе или утром, после сна.
Что делать: идти к неврологу.
3. Венозные боли
В этом случае боли возникают чаще всего в икрах, в конце рабочего дня или ночью. Они, как правило, распирающие или острые. При этом, если походить или приподнять ноги вверх, боли проходят.
Болезненность может сопровождаться расширением вен на ногах, отеком стоп или голеней, в тяжелых случаях — потемнением кожи голени и даже язвами.
Что делать: идти к флебологу.
4. Суставные боли
В большинстве случаев причиной неприятных ощущений становится слабость или разрушение сустава. В этой ситуации болит сам сустав или область вокруг него, особенно если дать на него нагрузку. Может также появляться отек в этом месте и повышаться температура тела.
Что делать: идти к травматологу.
3 признака обуви, которая разрушает вены и позвоночник
Ранее Арсен Кочарян давал советы по выбору правильной обуви, которая не будет портить ваше здоровье. По словам врача, лучше отправляться в обувной магазин во второй половине дня или вечером, когда ноги будут уже чуть отекшими — это позволит потом избежать неудобства и сдавливания ступней во время носки.
Также у выбранной модели должно оставаться свободное пространство в подъеме и между большим пальцем и краем носка — не менее 1 сантиметра.
А вот от покупки такой обуви стоит отказаться, как бы она вам не нравилась внешне. Если, конечно, не хотите в будущем получить проблемы с походкой, венами и позвоночником:
На слишком высоких каблуках. В идеале выбирать обувь с каблуком 3-5 сантиметров.
Тесной с узким носком. Если вы будете реже носить такую обувь, сможете вдобавок избежать формирования мозолей, натоптышей и шишек на большом пальце.
Без задника. Летнюю же и открытую обувь лучше выбирать с ортопедическим супинатором.
Что делать, если все-таки вы не можете полностью отказаться от вредной обуви? Советы флеболога читайте ЗДЕСЬ.