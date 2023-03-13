По словам врача-флеболога Арсена Кочаряна, по характеру болей в ногах и времени суток, когда они появляются, можно определить первоначальный план своих действий — к какому врачу идти на консультацию, если боли повторяются. А иногда помощь врача и вовсе не требуется — нужны лишь массаж и отдых.

Арсен Кочарян в своем телеграм-канале рассказал о 4 типах болей в ногах, и когда поможет флеболог, а когда невролог или травматолог.