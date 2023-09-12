Если нет сил ни на что: врач назвала три самых опасных способа взбодриться осенью

Хоть пока и тепло, осень уже здесь. С ней, как обычно, активизировались вирусы и простуды, а сил поубавилось: временами накрывает апатия, тяжело стало вставать по утрам и все больше хочется лежать, а не двигаться.
Почему в начале осени так часто возникают сонливость и упадок сил? Как восполнить нехватку энергии и в каком случае лучше обратиться к врачу?
Эндокринолог группы компаний «Инвитро»
Причины осенней хандры
«Осенью снижается выработка витамина D, его нехватка может привести к осенней хандре, — объясняет врач-эндокринолог Светлана Шокур. — Принимать его можно самостоятельно, но в профилактической дозе, указанной в инструкции. Правда, ее недостаточно, если у человека выраженная нехватка витамина D.
Врач рекомендует еще до начала приема витамина узнать его первоначальный уровень в организме, чтобы подобрать правильную дозу. Для этого нужно сдать кровь на анализ. Подбор дозы осуществляет врач-терапевт или врач-эндокринолог.
Еще одна причина осенней хандры — повышение в организме концентрации гормона сна мелатонина.
«Из-за того что осенью рано темнеет, мелатонина вырабатывается больше, мы чувствуем сонливость даже ранним вечером, — говорит эндокринолог. — При этом активный синтез мелатонина мешает выработке серотонина — гормона счастья. По этой причине наше настроение может портиться».
Дело в том, что для производства этих двух гормонов используется аминокислота триптофан. И если она расходуется на мелатонин, то серотонину ее не достается и его вырабатывается меньше. Решение проблемы простое: врач советует есть больше продуктов с триптофаном — индейку, сыр, орехи (особенно миндаль).
«Осенью также возможно снижение уровня другого гормона радости — дофамина, поэтому можно включать в свой рацион продукты для его синтеза», — отмечает эндокринолог.
Какие витамины помогут побороть апатию
Организму витамины нужны постоянно, нельзя запастись ими на зиму, поедая летом фрукты и овощи.
«Витамины А, Е, С, группы В и другие не задерживаются и не накапливаются в организме, — объясняет Светлана Шокур. — Они поступают в организм, выполняют свою функцию, разрушаются и выводятся».
Поэтому о витаминах и их поступлении в организм надо помнить всегда и знать некоторые особенности их усвоения. Например, витамины группы В быстрее расходуются, если в рационе много быстрых углеводов.
«Важен осенью и такой минерал как магний. Он поддержит нервную систему, особенно если в вашей жизни много стрессовых ситуаций, — продолжает врач. — Магний присутствует во многих продуктах, например в миндале, во всех зеленых овощах и листовой зелени. Дефицит магния можно заподозрить при постоянном подавленном настроении, при судорогах, подергивании мышц».
Осенью стоит добавить в рацион и витамины-антиоксиданты. Самый известный — витамин С, который содержится в цитрусовых продуктах, квашеной капусте, перцах, смородине и т.д. Другой антиоксидант — витамин Е. Это жирорастворимый витамин, который можно получить, например, из растительных масел, орехов, печени.
Не делайте этого! Три запрета врача
Нельзя с наступлением осени бесконтрольно принимать витамины и БАДы. Различные вещества могут усиливать или подавлять действие друг друга, повышать риск побочных эффектов. Из-за этого может ухудшиться общее самочувствие и появиться аллергическая реакция.
Не злоупотребляйте алкоголем, энергетиками и кофе. Эти напитки создают дополнительную нагрузку и постепенно истощают организм. Искусственная бодрость со временем может привести к чрезмерной усталости, так называемому синдрому отмены.
Не увлекайтесь сладким. Да, продукты с высоким содержанием сахара бодрят. Глюкоза — это готовое топливо, при таком режиме питания может развиваться метаболический синдром, болезни сосудов и эндокринные патологии вплоть до сахарного диабета второго типа.
В каком случае нужно обратиться к врачу
«Если вы ощущаете упадок сил, усталость, повышенную утомляемость, сдайте общий анализ крови, — советует Светлана Шокур. — Отклонения от нормы в результатах этого исследования могут быть маркером вялотекущего воспалительного процесса, обострения хронической патологии, анемии. Также имеет смысл определить уровень витамина D».
Осенью могут обостриться и хронические заболевания: гастрит, холецистит, другая гастроэнтерологическая патология. В этом случае лечащий врач может назначить комплексное обследование, необходимое в данном конкретном случае.
Как сохранить бодрость: пять способов
Включайте в рацион разнообразные свежие овощи и фрукты, пока сезон.
Занимайтесь спортом минимум 2-3 раза в неделю по часу. Это позволит держать организм в тонусе, а также поддерживать здоровье сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем.
Важен режим сна. Ложитесь спать и вставайте примерно в одно и то же время. Спите не менее 8 часов в сутки.
Создайте повышенную яркость в помещении, где вы находитесь много времени, хотя бы за счет новых источников света. Организм будет считать, что находится на солнце, хотя витамин D вы, конечно, так не получите. Заблуждение считать, что попадающие через окно солнечные лучи напитают вас и солнечным витамином — к сожалению, ультрафиолет не проникает через стекло.
Чаще проветривайте помещение, так вы насытите воздух кислородом, и настроение повысится.