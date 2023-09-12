Если нет сил ни на что: врач назвала три самых опасных способа взбодриться осенью

Включайте в рацион разнообразные свежие овощи и фрукты, пока сезон.

Занимайтесь спортом минимум 2-3 раза в неделю по часу. Это позволит держать организм в тонусе, а также поддерживать здоровье сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем.

Важен режим сна. Ложитесь спать и вставайте примерно в одно и то же время. Спите не менее 8 часов в сутки.

Создайте повышенную яркость в помещении, где вы находитесь много времени, хотя бы за счет новых источников света. Организм будет считать, что находится на солнце, хотя витамин D вы, конечно, так не получите. Заблуждение считать, что попадающие через окно солнечные лучи напитают вас и солнечным витамином — к сожалению, ультрафиолет не проникает через стекло.