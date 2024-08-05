«Еще 5 минуточек»: невролог Демьяновская объяснила, чем опасен долгий сон

Такие нарушения могут быть не так заметны для человека, когда он спит, но при этом существенно ухудшают качество ночного отдыха. В результате человек чувствует сонливость в течение дня и по возможности ложится отдохнуть утром или днем. Но в этом случае он, скорее всего, действительно недосыпает ночью, отсюда и дневная сонливость.