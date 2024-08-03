Что будет, если спать в контактных линзах, объяснили офтальмологи

Если человек регулярно пользуется дневными контактными линзами, которые считаются самыми популярными, то он должен строго соблюдать одно правило: надевать их утром, а снимать — вечером. Дома уже можно использовать очки, чтобы глаза отдыхали. И этим правилом лучше не пренебрегать.
Офтальмолог Многопрофильного офтальмологического центра
Какими бывают контактные линзы
Существуем множество видов контактных линз, они отличаются по материалу, времени использования, конструкции, расположению на поверхности глаза и назначению, рассказывает офтальмолог.
Вот по каким критериям их можно разделить.
Материал: мягкие и жесткие, гидрогелевые и силикон-гидрогелевые.
По расположению на глазу: роговичные, склеральные, корнеосклеральные.
По времени замены: однодневные, двухнедельные, месячные, трехмесячные.
По режиму ношения: дневной (снимаются на ночь), пролонгированный (допускается сон), непрерывный (месяц не снимая).
По оптике: сферические и асферические (для исправления близорукости и дальнозоркости), торические (для коррекции астигматизма), дефокусные (для контроля миопии) и мультифокальные (обычно назначают людям старше 45 лет для коррекции возрастной дальнозоркости — пресбиопии).
Можно ли спать в контактных линзах
«Две основные проблемы, которые возникают во время сна в не предназначенных для этого изделиях, — это риск присоединения инфекции и кислородное голодание роговицы», — говорит Дмитрий Сагоненко.
Какие последствия могут быть для глаз
Во время сна микроорганизмы могут попадать в пространство между линзой и глазом. Это среда, благоприятная для размножения бактерий, в результате чего вырастает риск воспаления роговой оболочки (кератит) или слизистой (конъюнктивит).
Кроме того, наша роговица не имеет кровеносных сосудов, ее питание и газообмен по ночам осуществляется через жидкость внутри глаза и поверхность век. Если появляется дополнительная прослойка между поверхностью глаза и веками, обменные процессы замедляются, ткани начинают испытывать кислородное голодание — возникает гипоксия. На этом фоне в прозрачную ткань прорастают кровеносные сосуды, и она мутнеет.
Если человек спит в дневных контактных линзах, то с большей вероятностью рано или поздно он столкнется с кератитом — воспалением роговицы. Это опасно тем, что она помутнеет, в этом случае есть риск даже полной потери зрения.
«При этом в тяжелых случаях требуется не просто лечение каплями, а сложная и дорогостоящая операция — кератопластика (замена собственной больной роговицы пациента на донорскую прозрачную)», — говорит Дмитрий Сагоненко.
Офтальмолог, лазерный хирург, врач высшей категории Центра микрохирургии глаза «Я вижу»
Ложиться спать нельзя даже в мягких однодневных контактных линзах, которые практически не ощущаются на глазах, говорит Александр Кусков.
Во-первых, линзы пересыхают в течение дня, им надо снова напитаться влагой, поэтому их необходимо погружать в контейнер со специальным раствором. Во-вторых, газопроницаемость изделия не позволяет роговице дышать под линзой.
«У гидрогеля и силикон-гидрогеля очень низкий уровень газопроницаемости — именно это свойство позволяет проникать кислороду и пропускать воздух. Днем, когда глаз открыт, глазному яблоку достаточно воздуха. А ночью закрытое веко перекроет доступ кислорода к глазу, плюс прослойка из гидрогеля в виде линзы обеспечит гипоксию — синдром кислородного голодания», — говорит эксперт.
Однодневные линзы надо снимать не только перед сном, но и в других случаях:
когда вы собираетесь принять душ,
перед посещением бани или бассейна,
когда слизистая глаза сильно раздражена (например, вы болеете гриппом или ОРВИ).
«У некоторых людей ношение мягких контактных линз провоцирует сухость и раздражение глаз. В этом случае офтальмолог рекомендует очки, лазерную коррекцию или ночные ортокератологические линзы», — говорит Александр Кусков.
Бывают ли случаи, когда можно спать в линзах
Ложиться спать в некоторых видах контактных линз не только можно, но и нужно, — говорит Дмитрий Сагоненко.
«Можно спать в изделиях, которые специально предназначены для непрерывного ношения. Хотя производители рекламируют их как „удобные и безопасные“, многие офтальмологи считают, что при возможности лучше использовать линзы дневного ношения, так как риски возможных осложнений у них меньше», — поясняет врач.
Существуют также специальные «ночные» линзы — ортокератологические. Именно в них как раз и показан ночной сон.
Такие линзы жесткие и имеют специальную конструкцию, благодаря которой они оказывают давление на роговую оболочку глаза во время сна и изменяют ее форму. Как результат — утром человек снимает линзу и в течение дня видит хорошо, без всяких средств коррекции. Такие ортокератологические линзы применяются в основном у детей с прогрессирующей близорукостью, заключил эксперт.