Что будет, если спать в контактных линзах, объяснили офтальмологи

Такие линзы жесткие и имеют специальную конструкцию, благодаря которой они оказывают давление на роговую оболочку глаза во время сна и изменяют ее форму. Как результат — утром человек снимает линзу и в течение дня видит хорошо, без всяких средств коррекции. Такие ортокератологические линзы применяются в основном у детей с прогрессирующей близорукостью, заключил эксперт.