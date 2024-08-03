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Что будет, если спать в контактных линзах, объяснили офтальмологи

Чаще всего контактные линзы рассчитаны на 8-12 часов непрерывной носки, после необходимо дать глазам отдохнуть. Почему нельзя оставаться в линзах на ночь? Какие могут быть последствия для глаз? И есть ли исключения из правил? Разбираемся с экспертами.

3 августа 20241
Что будет, если спать в контактных линзах, объяснили офтальмологи
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Если человек регулярно пользуется дневными контактными линзами, которые считаются самыми популярными, то он должен строго соблюдать одно правило: надевать их утром, а снимать — вечером. Дома уже можно использовать очки, чтобы глаза отдыхали. И этим правилом лучше не пренебрегать.

Дмитрий Сагоненко
Офтальмология

Офтальмолог Многопрофильного офтальмологического центра

Какими бывают контактные линзы

Существуем множество видов контактных линз, они отличаются по материалу, времени использования, конструкции, расположению на поверхности глаза и назначению, рассказывает офтальмолог.

Вот по каким критериям их можно разделить.

  • Материал: мягкие и жесткие, гидрогелевые и силикон-гидрогелевые.

  • По расположению на глазу: роговичные, склеральные, корнеосклеральные.

  • По времени замены: однодневные, двухнедельные, месячные, трехмесячные.

  • По режиму ношения: дневной (снимаются на ночь), пролонгированный (допускается сон), непрерывный (месяц не снимая).

  • По оптике: сферические и асферические (для исправления близорукости и дальнозоркости), торические (для коррекции астигматизма), дефокусные (для контроля миопии) и мультифокальные (обычно назначают людям старше 45 лет для коррекции возрастной дальнозоркости — пресбиопии).

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Можно ли спать в контактных линзах

«Две основные проблемы, которые возникают во время сна в не предназначенных для этого изделиях, — это риск присоединения инфекции и кислородное голодание роговицы», — говорит Дмитрий Сагоненко.

Какие последствия могут быть для глаз

Во время сна микроорганизмы могут попадать в пространство между линзой и глазом. Это среда, благоприятная для размножения бактерий, в результате чего вырастает риск воспаления роговой оболочки (кератит) или слизистой (конъюнктивит).

Кроме того, наша роговица не имеет кровеносных сосудов, ее питание и газообмен по ночам осуществляется через жидкость внутри глаза и поверхность век. Если появляется дополнительная прослойка между поверхностью глаза и веками, обменные процессы замедляются, ткани начинают испытывать кислородное голодание — возникает гипоксия. На этом фоне в прозрачную ткань прорастают кровеносные сосуды, и она мутнеет.

Если человек спит в дневных контактных линзах, то с большей вероятностью рано или поздно он столкнется с кератитом — воспалением роговицы. Это опасно тем, что она помутнеет, в этом случае есть риск даже полной потери зрения.

«При этом в тяжелых случаях требуется не просто лечение каплями, а сложная и дорогостоящая операция — кератопластика (замена собственной больной роговицы пациента на донорскую прозрачную)», — говорит Дмитрий Сагоненко.

Александр Кусков
Медицина

Офтальмолог, лазерный хирург, врач высшей категории Центра микрохирургии глаза «Я вижу»

Ложиться спать нельзя даже в мягких однодневных контактных линзах, которые практически не ощущаются на глазах, говорит Александр Кусков.

Во-первых, линзы пересыхают в течение дня, им надо снова напитаться влагой, поэтому их необходимо погружать в контейнер со специальным раствором. Во-вторых, газопроницаемость изделия не позволяет роговице дышать под линзой.

«У гидрогеля и силикон-гидрогеля очень низкий уровень газопроницаемости — именно это свойство позволяет проникать кислороду и пропускать воздух. Днем, когда глаз открыт, глазному яблоку достаточно воздуха. А ночью закрытое веко перекроет доступ кислорода к глазу, плюс прослойка из гидрогеля в виде линзы обеспечит гипоксию — синдром кислородного голодания», — говорит эксперт.

Однодневные линзы надо снимать не только перед сном, но и в других случаях:

  • когда вы собираетесь принять душ,

  • перед посещением бани или бассейна,

  • когда слизистая глаза сильно раздражена (например, вы болеете гриппом или ОРВИ).

«У некоторых людей ношение мягких контактных линз провоцирует сухость и раздражение глаз. В этом случае офтальмолог рекомендует очки, лазерную коррекцию или ночные ортокератологические линзы», — говорит Александр Кусков.

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Бывают ли случаи, когда можно спать в линзах

Ложиться спать в некоторых видах контактных линз не только можно, но и нужно, — говорит Дмитрий Сагоненко.

«Можно спать в изделиях, которые специально предназначены для непрерывного ношения. Хотя производители рекламируют их как „удобные и безопасные“, многие офтальмологи считают, что при возможности лучше использовать линзы дневного ношения, так как риски возможных осложнений у них меньше», — поясняет врач.

Существуют также специальные «ночные» линзы — ортокератологические. Именно в них как раз и показан ночной сон.

Такие линзы жесткие и имеют специальную конструкцию, благодаря которой они оказывают давление на роговую оболочку глаза во время сна и изменяют ее форму. Как результат — утром человек снимает линзу и в течение дня видит хорошо, без всяких средств коррекции. Такие ортокератологические линзы применяются в основном у детей с прогрессирующей близорукостью, заключил эксперт.

Автор текста:Софья Хромова
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