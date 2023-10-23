Эффект Пиноккио: ученые выяснили, что происходит с человеком, когда он врет

Все знают сказки про Буратино и его прототипа Пиноккио. А вы в курсе, в чем отличие деревянных кукол? В истории Алексея Толстого у деревянного мальчика не было особенного свойства, такого, как у героя, придуманного Карло Коллоди. Нос Пиноккио становился больше, когда сказочный персонаж врал.
Удивительно, но почти то же самое происходит и с человеком. Это
Эффект Пиноккио
Исследователи обнаружили, что при умственном усилии — например, при выполнении сложных задач, когда человеку надо отвечать на трудные либо неприятные для него вопросы, — или если ему приходится врать, температура его лица меняется. Это было проверено опытным путем.
«Когда человек лжет, происходит „эффект Пиноккио“: температура его лица повышается, в частности области вокруг носа, — рассказали исследователи о результатах экспериментов, проведенных на факультете экспериментальной психологии Университета Гранады. — Это связано с активацией островковой доли мозга, которая называется „инсула“. Именно она участвует в определении и регулировании температуры тела».
Но при этом, когда наш мозг выполняет значительные умственные усилия, температура лица падает, а когда у человека возникает приступ паники, она вновь повышается, сделали выводы ученые.
Возможно, именно из-за повышения температуры вокруг носа врущий человек бессознательно пытается его коснуться, почесывает или потирает. Об этом
«Но к этому симптому надо подходить с осторожностью, — предупреждает эксперт. — Есть подлинные факторы, из-за которых может чесаться нос: аллергия, простуда, сухость кожи».
Как узнать, что человек врет: другие способы
Он описывает все в красках и с подробностями. Об этом сделали вывод голландские ученые. Они исследовали эффективность еще одного метода обнаружения лжи. Их выводы опубликованы в журнале Nature Human Behavior. Оказалось, что, когда человек врет, он, скорее всего, будет дополнять свою ложь деталями, чтобы повысить уровень ее достоверности.
Лингвисты называют и другой способ «поймать» лжеца: его речь, скорее всего, будет гладкой, ровной, без пауз, «гм-хм» и других слов-паразитов. Дело в том, что лжец обычно считает, что всякие «хм» и «гм» свидетельствуют о его неуверенности, поэтому будет их искусственно подавлять, чтобы убедить собеседника в том, что он говорит. А еще лжецы довольно часто используют слова «всегда», «абсолютно», «никогда» — этакие вербальные абсолюты. Делается это для того, чтобы убедить собеседника в том, что они говорят правду.
Есть и другие невербальные признаки, что человек врет. О них рассказала психолог Гладышева. Так, лжец будет старательно избегать зрительного контакта. Еще он может смотреть в сторону или наверх, скрестит ноги или станет жестикулировать намного активнее обычного.