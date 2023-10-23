Эффект Пиноккио: ученые выяснили, что происходит с человеком, когда он врет

Он описывает все в красках и с подробностями. Об этом сделали вывод голландские ученые. Они исследовали эффективность еще одного метода обнаружения лжи. Их выводы опубликованы в журнале Nature Human Behavior. Оказалось, что, когда человек врет, он, скорее всего, будет дополнять свою ложь деталями, чтобы повысить уровень ее достоверности.

Лингвисты называют и другой способ «поймать» лжеца: его речь, скорее всего, будет гладкой, ровной, без пауз, «гм-хм» и других слов-паразитов. Дело в том, что лжец обычно считает, что всякие «хм» и «гм» свидетельствуют о его неуверенности, поэтому будет их искусственно подавлять, чтобы убедить собеседника в том, что он говорит. А еще лжецы довольно часто используют слова «всегда», «абсолютно», «никогда» — этакие вербальные абсолюты. Делается это для того, чтобы убедить собеседника в том, что они говорят правду.