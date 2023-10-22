Психолог Мусохранова назвала 6 причин, почему вы бедный и вам на самом деле это нравится

Ощущение богатства или бедности индивидуально. Если для линейного сотрудника высоким доходом будут условные 250 тысяч рублей, то для директора или владельца компании сумма на порядок больше. С ростом дохода ожидаемо повышается уровень жизни, могут меняться потребности, круг общения. Но многих это может испугать.
Иногда человеку комфортнее найти оправдания своим неудачам, чем стремиться к финансовому благополучию. Бедность в некоторых ситуациях может быть даже выгодной. О чем идет речь, объясняет психолог Ирина Мусохранова.
Психолог, член профессиональной психотерапевтической лиги, автор курсов и форумов для женщинЛичный сайт
«Впервые понятие вторичной выгоды ввел психолог и основатель психоанализа Зигмунд Фрейд, который на примерах из собственной практики заметил: даже из неприятных ситуаций его пациенты могли извлекать бонусы, — рассказала „Доктору Питеру“ психолог с 27-летним стажем Ирина Мусохранова. — Болезни и бедность могут освободить от определенных ситуаций и обязанностей, стать источником привилегий и льгот».
Признаки психологической бедности
Есть понятие «экономическая бедность». Это когда человеку на самом деле не на что купить еды, оплатить коммунальные услуги, приобрести необходимую одежду. «Психологическая бедность» — понятие несколько иное. По словам психолога, проявляться она может так:
человек хочет все и сразу;
он постоянно прибедняется и надеется на удачу, внешние обстоятельства;
он не берет на себя ответственность за свое будущее;
много покупает впрок;
его отношение к деньгам похоже на зависимость: от эйфории в момент получения до подавленности, когда финансы приходится тратить;
ему тяжело расставаться с вещами, он часто копит хлам на балконе или на даче.
«Даже серьезные достижения бедный воспринимает как незначительные факты, может бессознательно совершать действия, которые приводят к потере денег, — продолжает психолог. — Он часто платит своим будущим, берет кредиты и не всегда может их отдать, потому что не понимает, сможет ли он заработать еще».
Богатый же человек относится к деньгам как к инструменту, отмечает эксперт.
«Он не ждет подачек, понимания и снисхождения, готов „брать и делать“. Действуя из взрослой позиции, человек решает свои задачи сам, готов учиться, развиваться и в целом восприимчив к новому», — говорит Ирина Мусохранова.
Негативные сценарии и установки
«Вторичные выгоды от бедности могут расти из негативных установок, убеждений из детства, — отмечает Ирина Мусохранова. — Значимые взрослые могут своим поведением или словами демонстрировать отношение к деньгам, которое затем перенимает ребенок. Например, с плохо скрываемым презрением проходят мимо дома богатого соседа или прямо говорят: «Живем бедно, зато честно».
Родительские информационные программы — интроекты — впитываются буквально с молоком матери и продолжают работать в более старшем возрасте. Человек руководствуется внутренними убеждениями и правилами, даже не осознавая этого.
«На словах он может декларировать одно („Я хочу много зарабатывать“), но поступки говорят о другом, — объясняет психолог. — Взрослый в таких случаях встает в детскую позицию и пытается избавиться от денег: вступает в рискованные сделки, дает в долг большие суммы малознакомым людям или просто теряет их».
Освободиться от негативных установок достаточно сложно. Они несут не только прямой вред, но и вторичную пользу. Иногда недоверие к себе и миру, отказ от новых возможностей могут быть важнее, чем шанс выйти на новый финансовый уровень. Родовая совесть не позволяет человеку жить богаче, чем остальные родственники или окружение.
Исследование,
Выгоды от бедности: как это работает
Бедность позволяет получить еще ряд косвенных выгод.
Опека со стороны более обеспеченных людей или организаций. Человек постоянно надеется на помощь, ждет денег от родственников и государства в виде льгот или страховых выплат.
Отсутствие ошибок. Бедность позволяет не предпринимать активных шагов по изменению ситуации к лучшему. Работает установка «Если ничего не делать, можно избежать промахов».
Манипуляция окружающими. Финансовое неблагополучие может стать поводом для достижения своих целей через послание «Я бедный, мне должны». Такие ситуации могут происходить у людей, сознательно или неосознанно выбирающих низкооплачиваемую работу, особенно в социальной сфере и образовании.
Возможность оставаться в привычном окружении. Страх утратить уважение коллектива или семьи, родственников может быть тем сдерживающим фактором, который не дает зарабатывать больше.
Желание быть хорошим. До сих пор в постсоветском обществе сильны стереотипы о том, что богатый человек не может быть честным, культурным или благородным. Но это далеко не так — достаточно найти в своем кругу или среди знакомых такую персону и изучить ее опыт, историю.
Стабильность и надежность. Порой небольшая зарплата может восприниматься как защита от глобальных потрясений, конкуренции или зависти.
Как работать со скрытыми выгодами
Чтобы осознать наличие вторичных выгод от бедности, начните задавать себе вопросы. Спрашивайте, какие бонусы вы получаете от своего финансового положения, почему продолжаете трудиться на низкооплачиваемой работе или надеетесь на социальные выплаты.
Постепенно меняйте свое отношение к деньгам. Зарабатывать много — это нести пользу в мир и получать за свои знания и умения аплодисменты и похвалу в виде купюр. Сегодня люди голосуют деньгами за хороший сервис, грамотное обслуживание, качественные продукты. Важно принять этот факт и избавляться от устаревших установок и стереотипов как от пережитков прошлого.
Помните, что ваш заработок примерно равен среднему доходу вашего окружения. Возможно, это повод его сменить и получить больше. При необходимости можно обратиться за помощью к терапевту или психологу и вместе со специалистом проработать свои установки.