Психолог Мусохранова назвала 6 причин, почему вы бедный и вам на самом деле это нравится

Опека со стороны более обеспеченных людей или организаций. Человек постоянно надеется на помощь, ждет денег от родственников и государства в виде льгот или страховых выплат.

Отсутствие ошибок. Бедность позволяет не предпринимать активных шагов по изменению ситуации к лучшему. Работает установка «Если ничего не делать, можно избежать промахов».

Манипуляция окружающими. Финансовое неблагополучие может стать поводом для достижения своих целей через послание «Я бедный, мне должны». Такие ситуации могут происходить у людей, сознательно или неосознанно выбирающих низкооплачиваемую работу, особенно в социальной сфере и образовании.

Возможность оставаться в привычном окружении. Страх утратить уважение коллектива или семьи, родственников может быть тем сдерживающим фактором, который не дает зарабатывать больше.

Желание быть хорошим. До сих пор в постсоветском обществе сильны стереотипы о том, что богатый человек не может быть честным, культурным или благородным. Но это далеко не так — достаточно найти в своем кругу или среди знакомых такую персону и изучить ее опыт, историю.