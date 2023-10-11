Дышите глубже: почему осенний воздух полезен для психики

Задумывались ли вы когда-нибудь, чем пахнет осень? Если нет, то сегодня самое время. 11 октября отмечается День вдыхания осеннего воздуха. Помимо листвы и влажной земли, наверное, для каждого он будет пахнуть по-своему, вызовет особенные мысли и ассоциации.