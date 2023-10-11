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Дышите глубже: почему осенний воздух полезен для психики

Запахи сильно влияют не только на наше настроение, но и на состояние. Одни могут вызывать приятные воспоминания и прилив бодрости, а другие — отвращение и головную боль.

11 октября 2023
чем пахнет осень
Источник:
iStockphoto

Задумывались ли вы когда-нибудь, чем пахнет осень? Если нет, то сегодня самое время. 11 октября отмечается День вдыхания осеннего воздуха. Помимо листвы и влажной земли, наверное, для каждого он будет пахнуть по-своему, вызовет особенные мысли и ассоциации.

Многие чувствуют, а специалисты подтверждают: восприятие запахов прочно связано с памятью и эмоциями. Например, запахи могут быстро оживить забытые воспоминания и образы из прошлого, причем часто на бессознательном уровне.

«Ароматы прямо или косвенно влияют на психологическое и физиологическое состояние человека. Запах вызывает ответную реакцию тогда, когда человек сначала связал с этим запахом прошлое событие. Этот процесс называется ассоциативным обучением, где одно событие связано с другим из прошлого опыта», — рассказали в минздраве Омской области.

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Специалисты поделились также другими интересными фактами об обонянии:

  1. Нос имеет 10 миллионов обонятельных рецепторов и может различать 10 триллионов запахов.

  2. Обонятельные клетки обновляются каждые 30-60 дней.

  3. Человек ощущает запахи мозгом, а не носом.

  4. У женщин обоняние развито лучше, чем у мужчин.

О том, как плохо и некомфортно становится, когда пропадают запахи, многие прочувствовали на себе во время пандемии ковида. А еще потерю обоняния специалисты связывают с риском развития деменции. Это подтвердили и недавние выводы ученых Чикагского университета.

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Дышать холодным воздухом полезно

И это не шутка. Как рассказывал ранее Сергей Рязанцев, заместитель директора НИИ уха, горла, носа и речи, вдыхание холодного, морозного воздуха может:

  • усиливать обмен веществ;

  • повышать тонус нервной системы;

  • замедлять пульс;

  • уменьшать интоксикацию.

По словам врача, такой целебный эффект достигается за счет воздействия низкой температуры на дыхательные пути. Так как полость носа — уникальный «кондиционер», холодный воздух при дыхании носом попадает в легкие уже нагретым. Из чего следует, что он действует исключительно на рецепторы носовой полости.

Полезный эффект холодного воздуха впервые заметили еще в 1879 году в одном польском госпитале у пациента, страдавшего оспой. Убедившись в благоприятном воздействии, врачи стали использовать этот способ для лечения пациентов с тифом, скарлатиной, корью, дифтерией. Сейчас, по словам Сергея Рязанцева, холодный воздух применяется в лечении легочного и костно-суставного туберкулеза.

Автор текста:Анастасия Романова
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