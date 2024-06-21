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Достаточно одного взгляда: тест-картинка покажет, что творится у человека в душе

Человек может испытывать сразу несколько эмоций, но одна все равно доминирует. Если вам сложно разобраться в своих чувствах, просто посмотрите на картинки — никакой логики, только интуиция.

21 июня 2024Обсудить
Достаточно одного взгляда: тест-картинка покажет, что творится у человека в душе
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iStockphoto

Психологические тесты — один из самых простых и в то же время довольно достоверный способ узнать о человеке. С помощью вопросов, картинок и ассоциаций они заставляют отключить логику, человек руководствуется лишь внутренними ощущениями.

Психологи рекомендуют долго не думать над правильным ответом: зачастую та мысль, которая пришла первой в голову, как раз и является самой верной.

Простой тест-картинка поможет определить, какая эмоция сейчас превалирует в вашем психологическом состоянии, пишет издание «Вокруг света». Например, вы можете одновременно испытывать чувство стыда, радости и страха, однако одно ощущение все же в большей степени захватывает сознание.

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Все, что вам нужно сделать, — это внимательно посмотреть на картинку. На ней изображены 10 небольших рисунков, большая часть из них не похожа на какой-то конкретный предмет.

Для удобства рисунки пронумерованы. Выберите тот, который привлекает вас больше всего именно сейчас. Как только определитесь, кликнете мышкой на картинку — сразу же увидите ответ.

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Автор текста:Софья Хромова
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