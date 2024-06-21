Достаточно одного взгляда: тест-картинка покажет, что творится у человека в душе

Психологические тесты — один из самых простых и в то же время довольно достоверный способ узнать о человеке. С помощью вопросов, картинок и ассоциаций они заставляют отключить логику, человек руководствуется лишь внутренними ощущениями.
Психологи рекомендуют долго не думать над правильным ответом: зачастую та мысль, которая пришла первой в голову, как раз и является самой верной.
Простой тест-картинка поможет определить, какая эмоция сейчас превалирует в вашем психологическом состоянии, пишет издание «Вокруг света». Например, вы можете одновременно испытывать чувство стыда, радости и страха, однако одно ощущение все же в большей степени захватывает сознание.
Все, что вам нужно сделать, — это внимательно посмотреть на картинку. На ней изображены 10 небольших рисунков, большая часть из них не похожа на какой-то конкретный предмет.
Для удобства рисунки пронумерованы. Выберите тот, который привлекает вас больше всего именно сейчас. Как только определитесь, кликнете мышкой на картинку — сразу же увидите ответ.