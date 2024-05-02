Сохраняйте спокойствие: эта эмоция повышает риск инсультов и инфарктов

Группа ученых из Колумбийского университета решила провести исследование, в котором выясняла, как негативные эмоции влияют на состояние кровеносных сосудов. Результаты работы
В эксперименте приняли участие 280 человек старше 18 лет. У всех участников не было серьезных проблем со здоровьем, в том числе и с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, у добровольцев не было хронических заболеваний -, например, сахарного диабета второго типа и вредных привычек.
Ученые решили проверить, как изменятся показатели здоровья, если каждый из участников будет испытывать различные негативные эмоции: тревогу, гнев, грусть.
Для этого людей посадили в удобные кресла и предложили им расслабиться на 30 минут. Им не разрешали спать, пользоваться телефоном, общаться между собой, читать книгу или выполнять любые другие действия. В комнате контролировали температуру, чтобы она не повлияла на частоту эксперимента.
У всех участников измеряли давление, также за их состоянием следили с помощью специального оборудования. Кроме того, в начале и в конце эксперимента у людей взяли кровь для исследования.
После получения исходных показателей участников распределили в одну из четырех групп: гнева, тревоги, грусти и нейтрального состояния. Людей, которые оказались в первых двух группах, просили вспомнить события, вызывающие определенные эмоции — когда они сильно злились или тревожились. Участники из третьей группы должны были испытать грусть, поэтому им читали соответствующий эмоциональный текст в течение восьми минут. Тем, кто оказался в контрольной нейтральной группе, надо было просто считать от 1 до 100.
После того как ученые получили все данные, они стали сравнивать результаты между «эмоциональными» группами. Оказалось, что самые значимые отклонения были у тех людей, которые испытывали гнев.
Как только человек начинает злиться, это сильно сказывается на состоянии сосудов: они не могут нормально расширяться, что влияет на состояние кровотока. Более того, все возвращается к нормальному состоянию только через 40 минут после угасания гнева. Все время до этого сосуды находятся в стрессе, что значительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, говорят эксперты.
«Нарушение функции сосудов связано с повышенным риском сердечного приступа и инсульта. Как показали наблюдения, именно гнев имеет самую разрушительную силу. Что касается тревоги или грусти, эти эмоции тоже вредны, но в меньшей степени», — заключил доктор медицинских наук, профессор и ведущий автор исследования Даичи Симбо.
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