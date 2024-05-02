Сохраняйте спокойствие: эта эмоция повышает риск инсультов и инфарктов

Когда мы много переживаем или сильно грустим, кажется, что сердце разрывается. Особенно остро это ощущается в период любовных переживаний — редко кому легко дается расставание или развод. Впервые мысль о том, что выражение «разбитое сердце» можно воспринимать буквально и что от неразделенной любви можно умереть, высказали ученые в 2006 году. Что такое синдром разбитого сердца, который часто путают с инфарктом, читайте ЗДЕСЬ.