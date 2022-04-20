Доктор Павлова раскрыла способ, как получить из пищи все жизненно важные аминокислоты

По ее словам, многие спорят о том, нужно ли переходить на раздельное питание. Однако необходимость смешанного рациона просто объясняется необходимостью сбалансировать белок.

Как известно, белок очень нужен нашему организму — в идеале он должен составлять не менее 30% от всего рациона.

Известно, что есть белки растительные, есть животные. Именно когда человек в одной тарелке смешивает и те, и другие, то его тело получает все необходимые аминокислоты и производит все необходимые белки без разрушения собственных.

Дело в том, отмечает Павлова в своем телеграм-канале, что в растительных белках есть одни незаменимые для нашего здоровья аминокислоты, а в животных — другие. В молочных продуктах, например, много метионина, а в крупах его мало. В сое много лизина, а в кисломолочке его мало.

- Получая одномоментно и то и другое, мы сохраняем или восстанавливаем свое здоровье, — пишет врач.