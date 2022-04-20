Доктор Павлова раскрыла способ, как получить из пищи все жизненно важные аминокислоты

Врачи уже давно установили: залог здорового питания — баланс. Очень трудно сохранить здоровье, если есть только мясо — или только растительную пищу. О том, почему так важно питаться сбалансировано, рассказала врач Зухра Павлова.
По ее словам, многие спорят о том, нужно ли переходить на раздельное питание. Однако необходимость смешанного рациона просто объясняется необходимостью сбалансировать белок.
Как известно, белок очень нужен нашему организму — в идеале он должен составлять не менее 30% от всего рациона.
Известно, что есть белки растительные, есть животные. Именно когда человек в одной тарелке смешивает и те, и другие, то его тело получает все необходимые аминокислоты и производит все необходимые белки без разрушения собственных.
Дело в том, отмечает Павлова в своем телеграм-канале, что в растительных белках есть одни незаменимые для нашего здоровья аминокислоты, а в животных — другие. В молочных продуктах, например, много метионина, а в крупах его мало. В сое много лизина, а в кисломолочке его мало.
- Получая одномоментно и то и другое, мы сохраняем или восстанавливаем свое здоровье, — пишет врач.
Источники растительного белка:
Бобовые;
Орехи;
Киноа;
Тофу;
Арахис.
Источник животного белка:
Яйца;
Йогурт;
Рыба и морепродукты;
Творог.
Другое мнение
Впрочем, идея смешивать животные белки с растительными не всегда бывает удачной. Например, специалисты не рекомендуют есть мясо с бобовыми: фасолью, чечевицей, горохом.
Дело в том, что бобы сами по себе очень медленно усваиваются, в них много грубой клетчатки. Еще хуже бобы усваиваются в сочетании с мясом, алкоголем и грибами. Поэтому увы, мясные блюда вместе с бобовыми лучше не есть — особенно тем, у кого и так есть проблемы с ЖКТ.
А вот творог с орехами, например, не доставит таких проблем. Впрочем, и тут нужно быть осторожным: орехи — сильные аллергены, а от творога стоит отказаться людям с гастритом, непереносимостью лактозы и проблемами с почками. Так что свой рацион лучше планировать, исходя из индивидуальных особенностей организма.
Кстати
Врачи продолжают спорить о том, какой эффект на человека оказывает полный отказ от мяса. Впрочем, некоторые специалисты считают, что периодически, раз в неделю, все-таки стоит организовывать вегетарианские дни. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.