Что произойдет, если будильник ставить на повтор: ученые опровергли прежние выводы

Признайтесь, ведь вы тоже не встаете сразу с первым звонком будильника, а начинаете «торги» — нажимаете кнопку «отложить» , а то и не один раз? Раньше считалось, что такое «рваное» пробуждение по утрам очень вредит здоровью. Но недавно ученые Швеции и Австралии опровергли эти выводы.