Что произойдет, если будильник ставить на повтор: ученые опровергли прежние выводы

Признайтесь, ведь вы тоже не встаете сразу с первым звонком будильника, а начинаете «торги» — нажимаете кнопку «отложить», а то и не один раз? Раньше считалось, что такое «рваное» пробуждение по утрам очень вредит здоровью. Но недавно ученые Швеции и Австралии опровергли эти выводы.
Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Journal of Sleep Research, нажатие кнопки повтора на будильнике по утрам не так вредно, как говорили ранее. Это может даже улучшить уровень когнитивных способностей: память, внимание, логику, гибкость мышления.
Не вскакивайте сразу
Ученые наблюдали за испытуемыми, которым разрешали подремать еще несколько минут после звонка будильника. Оказалось, что 30 минут дополнительного сна никак не вредят здоровью, а наоборот: этот «сонный бонус» для человека даже полезен.
Выяснилось, что у откладывающих сигнал будильника улучшаются когнитивные способности при выполнении задач, которые стоят перед ними после пробуждения, по сравнению с теми, кто вставал сразу после сигнала.
«Нет никаких причин подскакивать при первом же звонке будильника, вы можете позволить себе еще поспать минут тридцать, это даже полезно, — говорит специалист по сну Тина Сунделин из Стокгольмского университета. — Вы будете себя чувствовать гораздо бодрее».
И для здоровья полезно
Ученые выяснили, что лучше себя чувствует после отложенного будильника и организм в целом. Резкое выныривание из глубокого сна в бодрствование — это стресс, поэтому гораздо полезнее начинать новый день и просыпаться окончательно из более легкой части цикла сна.
Ученые отмечают, что особенно полезно откладывать будильник тем, кто считает себя «совой».
«Постепенное пробуждение утром может помочь облегчить инерцию сна для людей с поздним хронотипом и тех, кто страдает от утренней сонливости», —
Как работает гормональный будильник
Ранее эндокринолог Зухра Павлова объяснила, что лучшее время для пробуждения — с 6 до 7 утра. Именно в эти часы в кровь попадает гормон эндорфин. Это же время отлично подходит и для секса, если вы хотите зачать ребенка. Мужчину наполняет тестостерон, а у женщины, если она находится в определенной фазе цикла, подскакивают репродуктивные гормоны.
Завтракать лучше всего минут через сорок после того, как вы проснулись окончательно. И лучше, чтобы это была не только чашечка кофе, а что-то более полноценное.
Идеальное время для работы и учебы — с 10 до 14 утра. В эти часы в организме много ДГЭА прогормона, который отвечает за память и внимание. А лучшие часы для спортзала — с 11 до 13, в это время наше тело максимально выносливо.