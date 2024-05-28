Что делает вода с лимоном в желудке, рассказал гастроэнтеролог Садыков

Еще один вопрос, который волнует многих, — какую воду пить с утра, холодную или почти горячую. Ведь эта ежедневная привычка только поощряется медиками: она может существенно улучшить здоровье, устранить определенные проблемы пищеварения, почувствовать себя лучше.