Что делает вода с лимоном в желудке, рассказал гастроэнтеролог Садыков

Желающие выглядеть молодо, похудеть и сохранить здоровье всегда с радостью подхватывают модные увлечения — например, пить по утрам воду с лимоном, лаймом, грейпфрутом или даже апельсином.
Но что на самом деле происходит в организме, когда вы на голодный желудок заливаете в себя этот напиток?
Диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom
Что делает с желудком вода с лимоном
Употребление кислых напитков на голодный желудок — сразу после сна или перед едой, может нарушить нормальную работу желудка. И вот какие последствия употребления воды с лимоном могут проявиться
Снижается желудочная секреция. Кислота, попадающая в пустой желудок, подавляет выработку собственной желудочной кислоты, что необходимо для правильного пищеварения.
Нарушается усвоение белков. Для переваривания белков требуется кислая среда желудка. Уменьшение желудочной кислотности из-за употребления кислотных напитков может привести к неполному расщеплению белков и снижению их усвоения.
«А у кого уже есть заболевания желудочно-кишечного тракта, например гастрит или язва, вода с лимоном может усугубить течение болезни и привести к обострению симптомов», — предупреждает врач.
Другие проблемы
Но вода с лимоном натощак может навредить не только желудку, предупреждает врач. Есть и другие негативные последствия.
«Частое употребление кислотных напитков может повредить нежную слизистую оболочку горла, вызывая першение, боль и воспаление», — рассказывает гастроэнтеролог.
Врач советует не увлекаться кислотными напитками на голодный желудок. Если вы хотите выпить или съесть что-то полезное с утра, лучше выбирайте щелочные продукты и напитки.
«Для поддержания здоровья желудка лучше отдать предпочтение щелочным продуктам, таким как бананы, авокадо или миндальное молоко, которые помогают нейтрализовать кислотность желудка и защитят его слизистую оболочку», — добавляет врач.
Теплая или холодная?
Еще один вопрос, который волнует многих, — какую воду пить с утра, холодную или почти горячую. Ведь эта ежедневная привычка только поощряется медиками: она может существенно улучшить здоровье, устранить определенные проблемы пищеварения, почувствовать себя лучше.
Ранее врач-гастроэнтеролог объяснила, что почти нет разницы, главное — не пить очень холодную или очень горячую воду. Это приводит к раздражению слизистой оболочки желудка и нарушает моторику пищеварительного тракта.
Что касается пользы для кишечника, максимальный стимулирующий эффект дает питьевая вода, имеющая температуру около 20-22 градусов.