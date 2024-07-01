Быстрый тест на риск деменции: сможете прочитать, что написано?

А еще эксперты говорят: если у человека заметно снижается способность к целостному восприятию отдельных объектов, это можно расценивать как один из ранних признаков деменции. Однако при этом важно сравнивать результаты оценки каждого человека с его прошлыми показателями: у некоторых людей с рождения может быть небольшая выраженность тех или иных когнитивных функций.