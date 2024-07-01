Быстрый тест на риск деменции: сможете прочитать, что написано?

Как рассказала Дарья Пойманова, специалист по развитию мозга, эволюционно эта особенность нашего восприятия помогала нам быстрее реагировать на стимулы, в том числе опасные. К примеру, заметив боковым зрением черно-рыжие полоски в кустах, наши древние предки могли моментально воссоздать образ тигра и вовремя ретироваться.
Майнд-фитнес-тренер и специалист по развитию мозга компании «БизнесМозг»
«Если бы нам нужно было увидеть тигра целиком, чтобы осознать его присутствие, нас, возможно, уже не было бы как вида», — добавляет Дарья Пойманова.
В современном мире эта особенность нашего восприятия, бывает, играет с нами злую шутку. Мы видим то, чего нет на самом деле, искажаем реальность, принимаем неверные решения.
А еще эксперты говорят: если у человека заметно снижается способность к целостному восприятию отдельных объектов, это можно расценивать как один из ранних признаков деменции. Однако при этом важно сравнивать результаты оценки каждого человека с его прошлыми показателями: у некоторых людей с рождения может быть небольшая выраженность тех или иных когнитивных функций.
А теперь проверьте целостность своего восприятия. Попробуйте прочитать стихотворение, в котором отсутствует нижняя половина букв.
Важно: не нажимайте сразу на картинку — сделайте это после того, как попытаетесь сами прочитать стихотворение. На обратной стороне карточки вы найдете оригинал и сможете сравнить с тем, что получилось у вас.
Также на нашем сайте можно найти и другие тесты. ЗДЕСЬ вы можете проверить свою внимательность, а ЗДЕСЬ — свой уровень тревожности. Если хотите проверить, насколько хорошо у вас развито логическое мышление, попробуйте отгадать эту загадку для школьников или решить эту задачку.