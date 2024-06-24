Тренируем мозг: эту загадку на логику могут решить даже школьники. А у вас получится?

Конечно, чтобы как можно дольше оставаться в отличной форме и избежать слабоумия в старости, одних головоломок будет недостаточно. Не стоит забывать о разнообразном питании, физической активности, общении и достаточном сне. А как понять, какая норма сна именно у вас, узнайте ЗДЕСЬ.