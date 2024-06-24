Тренируем мозг: эту загадку на логику могут решить даже школьники. А у вас получится?

Регулярное решение головоломок, загадок и разных задачек, где надо подумать и напрячь мозг, прекрасно развивает наши когнитивные способности — улучшает память, концентрацию внимания, логическое мышление. А в перспективе, что особенно важно, снижает риск заработать деменцию. Причем чем сложнее будут задачки, тем лучше для мозга.
А еще, как говорят специалисты, задачки, требующие нестандартного подхода в решении, помогают активизировать префронтальную кору и ассоциативные области головного мозга.
Майнд-фитнес-тренер и специалист по развитию мозга компании «БизнесМозг»
«Это стимулирует наше креативное мышление и способствует генерации новых идей, позволяя моделировать и даже предвидеть ситуации, которых еще нет в нашей реальной жизни. Мозг использует существующие знания и опыт для создания мысленных моделей и гипотез о возможных решениях», — говорит специалист по развитию мозга Дарья Пойманова.
Вот одна из таких нестандартных задачек.
Важно: не нажимайте на картинку, пока не отгадаете загадку. На обратной стороне — правильный ответ.
И не торопитесь! Сначала проверьте свой ответ, подставив его в условие. Все ли у вас сошлось? Итак, загадка.
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Конечно, чтобы как можно дольше оставаться в отличной форме и избежать слабоумия в старости, одних головоломок будет недостаточно. Не стоит забывать о разнообразном питании, физической активности, общении и достаточном сне. А как понять, какая норма сна именно у вас, узнайте ЗДЕСЬ.