9 водорастворимых витаминов, без которых шалят гормоны и страдают нервы

Биотин частично мы получаем с пищей, частично он вырабатывается при помощи кишечных бактерий. Витамин участвует в метаболизме углеводов и белков, обеспечивает клеточное дыхание . При дефиците наблюдается выпадение волос, шелушение кожи, депрессия, воспаление языка. Употребление сырых яиц в больших количествах может вызвать недостаток витамина, так как в них содержится авидин, расщепляющий витамин Н.