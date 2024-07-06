Сколько нужно находиться на солнце, чтобы получить суточную дозу витамина D

Один из самых важных косметических продуктов в теплую погоду — это солнцезащитный крем. Он образует покрытие, которое поглощает ультрафиолетовое излучение B (UVB) до того, как оно проникнет в кожу. Не стоит недооценивать важность этого крема, ведь без него могут возникнуть необратимые повреждения ДНК, следовательно — опасные мутации, провоцирующие рак кожи или меланому.
Однако, блокируя солнечные лучи, «крем-защитник» также может частично препятствовать усвоению витамина D, который необходим всем. Научно доказано, что из-за его дефицита человек может пострадать от патологии опорно-двигательного аппарата, болезней сердца, нарушения памяти и внимания, сахарного диабета.
Врачи и ученые давно сошлись во мнении: даже самый хороший солнцезащитный крем пропускает от 2% до 3% ультрафиолетовых лучей, а организму требуется совсем немного для выработки витамина D. Поэтому не рискуйте собственным здоровьем даже в пасмурную погоду. Ведь даже когда на небе тучки, до 90% солнечных лучей проникают в кожу. Независимо от того, закрывают солнце облака или нет, наносить солнцезащитный крем надо обязательно, если УФ-индекс выше 3. Его можно посмотреть на погодных сайтах.
Более того, вы легко получите суточную дозу этого «солнечного» витамина, если будете находиться на улице в ясную погоду.
если у вас тонкая, чувствительная или светлая кожа, то достаточно всего лишь 10–15 минут;
обладателям более темной кожи может потребоваться около 30 минут, так как у них больше защитного пигмента, который оберегает от ультрафиолета;
люди с еще более темной кожей, например афроамериканцы, могут находиться на солнце час и даже больше.
«Безусловно, солнце полезно для организма, оно влияет как на здоровье, так и на настроение. Если вы пробудете на улице около двух минут, пока бежите до машины, то солнцезащитный крем может вам и не потребоваться. Но всё же я призываю не рисковать и пользоваться им всегда», — говорит эксперт.
Помните, что от дефицита витамина D защитят не только прогулки, но еще и правильный рацион. Им богаты жирная рыба, яйца, молочные продукты, рыбий жир, сыр, говяжья печень, сливочное масло.
Если вы не любите рыбу, придется искать альтернативные варианты. Именно поэтому многие медицинские эксперты советуют принимать витамин D дополнительно. Но в любом случае, этот вопрос необходимо обсуждать с врачом и принимать решение только после сдачи анализов.