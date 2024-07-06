Сколько нужно находиться на солнце, чтобы получить суточную дозу витамина D

Врачи и ученые давно сошлись во мнении: даже самый хороший солнцезащитный крем пропускает от 2% до 3% ультрафиолетовых лучей, а организму требуется совсем немного для выработки витамина D. Поэтому не рискуйте собственным здоровьем даже в пасмурную погоду. Ведь даже когда на небе тучки, до 90% солнечных лучей проникают в кожу. Независимо от того, закрывают солнце облака или нет, наносить солнцезащитный крем надо обязательно, если УФ-индекс выше 3. Его можно посмотреть на погодных сайтах.