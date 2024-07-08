5 процедур, которые никогда не сделают те, кто хочет стареть медленно и красиво

Всем хочется долго оставаться молодыми, подтянутыми и здоровыми, сохранить «юные» черты лица, стереть морщины. Обычно «за красотой» идут к косметологу, но если раньше особенной популярностью пользовались одни процедуры, то сейчас они уже не в тренде у тех, кто хотел бы стареть естественно и красиво.
Какие виды эстетической косметологии в 2024 году потеряли свою актуальность, объяснила практикующий врач-дерматолог.
врач-дерматолог-косметолог
Экстремальные коррекции
Сейчас не популярны слишком явные или кардинальные изменения во внешности — перебор с объемом дермальных имплантов или инъекций ботокса. Они могут привести к нежелательному эффекту «маски», то есть сделать лицо амимичным, неспособным выражать эмоции. В тренде коррекции максимально приближенные к натуральному результату.
Что касается ботулинотерапии, у ботокса эффект дозозависимый — чем больше доза, тем дольше результат. Но сейчас пациенты нередко делают уколы ботокса малыми дозами и чаще — раз в 4–6 месяцев.
Процедуры с эффектом «быть похожей на кого-то»
Пациенты становятся менее заинтересованными в процедурах, которые приводят к потере естественности лица или изменению его пропорций в избыточной степени. Сейчас предпочитают делать упор на максимальное сохранение особенностей строения анатомических структур.
Коррекция сводится к бьютификации лица с учетом индивидуальных особенностей и сохранением и улучшением исходных данных. Чаще всего это работа косметолога с качественным составом кожи и поддерживающих ее структур. Эффект от такого подхода сохраняется на долгие годы, если он проводится с учетом морфотипов строения. В этом его принципиальное отличие в сравнении с мимолетным перманентным эффектом прошлого тренда.
Агрессивные пилинги
«Сейчас они почти не применяются — лишь по серьезным показаниям, чему я как врач, который работает по принципам патогенетической коррекции, очень рада, — говорит дерматолог-косметолог Ксения Абрамова. — Например, феноловый пилинг — один из самых глубоких и интенсивных, в его составе — карболовая кислота. Он вызывает химический ожог поверхностных и глубоких слоев кожи. Такой пилинг проводится только в стационаре и в большинстве случаев дает наибольшее количество серьезных осложнений. К счастью, этот вид агрессивного пилинга уже вышел из моды».
Классическая биоревитализация
Вместо длительных курсов биоревитализации с папулами (шишками) после процедуры, сейчас проводят курсы из 2–3 процедур и без многочисленных проколов.
«Есть современные препараты, которые хорошо справляются с заявленными задачами, но важно, чтобы инъекции делал опытный косметолог, ведь при несоблюдении особенностей введения результат будет слабо выражен, — продолжает врач. — Курс небольшой — 2–3 визита с промежутком в 3–5 недель, инъекции — точечные. Это позволяет уже через день после процедуры выходить на работу или посещать светские мероприятия. При такой биоревитализации можно не бояться внешних последствий. Раньше это было невозможно».
«Все и сразу»
Такой подход, когда за один сеанс делается максимум косметологических процедур, сейчас претерпел серьезные изменения. Чаще пациенты выбирают авторские протоколы, которые реализуются ступенчато — с небольшими перерывами во времени. Длительность процедуры в этом случае растягивается на 2–4 визита.
«При таком подходе мы работаем качественно, и в этом колоссальная разница с трендом, когда пациент хочет сделать за один визит все косметологические манипуляции», — говорит Ксения Абрамова.
Например, самым сложным для коррекции считается деформационно-отечный тип старения или славянский, как еще его называют. Так стареет, например, Ирина Алферова или Катрин Денев. При таком типе старения лица появляется отек, тонус кожи снижается, ткани теряют форму, образуя брыли и нависания, носогубные складки, «бульдожьи» щеки. А вот морщины долго не беспокоят.
«Процессы старения у людей с таким морфотипом начинают нарастать уже с 28–30 лет. Начинать надо с работы с хроническим отеком, далее проводить компактизацию тканей, — объясняет косметолог. — Уже потом заниматься производством нового пула коллагена и эластина, минимизировать спазм в сосудистой и лимфатический системе. Завершает такой поэтапный медицинский протокол бьютификация и гармонизация контуров лица с помощью препаратов, исключающих набор жидкости в тканях. Качественно отработать все эти этапы за один сеанс у профессионального и опытного косметолога просто невозможно».
Врач отмечает, что современный хороший косметолог, который работает с Anti-Age протоколами, всегда нацелен на долгосрочный, натуральный и экологичный результат без вреда для здоровья и перерастяжения тканей. «Важно грамотно сочетать и применять новые технологии, доказательную медицину, научный подход, ведение пациентов со смежными специалистами и использовать сочетанную коррекция различными методами мягкой стимуляции», — резюмирует Ксения Абрамова.