5 процедур, которые никогда не сделают те, кто хочет стареть медленно и красиво

«Сейчас они почти не применяются — лишь по серьезным показаниям, чему я как врач, который работает по принципам патогенетической коррекции, очень рада, — говорит дерматолог-косметолог Ксения Абрамова. — Например, феноловый пилинг — один из самых глубоких и интенсивных, в его составе — карболовая кислота. Он вызывает химический ожог поверхностных и глубоких слоев кожи. Такой пилинг проводится только в стационаре и в большинстве случаев дает наибольшее количество серьезных осложнений. К счастью, этот вид агрессивного пилинга уже вышел из моды».