У вас получится: 4 стратегии, которые работают против закоренелых манипуляторов

Вам же нужно быть готовым к любым «вывертам» с его стороны: клевете, угрозам, подставам и так далее. Представьте, что вы непоколебимы, как скала во время шторма, и ни за что не сойдете со своей позиции, как бы манипулятор ни «раскачивал лодку». Не берите на себя ответственность за эмоции и поведение человека и старайтесь сами не заражаться ими . В ответ на все обвинения переводите стрелки на него.