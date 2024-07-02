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У вас получится: 4 стратегии, которые работают против закоренелых манипуляторов

Если совсем выйти из коммуникации с токсичным человеком невозможно, важно дать ему понять, что помыкать вами у него не выйдет. Психологи рекомендуют использовать несколько стратегий.

2 июля 2024Обсудить
У вас получится: 4 стратегии, которые работают против закоренелых манипуляторов
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Проявлять агрессию опытные манипуляторы начинают не сразу — лишь в том случае, если достичь желаемого привычными методами — лестью, полуправдой, подменой понятий и так далее — им не удается. Как правильно отреагировать на проявление агрессии в ваш адрес, если вам с человеком еще работать и работать или даже жить под одной крышей.

1. Сохраняйте спокойствие

Ярость и бешенство часто конвертируются в оскорбления и унижения других людей — потеряв самоконтроль, манипулятор способен любого довести до белого каления. Когда у человека не выходит так, как он хочет, он готов рвать и метать и не остановится буквально ни перед чем.

Вам же нужно быть готовым к любым «вывертам» с его стороны: клевете, угрозам, подставам и так далее. Представьте, что вы непоколебимы, как скала во время шторма, и ни за что не сойдете со своей позиции, как бы манипулятор ни «раскачивал лодку». Не берите на себя ответственность за эмоции и поведение человека и старайтесь сами не заражаться ими. В ответ на все обвинения переводите стрелки на него.

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2. Сепарируйтесь

Понимая, что не получит, чего он хочет, манипулятор начнет разыгрывать роль несчастной жертвы. В разговорах с коллегами, друзьями, родственниками он будет выставлять вас кровожадным монстром, который его обидел, обманул, бросил и подставил.

Не принимайте участие в этой изощренной игре, не оправдывайтесь, объясните манипулятору, что вы не несете ответственность за его собственные решения. Отделите себя от него, его интересы — от своих собственных.

3. Держите жесткие границы

Если у манипулятора сорвался план А, он немедленно прибегнет к плану B, C и так далее, ведь такие люди редко опускают руки и склонны идти до конца, если им нужно добиться своего во что бы то ни стало. Так что приготовьтесь: манипулятор будет льстить, забрасывать вас «завтраками» и ничего не значащими обещаниями еще активнее. Или пойдет напролом, применяя давление и угрозы.

Тут важно держать границы, «не прогибаться», не идти на компромиссы, если, конечно, вы изначально для себя не рассматривали компромисс как возможный вариант выхода из ситуации. Пойдете на уступки — человек продолжит вас использовать.

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4. Не меняйте решение спустя какое-то время

Еще одна тактика манипулятора — залечь на дно, выдержать театральную паузу. Однако это вовсе не означает, что человек потом к вам не вернется с новыми просьбами и требованиями — скорее всего, он затаился, выжидая момент.

Так что не расслабляйтесь, будьте готовы к контратаке, и не проявляйте мягкость даже спустя месяцы. Вам может показаться, что человек за это время изменился, но, скорее всего, это далеко от правды.

Автор текста:Анжела Патракова

По материалам Psychologies

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