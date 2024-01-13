5 правил приема ванны, которые помогут расслабиться, а не навредят здоровью

Для многих из нас ванная комната — это особое место. Прием душа помогает взбодриться, а теплая ванна — расслабиться, согреться и даже настроиться на романтический лад. Вода не только очищает тело, но и за счет разницы температур стимулирует, снимает спазмы мышц, укрепляет иммунитет. Многие используют для приема ванны дополнительные средства: соль для ванны, пену, бомбочки, аромамасла. Как же правильно принимать ванну, чтобы она принесла максимум пользы? Об этом «Доктор Питер» поговорил с иммунологом, патофизиологом Еленой Парецкой.