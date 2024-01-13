5 правил приема ванны, которые помогут расслабиться, а не навредят здоровью

Для многих из нас ванная комната — это особое место. Прием душа помогает взбодриться, а теплая ванна — расслабиться, согреться и даже настроиться на романтический лад. Вода не только очищает тело, но и за счет разницы температур стимулирует, снимает спазмы мышц, укрепляет иммунитет. Многие используют для приема ванны дополнительные средства: соль для ванны, пену, бомбочки, аромамасла. Как же правильно принимать ванну, чтобы она принесла максимум пользы? Об этом «Доктор Питер» поговорил с иммунологом, патофизиологом Еленой Парецкой.
Аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиологЛичный сайт
Почему полезно принимать ванны
Прием ванны определенным образом влияет на здоровье, что можно использовать с пользой. Расслабление тела в горячей воде стимулирует выделение гормонов удовольствия, ускоряет метаболизм и снижает уровень глюкозы в крови. Помимо этого горячая вода может помочь в профилактике или даже лечении определенных патологий, общем укреплении организма, если добавить отвар лекарственных трав.
Кроме того, прием горячих ванн помогает в борьбе с лишним весом, корректирует метаболический синдром за счет того, что помогает снижать пиковые уровни глюкозы в крови и сжигать калории. Одна ванна может сжечь около 140 ккал. Это немного, но все же.
Не только физическое расслабление, но и психическое
Прием ванны в зависимости от температуры воды может помочь не только в укреплении иммунитета и коррекции метаболизма, но и в восстановлении душевного равновесия. Ванна помогает отдохнуть после тяжелого дня, расслабиться, снять психоэмоциональное напряжение, стресс и подумать о приятном, переключиться с негатива на позитив.
Также теплая вода помогает в улучшении сна, особенно если это нарушения засыпания из-за переживаний, эмоционального напряжения и стрессов на работе, в семье и т.д. Вода с пеной, солью или аромамаслами помогает избавиться от неприятных мыслей, погасить раздражение и волнение.
Правила приема полезной ванны
Чтобы прием ванны стал не только приятной, но и полезной процедурой, стоит проводить его по определенным правилам. Они не сложные, но позволят вам избежать неприятностей со здоровьем.
1. Отдохнуть и расслабиться
Если прием ванны нужен для того, чтобы расслабиться и отдохнуть, тогда нужно набирать ванну с температурой не выше 37-38 градусов. Примерно через 15 минут можно ощутить себя заново родившимся, если на время пребывания в воде просто закрыть глаза и постараться ни о чем не думать.
Но чтобы не навредить здоровью и не ухудшить общее состояние, важно, чтобы вода доходила только до груди. Это поможет полноценно отдохнуть, не перегружая сердце и сосуды.
2. Ванны стройности
Чтобы ванна помогала запустить процесс похудения, стоит выбирать температуру воды погорячее — около 40 градусов. Поскольку это более горячая ванна, чем при расслаблении, принимать ванну можно не более 10 минут. В противном случае можно навредить здоровью. Горячая вода при длительном контакте с кожей способна напрягать сосуды, повышать давление, пересушивать кожу.
Холодные ванны при похудении тоже популярны не меньше, чем прием горячей ванны. Но в холодной воде длительно лежать не стоит, ограничьте прием такой ванны всего 5-7 минутами. Этого вполне достаточно, чтобы повысить тонус кожи, стимулировать метаболизм и нормализовать работу нервной системы.
3. Ванна с аромамаслами
Можно добавить в ванну 5-10 капель аромамасел. За счет полезных компонентов они помогают смягчать кожу, улучшают состояние ногтей и волос, расслабляют и успокаивают нервы. Важно выбирать только натуральные масла. А перед использованием предварительно проведите аллергопробы — капните масло на сгиб локтя и оцените реакцию через сутки.
4. Ванна с пеной
Пена для ванны помогает очистить кожу во время купания, кроме того, может помочь в создании атмосферы релакса за счет эфирных масел, фруктовых экстрактов или минеральных солей. От запаха пены и компонентов зависит ключевой эффект от ванны и последующих часов. Фруктовая пена стимулирует выведение отработанных веществ, микроциркуляцию, хвойные ароматы укрепляют здоровье.
5. Ванна с солью
Польза от соли для ванны давно доказана, особенно если это морская соль с йодом в составе. Она помогает восстановиться коже, расслабляет и успокаивает, стимулирует иммунную систему. Принимая ванну с солью, нужно помнить: она сушит кожу, поэтому после приема ванны нужно использовать питательные кремы.