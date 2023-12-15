Есть в любом магазине дешевых товаров: это средство поможет избавиться от плесени в ванной

Небольшие скопления плесени можно уничтожить перекисью водорода, которая продается не только в аптеках, но и в магазинах низких цен. Она используется либо в чистом виде при концентрации 3%, либо разбавляется водой 1 к 1 при концентрации 6%. Также можно схожим образом использовать столовый уксус в концентрации 6% или 9%, пищевую соду или масло чайного дерева.