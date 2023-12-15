Есть в любом магазине дешевых товаров: это средство поможет избавиться от плесени в ванной

Жизнь даже в самой комфортной квартире может серьезно омрачить появившаяся по углам, под потолком и на швах между кафельной плиткой плесень в ванной. Чаще всего она возникает в помещении из-за повышенной влажности и неправильно организованной вентиляции.
Чем именно опасна плесень в ванной и как от нее избавиться, объясняют врачи.
Токсиколог, кандидат медицинских наук
Почему плесень в ванной так опасна
«Плесень в доме несет серьезную угрозу для здоровья человека. Она может вызывать аллергические реакции, астму и другие респираторные заболевания из-за выделяемых микотоксинов, — объясняет токсиколог Михаил Кутушов. — Если надышаться плесневыми грибками, могут возникнуть сухой кашель, головные боли».
Если вы живете в квартире, где плесень не переводится и воздействует на организм в течение длительного времени, это может привести к расстройству желудка, носовым кровотечениям, ухудшению работы печени и почек.
«Плесень может также способствовать развитию грибковых инфекций кожи и ногтей, — продолжает токсиколог. — Люди с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые находятся в особой опасности. Поэтому очень важно следить за уровнем влажности в доме и удалять плесень, как только она обнаружена».
Заведующая подразделением микробиологических исследований лаборатории «ЛабКвест», врач-бактериолог
Симптомы как при ОРВИ
«Плесень — собирательное название нескольких видов грибков. Фактически их споры присутствуют повсюду, но размножаться они начинают при благоприятных для них условиях. Особенно опасна черная плесень, которая может спровоцировать целый спектр заболеваний легких и стать настоящим испытанием для аллергиков и астматиков», — рассказала «Доктору Питеру» врач-бактериолог Вера Бондарчук.
Высокая влажность, нарушение циркуляции воздуха, частый перепад температур, подтекающие трубы в стенах, отсутствие солнечного света — вот почему появляется плесень в ванной.
Кашель, чихание, насморк, лихорадка — часто такие симптомы приписывают ОРВИ, но те же самые признаки могут сопровождать человека, проживающего в помещении с плесенью.
«А в некоторых случаях ситуация может дойти до сепсиса — опасного для жизни состояния, когда реакция организма на инфекцию повреждает его собственные ткани и органы», — предупреждает эксперт.
Чем избавиться от плесени в ванной
«Основное правило борьбы с плесенью — чем раньше, тем лучше, — говорит Вера Бондарчук. — Своевременное обнаружение грибка не только позволяет предотвратить описанные выше проблемы, но и положительно скажется на финансовой стороне вопроса: небольшие очаги можно удалить своими силами с помощью подручных средств, которые можно найти в доме».
Небольшие скопления плесени можно уничтожить перекисью водорода, которая продается не только в аптеках, но и в магазинах низких цен. Она используется либо в чистом виде при концентрации 3%, либо разбавляется водой 1 к 1 при концентрации 6%. Также можно схожим образом использовать столовый уксус в концентрации 6% или 9%, пищевую соду или масло чайного дерева.
Если очаг поражения затрагивает большую площадь, без специализированных средств обойтись не получится. При покупке обратите внимание на способ применения и материалы, для которых оно предназначено. В некоторых случаях придется поработать руками. К примеру, если плесень поразила герметик, его необходимо целиком снять и заменить — желательно на санитарный.
«При борьбе с плесенью нельзя забывать и про локальные очаги, которые могут возникнуть на бытовой технике. В первую очередь это касается стиральной машины. После завершения цикла стирки необходимо сразу вынимать белье и приоткрывать дверцу для проветривания барабана. Также желательно протирать резиновые уплотнители сухой тряпкой», — резюмирует врач.