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10 признаков, что вы обижены, но даже не подозреваете об этом

Не осознавая этого, вы можете культивировать обиду на кого-то из окружающих или своих близких, даже если с ними не было открытого конфликта. Некоторые признаки, что это именно так, безошибочны.

20 июля 2024Обсудить
обида
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iStockphoto

Иногда в отношениях с человеком что-то не так, хотя ссор и конфликтов у вас с ним не было. Важно вовремя осознать, что мешает получать удовольствие от общения с коллегой, другом, партнером, родственником. Возможно, вы обижены на него? Но как это осознать? Ведь накапливаться это чувство может постепенно.

Психотерапевт Прия Харпол рассказала, что есть определенные признаки в вашем поведении по отношению к этому человеку, которые могут безошибочно указать, что обида на него таится в вашей душе, хотя вы этого можете и не осознавать.

«Обида — это послание о несправедливости, ощущение, что вас недостаточно ценят, уважают, — говорит эксперт изданию Psychologies. — Обида обычно возникает из-за чувства усталости от повторяющихся действий или осознания ошибки, которая не была исправлена. Чем больше времени проходит, тем больше это чувство может расти внутри нас, и мы не сможем его понять».

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10 признаков обиды на кого-то в вашей жизни

  1. Вас раздражают мелочи в поведении или отношении к вам этого человека.

  2. Вы склонны избегать этого человека, меньше с ним общаться.

  3. Вы постоянно возвращаетесь в мыслях к тому, как вы взаимодействуете с ним.

  4. Чувствуете разочарование или злость, когда находитесь рядом с этим человеком.

  5. Вы спорите обо всем, когда говорите с ним.

  6. Вы разговариваете с ним в пассивно-агрессивной манере. Включаете сарказм, высмеиваете, строите интриги, даже унижаете.

  7. Ваши взаимоотношения напряжены.

  8. Вам трудно продолжать с ним отношения дальше.

  9. Вы отвечаете ему очень кратко.

  10. Рядом с ним вы чувствуете себя эмоционально истощенным.

Хотя обида может создать нездоровые отношения или даже навсегда разрушить их, но она может принести вам и пользу. «Это чувство — сигнал, что пора отстаивать свои ценности и свои интересы, не вступая в конфликт», — говорит психолог. Если вовремя не разобраться с обидами, то со временем это негодование может вызвать другие негативные эмоции, такие как гнев и разочарование, и распространиться на других людей вокруг, что может еще больше изолировать вас.

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«В большинстве случаев лучший способ избавиться от обиды — поговорить об этом с человеком, вызвавшим это чувство у вас, — советует психотерапевт. — Объясните, что вы ощущаете, выслушайте собеседника в ответ, постарайтесь понять друг друга и выстроить понятные и прозрачные границы, чтобы сохранить отношения. Если нет взаимопонимания или человек не готов слушать вас и пытаться понять, ограничьте с ним общение. Доказывать, спорить, конфликтовать не имеет смысла.

Автор текста:Анна Майская
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