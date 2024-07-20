10 признаков, что вы обижены, но даже не подозреваете об этом

Хотя обида может создать нездоровые отношения или даже навсегда разрушить их, но она может принести вам и пользу. «Это чувство — сигнал, что пора отстаивать свои ценности и свои интересы, не вступая в конфликт», — говорит психолог. Если вовремя не разобраться с обидами, то со временем это негодование может вызвать другие негативные эмоции, такие как гнев и разочарование, и распространиться на других людей вокруг, что может еще больше изолировать вас.