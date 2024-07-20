10 признаков, что вы обижены, но даже не подозреваете об этом

Иногда в отношениях с человеком что-то не так, хотя ссор и конфликтов у вас с ним не было. Важно вовремя осознать, что мешает получать удовольствие от общения с коллегой, другом, партнером, родственником. Возможно, вы обижены на него? Но как это осознать? Ведь накапливаться это чувство может постепенно.
Психотерапевт Прия Харпол рассказала, что есть определенные признаки в вашем поведении по отношению к этому человеку, которые могут безошибочно указать, что обида на него таится в вашей душе, хотя вы этого можете и не осознавать.
«Обида — это послание о несправедливости, ощущение, что вас недостаточно ценят, уважают, —
10 признаков обиды на кого-то в вашей жизни
Вас раздражают мелочи в поведении или отношении к вам этого человека.
Вы склонны избегать этого человека, меньше с ним общаться.
Вы постоянно возвращаетесь в мыслях к тому, как вы взаимодействуете с ним.
Чувствуете разочарование или злость, когда находитесь рядом с этим человеком.
Вы спорите обо всем, когда говорите с ним.
Вы разговариваете с ним в пассивно-агрессивной манере. Включаете сарказм, высмеиваете, строите интриги, даже унижаете.
Ваши взаимоотношения напряжены.
Вам трудно продолжать с ним отношения дальше.
Вы отвечаете ему очень кратко.
Рядом с ним вы чувствуете себя эмоционально истощенным.
Хотя обида может создать нездоровые отношения или даже навсегда разрушить их, но она может принести вам и пользу. «Это чувство — сигнал, что пора отстаивать свои ценности и свои интересы, не вступая в конфликт», — говорит психолог. Если вовремя не разобраться с обидами, то со временем это негодование может вызвать другие негативные эмоции, такие как гнев и разочарование, и распространиться на других людей вокруг, что может еще больше изолировать вас.
«В большинстве случаев лучший способ избавиться от обиды — поговорить об этом с человеком, вызвавшим это чувство у вас, — советует психотерапевт. — Объясните, что вы ощущаете, выслушайте собеседника в ответ, постарайтесь понять друг друга и выстроить понятные и прозрачные границы, чтобы сохранить отношения. Если нет взаимопонимания или человек не готов слушать вас и пытаться понять, ограничьте с ним общение. Доказывать, спорить, конфликтовать не имеет смысла.