Вы умеете устанавливать личные границы и заботиться о себе? Пройдите тест и узнайте

С помощью «Термометра» вы измерили свой уровень подлинной заботы о себе. Не паникуйте, если он оказался красным или желтым. Установление границ и подлинная забота о себе — это труд, который длится на протяжении всей жизни. Для этого необходимо время. Даже если «Термометр» показал у вас зеленый уровень, в периоды стресса или неопределенности он может измениться до желтого или красного. Именно поэтому нужно постоянно размышлять о том, насколько хорошо вам удается устанавливать границы.