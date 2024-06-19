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Тест: только человек с высоким эмоциональным интеллектом ответит на оба вопроса верно

Вам нужно всего лишь оценить взгляд мужчины и женщины, чтобы понять, какую эмоцию на самом деле испытывает каждый из них. Однако будьте внимательны: все не так очевидно, как кажется.

19 июня 20244
Тест: только человек с высоким эмоциональным интеллектом ответит на оба вопроса верно
Источник:

freepik

Если у человека высокий эмоциональный интеллект, то он без труда распознает свои чувства и эмоции. Так, например, он легко отличает гнев от обиды или же грусть от разочарования. Более того, люди с высоким эмоциональным интеллектом могут чувствовать и окружающих. Порой им достаточно взгляда, чтобы понять, что творится на душе у друга или коллеги.

Если совсем упростить, то высокий эмоциональный интеллект можно даже сравнить с чтением мыслей. Это настоящая суперсила некоторых людей, уверен доктор Сермед Межер.

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По словам эксперта, проверить уровень своего эмоционального интеллекта можно с помощью простого теста, который разработали ученые из Кембриджского университета.

«Глаза — это зеркало души. Эмоциональный интеллект включает в себя способность воспринимать, понимать и управлять своими эмоциями, а также распознавать и сопереживать эмоциям других. Когда дело доходит до чтения настроения по глазам, эмоциональный интеллект играет решающую роль», — заверяет доктор Сермед Межер.

Итак, все, что вам нужно сделать, — это посмотреть людям в глаза. Ученые специально не стали полностью показывать лицо мужчины и женщины, чтобы мимика не подсказала их настроение.

Постарайтесь понять, какую эмоцию испытывает каждый из людей, уловите настроение мужчины и женщины по взгляду.

Вариантов ответов всего пять:

  1. Человеку скучно.

  2. Человек расстроен.

  3. Человек заинтересован и флиртует.

  4. Человек спокоен.

  5. Человек раздражен.

Важно: не пролистывайте вниз, пока не определитесь с эмоциональным состоянием каждого. Ответы будут располагаться сразу под фотографиями.

Какая эмоция читается во взгляде женщины?

Тест: только человек с высоким эмоциональным интеллектом ответит на оба вопроса верно
Источник:

RMET

А какая эмоция во взгляде мужчины?

Тест: только человек с высоким эмоциональным интеллектом ответит на оба вопроса верно
Источник:

RMET

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Теперь переходим к правильным ответам:

  1. Женщина на фотографии заинтересована, она находится в игривом настроении и флиртует. Ее взгляд выражает именно эти эмоции.

  2. Что касается мужчины, то он расстроен. Его брови сдвинуты, а взгляд словно немного отрешен. Вся его мимика выражает именно это настроение.

Если вы ответили верно на оба вопроса, то вас точно можно назвать человеком с высоким эмоциональным интеллектом. Если верным оказался один ответ, то вы тоже хорошо чувствуете окружающих.

Если же оба ответа оказались неверными, не расстраивайтесь. Старайтесь как можно чаще наблюдать за окружающими. А о том, как прокачать свой эмоциональный интеллект, можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Софья Хромова
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