Тест: только человек с высоким эмоциональным интеллектом ответит на оба вопроса верно

Если у человека высокий эмоциональный интеллект, то он без труда распознает свои чувства и эмоции. Так, например, он легко отличает гнев от обиды или же грусть от разочарования. Более того, люди с высоким эмоциональным интеллектом могут чувствовать и окружающих. Порой им достаточно взгляда, чтобы понять, что творится на душе у друга или коллеги.