Тест: только человек с высоким эмоциональным интеллектом ответит на оба вопроса верно

Если у человека высокий эмоциональный интеллект, то он без труда распознает свои чувства и эмоции. Так, например, он легко отличает гнев от обиды или же грусть от разочарования. Более того, люди с высоким эмоциональным интеллектом могут чувствовать и окружающих. Порой им достаточно взгляда, чтобы понять, что творится на душе у друга или коллеги.
Если совсем упростить, то высокий эмоциональный интеллект можно даже сравнить с чтением мыслей. Это настоящая суперсила некоторых людей, уверен доктор Сермед Межер.
По словам эксперта, проверить уровень своего эмоционального интеллекта можно с помощью простого теста, который
«Глаза — это зеркало души. Эмоциональный интеллект включает в себя способность воспринимать, понимать и управлять своими эмоциями, а также распознавать и сопереживать эмоциям других. Когда дело доходит до чтения настроения по глазам, эмоциональный интеллект играет решающую роль», —
Итак, все, что вам нужно сделать, — это посмотреть людям в глаза. Ученые специально не стали полностью показывать лицо мужчины и женщины, чтобы мимика не подсказала их настроение.
Постарайтесь понять, какую эмоцию испытывает каждый из людей, уловите настроение мужчины и женщины по взгляду.
Вариантов ответов всего пять:
Человеку скучно.
Человек расстроен.
Человек заинтересован и флиртует.
Человек спокоен.
Человек раздражен.
Важно: не пролистывайте вниз, пока не определитесь с эмоциональным состоянием каждого. Ответы будут располагаться сразу под фотографиями.
Какая эмоция читается во взгляде женщины?
А какая эмоция во взгляде мужчины?
Теперь переходим к правильным ответам:
Женщина на фотографии заинтересована, она находится в игривом настроении и флиртует. Ее взгляд выражает именно эти эмоции.
Что касается мужчины, то он расстроен. Его брови сдвинуты, а взгляд словно немного отрешен. Вся его мимика выражает именно это настроение.
Если вы ответили верно на оба вопроса, то вас точно можно назвать человеком с высоким эмоциональным интеллектом. Если верным оказался один ответ, то вы тоже хорошо чувствуете окружающих.
Если же оба ответа оказались неверными, не расстраивайтесь. Старайтесь как можно чаще наблюдать за окружающими. А о том, как прокачать свой эмоциональный интеллект, можно узнать ЗДЕСЬ.