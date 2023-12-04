Ужасы не нашего городка: в Бразилии 90-летняя женщина ожила в морге

Джессика рассказала, что тело женщины сразу же отправили в морг, не дав ее близким возможности увидеть родственницу после кончины. А дальше как в кино. Морг, время за полночь, одинокий сотрудник крематория идет за телом. Он забирает пакет и вдруг понимает: а ведь тело теплое! Признаков трупного окоченения не было.