Ужасы не нашего городка: в Бразилии 90-летняя женщина ожила в морге

Сбылась страшилка про морг, о которой снимают фильмы ужасов. В региональной больнице Сан-Жозе (Бразилия) ожила 90-летняя женщина — через несколько часов после того, как ее однозначно признали мертвой.
Норма Силвейра де Силва поступила в больницу в пятницу в очень тяжелом состоянии. Женщина была без сознания.
«Я навестила ее в субботу днем. Норме удалось открыть один глаз. Она узнала меня», —рассказала опекун и подруга женщины Джессика бразильскому
А ночью ей и родственникам сообщили, что Норма скончалась. Больница выдала свидетельство о смерти, в котором значится, что женщина умерла в 23:40 от инфекции мочевыводящих путей.
Джессика рассказала, что тело женщины сразу же отправили в морг, не дав ее близким возможности увидеть родственницу после кончины. А дальше как в кино. Морг, время за полночь, одинокий сотрудник крематория идет за телом. Он забирает пакет и вдруг понимает: а ведь тело теплое! Признаков трупного окоченения не было.
Мужчина открыл мешок для трупов и увидел жуткую картину: мертвая бабушка дышала! С трудом, задыхаясь, но все-таки дышала. А кто бы не задыхался, пролежав два часа в мешке? Только позвать на помощь женщина не могла — была без сознания.
Как потом признался работник крематория, такого ужаса он еще не испытывал. А ведь эти ребята в своей работе повидали многое. Женщину тут же отправили обратно в палату. К сожалению, спустя сутки, утром в понедельник, она все-таки скончалась. В тот же день Норму кремировали.
Во втором свидетельстве о смерти больница указала, что причина смерти — «септический шок», вызванный «сепсисом с неопределенным очагом». По словам Джессики, врачи так и не дали ей внятных объяснений по поводу смерти Нормы.
Умерла пожилая женщина из-за своего основного заболевания или причина смерти — несвоевременно оказанная помощь? Как знать… Если бы Норма не пролежала эти два часа в морге, она, возможно, еще отметила бы 100-летний юбилей.
«Такого пренебрежения к пациенту я бы никому не пожелала. Семья Нормы будет подавать в суд на больницу», — сказала Джессика.
В больнице комментировать свою чудовищную ошибку не стали. Однако Комитет медицинской этики Бразилии сообщил, что проведет расследование. Региональный совет медицины штата Санта-Катарина заявил, что «знает о ситуации и введет соответствующие процедуры для наблюдения за этим случаем».
А какие еще ужасы творятся в морге? Судебно-медицинский эксперт Мишель Сапане делится захватывающими историями, которые легко могли бы стать сюжетами кассовых триллеров. Читайте в статье «Репортаж из морга: как синяки и пятки выдали жестокое постановочное убийство».