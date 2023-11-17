Ученые выяснили, какие качества помогают дожить до 100 лет, и это не оптимизм

Психологи из Университета Комплутенсе в Мадриде решили выяснить, какие общие черты характера объединяют долгожителей. Для этого они провели углубленные интервью с мужчинами и женщинами в возрасте от 100 до 107 лет о их жизни и привычках. Результатами своей работы психологи поделились в Journal of Happiness Studies.
В итоге исследователи выделили 19 общих характеристик, включая:
любопытство;
жизненную силу;
получение удовольствия от общения;
чувство благодарности;
умение преодолевать невзгоды;
честность;
интеллект;
любовь к обучению.
Другие черты, отнесенные к категории второстепенных и отсутствующие у большинства мужчин и женщин, включали чувство юмора, религиозность, умение уходить от конфликтов, эмоциональное спокойствие, жизнерадостность, смелость или уверенность в себе.
«Анализ жизни здоровых долгожителей дает нам определенные уроки, которые, по всей вероятности, могли бы помочь в достижении здоровой старости. Хотя их следует практиковать с юности, а не начинать в пожилом возрасте», — говорят авторы работы.
На основе полученных результатов психологи дали рекомендации, которые могут помочь жить долго и, что немаловажно, счастливо. Среди них, например, такие:
будьте любопытны — узнавайте о новых культурах, путешествуйте, читайте;
оставайтесь интеллектуально активными, находя новые области знаний и обучения;
практикуйте благодарность и осознавайте все хорошее, что есть в вашей жизни;
бросьте вызов своему разуму — старайтесь решать проблемы, которые становятся все более и более сложными.
А еще добросовестность
Свое долголетие многие дожившие до ста лет объясняют своим позитивным настроем, легким характером и оптимистичным взглядом на жизнь. Но, как ранее отмечал профессор психологии Дэвид Уотсон, эффект позитива преувеличен, есть другие черты характера человека, которые тесно связаны с долголетием.
По мнению Дэвида Уотсона, людей, которые доживают до глубокой старости, отличает такая черта характера, как добросовестность, то есть то, насколько человек организован и дисциплинирован. Как объясняет эксперт, это связано с тем, что люди с высокой степенью добросовестности лучше заботятся о себе: не пьют много алкоголя, выбирают более сбалансированную пищу, много двигаются, выполняют рекомендации врачей.