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Ученые выяснили, какие качества помогают дожить до 100 лет, и это не оптимизм

Считается, что чувство юмора и оптимизм помогают жить легче и интереснее. И с этим трудно поспорить. Но, как выяснилось, они не столь полезные, если хотите дожить до 100 лет. Есть качества поважнее.

17 ноября 20237
долгожители
Источник:
IStockphoto

Психологи из  Университета Комплутенсе в Мадриде решили выяснить, какие общие черты характера объединяют долгожителей. Для этого они провели углубленные интервью с мужчинами и женщинами в возрасте от 100 до 107 лет о их жизни и привычках. Результатами своей работы психологи поделились в Journal of Happiness Studies.

В итоге исследователи выделили 19 общих характеристик, включая:

  • любопытство;

  • жизненную силу;

  • получение удовольствия от общения;

  • чувство благодарности;

  • умение преодолевать невзгоды;

  • честность;

  • интеллект;

  • любовь к обучению.

Другие черты, отнесенные к категории второстепенных и отсутствующие у большинства мужчин и женщин, включали чувство юмора, религиозность, умение уходить от конфликтов, эмоциональное спокойствие, жизнерадостность, смелость или уверенность в себе.

«Анализ жизни здоровых долгожителей дает нам определенные уроки, которые, по всей вероятности, могли бы помочь в достижении здоровой старости. Хотя их следует практиковать с юности, а не начинать в пожилом возрасте», — говорят авторы работы.

На основе полученных результатов психологи дали рекомендации, которые могут помочь жить долго и, что немаловажно, счастливо. Среди них, например, такие:

  • будьте любопытны — узнавайте о новых культурах, путешествуйте, читайте;

  • оставайтесь интеллектуально активными, находя новые области знаний и обучения;

  • практикуйте благодарность и осознавайте все хорошее, что есть в вашей жизни;

  • бросьте вызов своему разуму — старайтесь решать проблемы, которые становятся все более и более сложными.

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А еще добросовестность

Свое долголетие многие дожившие до ста лет объясняют своим позитивным настроем, легким характером и оптимистичным взглядом на жизнь. Но, как ранее отмечал профессор психологии Дэвид Уотсон, эффект позитива преувеличен, есть другие черты характера человека, которые тесно связаны с долголетием.

По мнению Дэвида Уотсона, людей, которые доживают до глубокой старости, отличает такая черта характера, как добросовестность, то есть то, насколько человек организован и дисциплинирован. Как объясняет эксперт, это связано с тем, что люди с высокой степенью добросовестности лучше заботятся о себе: не пьют много алкоголя, выбирают более сбалансированную пищу, много двигаются, выполняют рекомендации врачей.

Автор текста:Анастасия Романова
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