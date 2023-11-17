Ученые выяснили, какие качества помогают дожить до 100 лет, и это не оптимизм

По мнению Дэвида Уотсона, людей, которые доживают до глубокой старости, отличает такая черта характера, как добросовестность, то есть то, насколько человек организован и дисциплинирован. Как объясняет эксперт, это связано с тем, что люди с высокой степенью добросовестности лучше заботятся о себе: не пьют много алкоголя, выбирают более сбалансированную пищу, много двигаются, выполняют рекомендации врачей.