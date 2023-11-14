Репортаж из морга: как синяки и пятки выдали жестокое постановочное убийство

Работа судебно-медицинского эксперта всегда была одной из самых загадочных: медику привозят тело, которое он, благодаря медицинским знаниям, логике и аналитике практически заставляет «говорить».

От заключения судмедэксперта почти всегда зависит свобода подозреваемого, оно может дать совершенно новый ход уголовному делу или же, наоборот, оправдать того, кого уже практически отправили за решетку.

В издательстве «Бомбора» вышла книга «Репортаж из морга: Как судмедэксперт заставляет говорить мертвых».

Автор Мишель Сапсане рассказывает множество захватывающих историй, которые легко могли бы стать сюжетами кассовых триллеров.