Репортаж из морга: как синяки и пятки выдали жестокое постановочное убийство

Работа судебно-медицинского эксперта всегда была одной из самых загадочных: медику привозят тело, которое он, благодаря медицинским знаниям, логике и аналитике практически заставляет «говорить».
От заключения судмедэксперта почти всегда зависит свобода подозреваемого, оно может дать совершенно новый ход уголовному делу или же, наоборот, оправдать того, кого уже практически отправили за решетку.
В издательстве «Бомбора» вышла книга «Репортаж из морга: Как судмедэксперт заставляет говорить мертвых».
Автор Мишель Сапсане рассказывает множество захватывающих историй, которые легко могли бы стать сюжетами кассовых триллеров.
С разрешения издательства «Доктор Питер» публикует фрагмент книги о том, как доктору и его коллегам пришлось изучить каждый миллиметр тела, чтобы понять, что перед ними — жестокое убийство беззащитной женщины, а не трагично завершившиеся сексуальные игры.
Об авторе
Мишель Сапане — судмедэксперт более чем с 30-летним стажем работы. Каждый год его команда вскрывает и изучает более 450 тел, помогая следствию установить причины смерти и даже найти преступника. Повешенный бизнесмен с пулей в голове, мертвец без лица у железной дороги, задушенный мужчина в советском противогазе… У всех них разные загадочные истории, но один конец — на столе для вскрытий Мишеля Сапане.
«Кукушонок»
Кевин решил для себя жилищный вопрос раз и навсегда. Он просто жил с другими. Исключительно с молодыми женщинами, соблазненными его баснями, которые он рассказывал направо и налево. Будучи королем вымысла, Кевин проскальзывал в их постель, как кукушонок в чужое гнездо, получая еду, кров и даже карманные деньги, пока его не разоблачали. Шесть раз он разыгрывал свою комедию, прежде чем жертвы выгоняли его из гнезда. Ему следовало бы опасаться числа семь.
Хотя в этом случае осторожность должна была проявить в первую очередь Шанталь, седьмая владелица «гнезда». Когда я с ней встречаюсь, она уже мертва… Так всегда бывает.
Всякий раз, когда полиция приглашает нас на место преступления, персона, ради которой мы приехали, уже остывает. Теплые отношения сразу исключаются…
Все началось январским утром 2016 года, когда пешеход нашел на тротуаре сотовый телефон и исполнил свой гражданский долг, набрав последний номер в журнале звонков, в то время как другие оставили бы аппарат себе и заменили сим-карту. Ответила приятная дама: «Алло! Привет, Шанталь. Как дела?» Мужской голос на том конце ненадолго озадачил попечительницу, прежде чем она поняла, что что-то произошло. Потому что Шанталь раньше не теряла свой телефон.
<…>
Попечительница немедленно связалась с жандармами. Обнаружив, что дверь закрыта, а дверной замок не работает, они вызвали слесаря, открыли дверь и вошли в дом, но не обнаружили ни следа Шанталь. После целого дня поисков в городе жандармы, засомневавшись, вернулись в дом после наступления темноты, чтобы искать дальше, и продолжали, пока не взломали дверь в туалет, находившийся в прачечной на первом этаже.
Сексуальные игры
В команде судмедэкспертов в этот вечер дежурит Тиффани, и она отправляется на место происшествия. Когда она прибывает, сцена, зафиксированная следователями, по меньшей мере удивляет. Шанталь свернулась клубочком у подножия унитаза, зажатая между стенками туалета. На ее шею надет черный кожаный ремень, другим концом привязанный к ручке двери. На ней черно-розовый корсет и черные стринги. Черная полумаска скрывает взгляд убитой, а ее запястья скованы металлическими наручниками в черных перьях.
Все ингредиенты блюда на месте, все позволяет предположить, что одна из хорошо известных аутоэротических практик завершилась не так, как задумывалось…
Аутоудушение обостряет эротические и церебральные ощущения, повышая уровень углекислого газа в крови и препятствуя венозному возврату в мозг.
<…> Извлечь тело из этой тесной комнатки удалось не без труда. После нескольких маневров и акробатических поз Тиффани переходит к первым выводам и очень быстро обретает уверенность в том, что это — постановка.
Первые подозрения
У Тиффани глаз наметан: отметина от ремня на шее жертвы не соответствует странгуляционной борозде, которая проходит чуть ниже. Если это действительно удушение, а именно об этом свидетельствует разрыв мелких сосудов в белках глаз и заметный цианоз лица, становится очевидно, что оно произошло не здесь. Подобие аутоэротической практики или убийство, замаскированное под несчастный случай? Вот что беспокоит следователей, которые видели подобное и раньше.
Завершают картину многочисленные следы ударов, синяков на руках, коленях и спине. В этой истории участвовал кто-то еще.
Следственный эксперимент
Первый пункт — комната справа. Именно здесь, по словам Кевина, началось сексуальное действо. Шанталь стоит на четвереньках на коврике из довольно грубых синтетических волокон. Это объясняет ссадины на коленях. Классика судебной медицины, явление, которое англосаксы называют carpet burning — ковровыми ожогами. Некоторыми (но далеко не всеми) этот термин воспринимается как циничная отсылка к carpet bombing, ковровым бомбардировкам во Вьетнаме.
Программа продолжается во второй спальне, на кровати. Кевин отказывается играть самого себя, и его играет жандарм в штатском, который по указанию подследственного ожесточенно хлещет манекен из соломы и парусины. На манекен надевают наручники, черную полумаску, переворачивают; жертва теперь лежит на животе, нападавший сидит верхом на ней.
«Сейчас я массирую ей спину», — уточняет Кевин. <…> Странный массаж, после которого остаются синяки на спине…
Затем он описывает сцену с ремнем, который он затягивает на шее Шанталь, «потому что она так попросила». <…> «Она перестала шевелиться. Я пощупал ее пульс, его больше не было. Я понял, что она уже мертва». Кевин решает спустить тело вниз по лестнице.
Вопросы остаются
Все перемещаются, чтобы наблюдать за сценой. Жандарм с манекеном под мышкой начинает спуск. С каждым шагом пятки импровизированной жертвы ударяются о лестницу. Однако на теле, осмотренном мной, таких следов не было. Сомневаюсь, что ее перемещали именно так. Затем он идет в туалет, открывает дверь, сажает труп на пол, обустраивает мизансцену. Прибирает в доме и наконец уходит. Такова его версия.
<…> Следственный эксперимент подходит к концу. Судья обращается к нам.
— У вас есть вопросы?
— Да, господин судья. Указанная последовательность действий не объясняет всего. Некоторые элементы отсутствуют. Вы можете спросить месье, как он объясняет наличие на теле жертвы многочисленных синяков?
— Месье, вы можете ответить на вопрос эксперта?
— Я не знаю, откуда они взялись. Было только то, о чем я рассказал. Наверное, они появились на лестнице, эти синяки. К тому же внизу мы вместе упали.
Кевин лжет. Его история не согласуется с травмами, свидетельствующими о нескольких актах насилия до того, как Шанталь была задушена. В частности, мы заметили две большие гематомы на уровне лопаток.
По моему мнению, поскольку Шанталь сопротивлялась и чтобы ее было легче задушить, Кевин обездвижил девушку, придавив ей коленями спину. Это совсем не похоже на игру с наручниками, которая плохо кончилась.
Судебный процесс
Мое участие в этом деле возобновляется 23 января 2019 года, когда начинается судебный процесс перед судом ассизов в Пуатье, в департаменте Вьенна. <…> У Кевина есть ответы на все вопросы, кроме тех, что слишком точны, настойчивы и могут вскрыть противоречия в его истории, его ложь. Тогда Кевин начинает юлить: «Я не буду отвечать на ваш вопрос». Или проще: «Уже не помню». Эта фраза встречается в его ответах чаще всего.
Постепенно мне становится ясно: председатель хочет знать, кто перед ней на скамье подсудимых. Мифоман, этакий патологический лжец, живущий в вымышленном мире, или обычный человек, сознательно лгущий из утилитарных побуждений?
Судя по свидетельствам бывших подруг, ложь Кевина идеально организована и выверена. Так легче лгать: когда рассказ отшлифован, люди реже противоречат сами себе. Он военный, был ранен в зарубежной операции, владеет роскошными автомобилями, его родители умерли, у него есть маленький сын… с небольшими вариациями. Но всего этого на самом деле нет. Тем не менее Кевин достигает своих целей: ему верят и приглашают к себе домой, где он устраивается, как паразит, оплачивая что-то по мелочи в начале совместной жизни, прежде чем позволить любовницам полностью себя содержать. <…>
Следователи твердо убеждены в том, что Кевин действовал преднамеренно, и не считают смерть Шанталь несчастным случаем во время сексуальных игр. Доказательство — запросы с ее компьютера в интернете незадолго до происшествия, сделанные в то время, пока Шанталь ходила по магазинам. Ключевые слова? Удушение, асфиксия.
Решение суда
Когда наконец наступает моя очередь, стоит уже довольно поздний вечер. <…>
Была ли жертва задушена ремнем? Да, но акт удушения повторялся два или три раза, пока не привел к асфиксии.
Гематомы? Они не могут быть следствием переноса тела в туалет после смерти, потому что для их формирования сердце должно биться. Вне всякого сомнения, это следы давления коленей на спину во время удушения, которое было насильственным.
Другие синяки, потертости на коленях? В показаниях Кевина чего-то не хватает. Но он стоит на своем: «Я не бил ее. Синяки на спине остались от массажа».
Все ложь, кроме рассказа о ковровых ожогах. Кевин водит нас за нос. <…>
Мы никогда не узнаем правды. Однако в итоге картина происшествия сложилась. <…>
Кевина приговорили к 27 годам тюремного заключения, несмотря на все усилия адвоката на «Мазерати» и его помощников. Апелляцию он не подавал.