Назван необычный признак на лбу, говорящий о высоком риске смерти от болезней сердца и сосудов

О результатах ученых, которые были представлены на конгрессе Европейского общества кардиологов, рассказала академик РАН, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Оксана Драпкина. Авторы работы 20 лет наблюдали за 3,2 тысячи здоровых на момент начала исследования людей в возрасте от 32 до 62 лет. И в итоге сделали интересный вывод: по количеству и глубине морщин на лбу, нехарактерных для возраста, можно судить о риске смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — у кого их больше и они глубже, у того выше риск.