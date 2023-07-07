Назван необычный признак на лбу, говорящий о высоком риске смерти от болезней сердца и сосудов

О результатах ученых, которые были представлены на конгрессе Европейского общества кардиологов, рассказала академик РАН, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Оксана Драпкина. Авторы работы 20 лет наблюдали за 3,2 тысячи здоровых на момент начала исследования людей в возрасте от 32 до 62 лет. И в итоге сделали интересный вывод: по количеству и глубине морщин на лбу, нехарактерных для возраста, можно судить о риске смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — у кого их больше и они глубже, у того выше риск.
По словам Оксаны Драпкиной, участникам эксперимента присвоили баллы в зависимости от количества и глубины морщин на лбу — от 0 (морщин нет) до 3 (много глубоких морщин). За 20 лет от различных причин умерли 233 участника, из них
у 15,2% были морщины второго и третьего балла;
у 6,6% — первого балла;
у 2,1% — морщин не было.
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ
«Авторы обнаружили, что лица с морщинами, классифицированными в 1 балл, имели более высокий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, чем участники без морщин. Люди с морщинами в 2 и 3 балла имели риск смерти от ССЗ почти в 10 раз выше, чем участники без морщин — даже с учетом возраста, пола, образования, курения, артериального давления, частоты сердечных сокращений, диабета и уровня липидов», —
По предположению специалистов, такая картина может быть связана с окислительным стрессом, участвующим как в старении кожи, так и в развитии атеросклероза.
«Кроме того, кровеносные сосуды на лбу настолько малы, что могут быть более чувствительны к образованию бляшек. Это значит, что морщины, возможно, являются ранним признаком старения сосудов, — добавила Оксана Драпкина.
Между тем, как предупреждают исследователи, в оценке сердечно-сосудистого риска нельзя полагаться только на наличие или отсутствие морщин на лбу. Более точными методами по-прежнему остаются измерение давления и уровня холестерина в крови.
Эти три маркера в крови раскроют ваш биологический возраст
Есть возраст паспортный, а есть — биологический, на который влияет очень много факторов, от генетики до привычек и образа жизни.
Указывать на старение организма могут три маркера — достаточно сдать анализ крови. Их называла врач-кардиолог Анна Кореневич.
Инсулин. Чем ниже уровень инсулина, тем выше к нему чувствительность, если нет диабета. Высокая чувствительность к инсулину — свойство молодого организма. Оптимальные цифры — 5 мкЕД/мл и ниже.
Гликированный гемоглобин. Он отражает среднюю концентрацию глюкозы в крови за три последних месяца. Чем ниже уровень в пределах нормы, тем лучше (норма — от 4,8% до 5,9%).
Высокочувствительный С-реактивный белок (СРБ). Этот показатель отражает процессы системного небактериального воспаления, в основе которого лежат процессы старения. Чем выше этот показатель, тем выше уровень биологического старения на биохимическом уровне. Чем ниже, тем лучше.