Ученые заинтересовались большими молекулярными комплексами из белков ASC. Эти белки играют важную роль для иммунного ответа клетки человека на патогены. По сути, они работают в качестве сигнала тревоги: если есть опасность, белки ASC объединятся в группы, которые называют пятнами.

Появление таких пятен ведет к накоплению веществ-посланников, которые пробиваются через клеточную мембрану и сигнализируют о появлении патогена. Все приводит к тому, что клетка взрывается и все ее содержимое оказывается в тканях. Как итог — сильный воспалительный ответ от иммунитета, который призван удержать инфекцию. Именно это воспаление приносит боль тем, кто страдает артритом. Кстати, воспалительный ответ не останавливается даже после того, как угроза была предотвращена, что и становится причиной хронической болезни.

Ученые находятся в поисках средств, которые смогли бы остановить процесс появления хронических воспалений. Они решили использовать альпак — животных, у которых иммунитет способен вырабатывать одноменные антитела (их еще иногда называют нанотелами).

Специалисты решили попробовать ввести белки ASC альпакам. Организм животных выработал в качестве имунного ответа нанотела. Оказалось, что они отлично растворяют пятна ASC и предупреждают воспаление.

Эффективность такого метода лечения артрита удалось доказать во время эксперимента с участием лабораторных грызунов. Мышам с артритом и подагроподобными симптомами ввели нанотела и их состояние улучшилось, а воспаление спало.