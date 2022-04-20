Артрит — мучительное хроническое заболевание, которое доставляет человеку боль и дискомфорт. Пока врачи не знают способа, который смог бы излечить от артрита раз и навсегда. Поэтому ученые продолжают искать новые методы, которые способны хотя бы облегчить страдания больного.
Исследователи из немецкого Боннского университета и бразильского Университета Сан-Паулу выяснили, что помочь больным артритам могут альпаки.
Симптомы артрита:
Покраснение кожи в местах под суставом;
Ощущение скованности в движениях по утрам;
Сильная боль в движении и в состоянии покоя;
Отеки и повышение температуры тела в зоне над пораженным суставом.
Ученые заинтересовались большими молекулярными комплексами из белков ASC. Эти белки играют важную роль для иммунного ответа клетки человека на патогены. По сути, они работают в качестве сигнала тревоги: если есть опасность, белки ASC объединятся в группы, которые называют пятнами.
Появление таких пятен ведет к накоплению веществ-посланников, которые пробиваются через клеточную мембрану и сигнализируют о появлении патогена. Все приводит к тому, что клетка взрывается и все ее содержимое оказывается в тканях. Как итог — сильный воспалительный ответ от иммунитета, который призван удержать инфекцию. Именно это воспаление приносит боль тем, кто страдает артритом. Кстати, воспалительный ответ не останавливается даже после того, как угроза была предотвращена, что и становится причиной хронической болезни.
Ученые находятся в поисках средств, которые смогли бы остановить процесс появления хронических воспалений. Они решили использовать альпак — животных, у которых иммунитет способен вырабатывать одноменные антитела (их еще иногда называют нанотелами).
Специалисты
Эффективность такого метода лечения артрита удалось доказать во время эксперимента с участием лабораторных грызунов. Мышам с артритом и подагроподобными симптомами ввели нанотела и их состояние улучшилось, а воспаление спало.
Альпаки против COVID
Впрочем, это далеко не первый раз, когда ученые пытаются использовать особенности имунной системы альпак. Например, специалисты из Бостонской детской больницы разработали белковую вакцину от COVID-19 на основе антител этих животных. Препарат тоже испытали на мышах — и оказалось, что такая прививка отлично работает. Кстати, у такой вакцины был еще один существенный плюс: для ее хранения не нужны специальные средства, она спокойно может простоять неделю в комнатной температуре и не испортиться.
Авторы идеи сообщали о своем намерении запатентовать открытие, однако никаких новостей об испытании вакцины на людях пока нет.
Кстати
Зачастую ученые используют для лечения тех или иных болезней самые необычные вещи. Например, специалисты из Гарварда занимаются созданием обезболивающего препарата из… токсина сибирской язвы. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.