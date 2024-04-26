У москвича, который боялся идти к врачам, на голове выросли 10 шишек

В НИИ скорой помощи им. Склифосовского рассказали о необычном пациенте, который обратился недавно в клинику. У мужчины на голове выросли десять вполне заметных шишек. По словам врачей, мужчина долго не решался обратиться за помощью, боясь долгой и сложной операции. Но зря, у его страха действительно глаза были велики.