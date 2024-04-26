У москвича, который боялся идти к врачам, на голове выросли 10 шишек

В НИИ скорой помощи им. Склифосовского рассказали о необычном пациенте, который обратился недавно в клинику. У мужчины на голове выросли десять вполне заметных шишек. По словам врачей, мужчина долго не решался обратиться за помощью, боясь долгой и сложной операции. Но зря, у его страха действительно глаза были велики.
Что это было?
Как
Атеромы чаще всего располагаются в волосистой части головы.
Они медленно растут, оставаясь маленькими в течение многих лет.
Атерома может появиться заново, если не удалить ее вместе с капсулой, она отделяет образование от других тканей.
Вопреки ожиданиям пациента врачи быстро справились с образованиями, причем под местной анестезией. А уже вечером смогли отпустить его домой.
«В Институте Склифосовского пациенту удалили все его атеромы вместе с капсулами, таким образом риск рецидива атером у мужчины минимален», — добавили медики.
Мази не помогут
Некоторые люди пытаются «лечить» атеромы с помощью мазей. Врачи НИИ скорой помощи предупреждают: это может быть опасно.
Дело в том, что мазь может попасть в закупоренную сальную железу, загоняя воспаление еще глубже в ткани, и спровоцировать подкожный абсцесс — гнойное воспаление.
К слову
Ранее врачи Института Склифосовского рассказывали о правилах подготовки к плановой операции.
Вы знали, например, что врачи настоятельно советуют снять перед вмешательством гель-лак с пальцев рук и ног, зубные протезы, а с тела — металлические украшения и крестик. Почему — узнайте ЗДЕСЬ.