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У москвича, который боялся идти к врачам, на голове выросли 10 шишек

Мужчина боялся сложной и долгой операции, откладывая визит к врачам «на потом». А пока он ждал, шишки продолжали расти и в итоге заставили его пересилить свой страх.

26 апреля 2024
У москвича, который боялся идти к врачам, на голове выросли 10 шишек
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iStockphoto

В НИИ скорой помощи им. Склифосовского рассказали о необычном пациенте, который обратился недавно в клинику. У мужчины на голове выросли десять вполне заметных шишек. По словам врачей, мужчина долго не решался обратиться за помощью, боясь долгой и сложной операции. Но зря, у его страха действительно глаза были велики.

Что это было?

Как рассказали в телеграм-канале Института Склифосовского, эти шишки оказались атеромами — небольшими доброкачественными кистами, которые появляются из-за закупорки протоков сальных желез.

  • Атеромы чаще всего располагаются в волосистой части головы.

  • Они медленно растут, оставаясь маленькими в течение многих лет.

  • Атерома может появиться заново, если не удалить ее вместе с капсулой, она отделяет образование от других тканей.

Вопреки ожиданиям пациента врачи быстро справились с образованиями, причем под местной анестезией. А уже вечером смогли отпустить его домой.

«В Институте Склифосовского пациенту удалили все его атеромы вместе с капсулами, таким образом риск рецидива атером у мужчины минимален», — добавили медики.

Мази не помогут

Некоторые люди пытаются «лечить» атеромы с помощью мазей. Врачи НИИ скорой помощи предупреждают: это может быть опасно.

Дело в том, что мазь может попасть в закупоренную сальную железу, загоняя воспаление еще глубже в ткани, и спровоцировать подкожный абсцесс — гнойное воспаление.

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К слову

Ранее врачи Института Склифосовского рассказывали о правилах подготовки к плановой операции.

Вы знали, например, что врачи настоятельно советуют снять перед вмешательством гель-лак с пальцев рук и ног, зубные протезы, а с тела — металлические украшения и крестик. Почему — узнайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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