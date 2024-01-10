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Врач НИИ Склифосовского объяснил, чем женский мозг отличается от мужского

Как отличается мозг мужчины и женщины, на сколько процентов он на самом деле работает, чувствует ли боль и может ли уставать? На вопросы ответил нейрохирург Склифа.

10 января 20245
Врач НИИ Склифосовского объяснил, чем женский мозг отличается от мужского

Человеческий мозг до сих пор остается загадкой для ученых. Знаменитая Татьяна Черниговская, профессор, изучающая теории сознания, например, отмечает, что говорить «мой мозг» — неправильно. По ее словам, для этого у нас нет абсолютно никаких оснований: «Кто чей — это отдельный вопрос».

Но некоторые мифы и заблуждения, связанные с мозгом, все же давно развеяны. Врачи совершенно точно знают, чувствует ли мозг боль, спит ли хоть когда-нибудь и чем отличается его мужская «версия» от женской.

Александр Природов
Нейрохирургия

Врач-нейрохирург высшей квалификационной категории, доктор медицинских наук, заведующий нейрохирургическим отделением НИИ им. Склифосовского

Чем отличается мужской и женский мозг

«В том виде, в котором мы видим мозг, макроскопически, по большому счету существенных отличий нет. Да, у мужчин он может быть чуть больше, но это связано с тем, что мужчины больше по размеру, — объясняет Александр Природов, врач-нейрохирург НИИ им. Склифосовского. — Но совершенно точно мозг женщин больше устойчив к стрессовым нагрузкам, к определенным форматам многозадачности».

А еще у мужчины в мозге приблизительно 11 млрд нейронов, у женщины — меньше, 9 млрд. Но взаимосвязи между этими нейронами у женщин иногда развиты лучше, отмечает врач.

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Мозг не спит никогда…

«Даже когда мы спим, мозг раскладывает по полочкам всю информацию, что была получена в течение всего дня. Поэтому иногда интересные решения приходят человеку во сне», — отмечает Александр Природов.

…и устает от напряженной работы

«Если мы выполняем напряженную умственную работу, в мозге скапливается большое количество различных медиаторов, нормальные нервные импульсы перестают проходить. Мы чувствуем усталость, и нам хочется переключиться. Так мозг максимально пытается себя защитить», — говорит нейрохирург.

Не чувствует боль

«Это может звучать необычно, ведь в этом органе собрана большая часть нервной системы, но мозг на самом деле не может чувствовать боли, — признает Александр Природов. — Так, уже давно врачи проводят операции с пробуждением — например, когда удаляют опухоль мозга, прорастающую в речевые зоны, пациента будят. Чтобы обойти эти зоны, врачи общаются с ним во время операции. Пациент находится в ясном сознании, а врачи удаляют опухоль».

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Работает на все 100%

«Есть такой миф, что человек использует мозг всего на 10-20%, но это не совсем так, — говорит врач. — Иногда он может работать и на все 100%. Это доказали исследования компьютерной томографии, позитронно-эмиссионной томографии. Мы можем посмотреть во время тех или иных действий человека, какая часть мозга у него функционирует. И чаще всего мозг работает на 100%».

Любая умственная нагрузка развивает взаимосвязи между нейронами и тем самым улучшает когнитивные функции человека, отмечает эксперт.

«Призываю всех максимально заниматься умственной активностью, но ровно в таких пропорциях, чтобы это было полезно и для здоровья, и для самого человека», — резюмирует Александр Природов.

Автор текста:Анна Майская
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