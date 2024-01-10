Врач НИИ Склифосовского объяснил, чем женский мозг отличается от мужского

«Есть такой миф, что человек использует мозг всего на 10-20%, но это не совсем так, — говорит врач. — Иногда он может работать и на все 100%. Это доказали исследования компьютерной томографии, позитронно-эмиссионной томографии. Мы можем посмотреть во время тех или иных действий человека, какая часть мозга у него функционирует. И чаще всего мозг работает на 100%».