Что произойдет с вашим мозгом через 10 лет, если вы крутитесь во сне и просыпаетесь по ночам

После того как исследователи систематизировали результаты, они сделали главный вывод: люди с прерывистым сном почти в три раза чаще получали плохие оценки. Они хуже запоминали, не могли быстро решить задачку, у них были проблемы с концентрацией, они проваливали тесты на беглость речи. И даже испытуемые, которые обычно спали меньше часов, показывали более достойные результаты, если их сон был качественным.