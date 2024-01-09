Что произойдет с вашим мозгом через 10 лет, если вы крутитесь во сне и просыпаетесь по ночам

Крепкий и полноценный сон — это залог и физического, и ментального здоровья. Взрослый человек должен спать не меньше семи часов, причем ложиться в одних сутках, а вставать — в других. В противном случае на следующий день будут мучить головные боли, усталость, апатия и перепады настроения.
Важно не только количество сна, но и его качество, говорят ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Исследователи
Прибор фиксировал, насколько сон участников эксперимента был спокойным или, наоборот, беспокойным.
Уровень беспокойного сна оценивался по проценту времени, которое испытуемые проводили ночью в движении. Если человек храпел, постоянно двигался во сне, дергался, то устройство на запястье считывало это как пробуждение или прерывистый сон. Ученые наблюдали за участниками эксперимента в течение двух лет.
Через 10 лет после исследования участникам предложили пройти Монреальский когнитивный тест на навыки мышления.
После того как исследователи систематизировали результаты, они сделали главный вывод: люди с прерывистым сном почти в три раза чаще получали плохие оценки. Они хуже запоминали, не могли быстро решить задачку, у них были проблемы с концентрацией, они проваливали тесты на беглость речи. И даже испытуемые, которые обычно спали меньше часов, показывали более достойные результаты, если их сон был качественным.
Ученые предполагают, что если у человека прерывистый сон, то это влияет на очищение мозга от потенциально вредных белков. Следовательно, в будущем память станет хуже, пострадают и другие когнитивные способности.
Как улучшить качество сна
За час до сна не смотрите телевизор, не сидите в телефоне и за компьютером. Синий свет мешает мозгу уснуть.
Разберитесь с планами на следующий день заранее. Выделите 5-10 минут вечером и составьте список дел на завтра, чтобы не думать об этом в кровати.
Откажитесь от кофеина во второй половине дня.
В спальне должно быть прохладно. В идеале — около 18-20 градусов.
Не пейте алкоголь вечером: из-за спиртного вы будете просыпаться посреди ночи.
Следите за уровнем витамина D, магния и цинка. Они достаточно сильно влияют на сон.