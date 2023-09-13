«Некоторые все еще повторяют, что нервные клетки не восстанавливаются, но это неправда. Все зависит от того, заставляете ли вы мозг постоянно работать — вам регулярно должно быть трудно. Если не давать мышцам нагрузку, они атрофируются, и с мозгом то же самое. Он не должен расслабляться, иначе быть беде».