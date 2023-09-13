Татьяна Черниговская родилась 7 февраля 1947 года в Ленинграде. Ее родители были учеными, поэтому маленькой девочке всегда было на кого ровняться.
После школы Татьяна Черниговская поступила на факультет английской филологии, к тому времени она уже свободно разговаривала на английском языке. Наука захватывала ее все больше, особенно все то, что связано с языком, мозгом, лингвистикой и нашим сознанием.
В 1993-м Татьяна стала кандидатом наук, в 1997-м пришло время защищать докторскую степень. Тему своих исследований она назвала «Эволюция языковых и когнитивных функций: физиологические и нейролингвистические аспекты». Сейчас она доктор наук филологии и биологии, профессор университета.
Лекции Татьяны Черниговской невероятно популярны, она выступает не только в России, но и за рубежом, пишет книги, проводит эксперименты и, самое главное, понятным языком рассказывает о самом загадочном органе — нашем головном мозге.
10 вдохновляющих, но в то же время шокирующих цитат Татьяны Черниговской
«Мозг принимает решение за 30 секунд до того, как человек это решение осознает. Тридцать секунд — это огромный период времени для мозговой деятельности. Так кто же в итоге принимает решение: человек или его мозг?»
Мозг — это загадочная мощная вещь, которую по недоразумению мы почему-то называем «мой мозг». Для этого у нас нет абсолютно никаких оснований: кто чей — это отдельный вопрос.
«Некоторые все еще повторяют, что нервные клетки не восстанавливаются, но это неправда. Все зависит от того, заставляете ли вы мозг постоянно работать — вам регулярно должно быть трудно. Если не давать мышцам нагрузку, они атрофируются, и с мозгом то же самое. Он не должен расслабляться, иначе быть беде».
«Большинство людей ведут себя так, как будто жизнь — это черновик. Жизнь начинается с момента зачатия — прошу получить вас эту необыкновенную новость. Она уже идет, и она одна. Почему надо жить так, как будто будет возможность потом что-то исправить? Ничего никто не исправляет».
Сейчас мы точно знаем, что гением можно только родиться. Другой вопрос, что, родившись гением, можно им не стать.
«Если сложить все нервные волокна в мозгу, то получится бесконечное количество миллионов километров. Можно слетать на Луну восемь раз и вернуться обратно. И это все в одной нашей бедной голове».
«Гены — это потенция. Если с генами не очень хорошо получилось, сокрушаемся. Но если хорошие гены достались, этого недостаточно: нужно попасть к хорошим родителям уже не в биологическом смысле. Важно, чтобы правильно учили, чтобы ты попал в хорошую среду, чтобы тебя окружали интересные люди».
Мозг бесконечно сложнее того, в ком он находится. И это даже оскорбительно.
«Мозг женщины отличается от мозга мужчин. В каких-то вещах мозг мужчины эффективнее. В каких-то вещах мозг женщины эффективнее. Но важнее другая вещь: что такое мозг мужчины и что такое мозг женщины? Это какое-то несуществующее среднее число. Средний мужчина — это какой? Или средняя женщина — это кто? Это же идиотизм».
«Кто хочет сохранить мозг подольше в боеспособном состоянии, тот должен ему давать трудную работу. Если „стиморол“ жевать или с загадочным горячим взором обсуждать свойства пятновыводителей, то мозг потухнет довольно быстро. И нечего жаловаться!»