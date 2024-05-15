Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Такой FLiRT нам не нужен: в Роспотребнадзоре озвучили симптомы нового штамма ковида

Очередная вариация коронавируса еще не успела добраться до России. Однако врачи подозревают, что совсем скоро штамм распространится по всему миру и станет лидирующим вариантом.

15 мая 20241
ковид статистика
Источник:

iStockphoto

Про коронавирус в последнее время говорят куда реже, чем еще пару лет назад. Да и в ВОЗ официально объявили о конце мировой пандемии. Однако это вовсе не значит, что ковид исчез. И даже наоборот: кажется, болезнь с нами надолго.

Сейчас в некоторых странах уже появились сообщения о распространении нового штамма ковида, получившего название FLiRT.

Как заверили сотрудники Роспотребнадзора, пока до нашей страны эта вариация вируса не добралась. Однако уже сейчас нелишним будет узнать подробности о новом штамме.

Читайте также

Что происходит

Эксперты Роспотребнадзора продолжают следить за тем, какие конкретно штаммы болезни циркулируют в нашей стране.

«В настоящее время на территории РФ доминирующим вариантом является JN.1 — 88%, как и в ряде других стран», — сообщают специалисты.

Однако с 22 апреля ситуация начала меняться. В Великобритании и Соединенных Штатах отмечают тенденцию к росту доли вариантов FLiRT — 21% и 11% соответственно.

Именно поэтому есть мнение, что этот штамм может стать доминирующим во всем мире уже в ближайшее время.

«Варианты FLiRT являются дальними родственниками доминирующего варианта JN.1, все они принадлежат к семейству Omicron», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Впрочем, японские ученые выяснили, что линия КР.2, которая относится к вариантам FLiRT, менее заразна, чем JN.1.

Симптомы заражения штаммом FLiRT:

  • лихорадка;

  • кашель;

  • заложенность носа или насморк;

  • боль в горле;

  • потеря вкуса или обоняния.

Читайте также

А в это время

В той же Японии врачи озадачены новой проблемой: там фиксируют рекордное число заражений гемолитическим стрептококком. Осложнения этой болезни могут спровоцировать отмирание тканей рук и ног и даже убить, сообщает телеканал NHK.

По официальной статистике Национального института инфекционных заболеваний, с начала 2024 года в стране зарегистрировали 801 случай гемолитического стрептококка.

На первый взгляд цифра не кажется страшной, однако в прошлом году за тот же период было зафиксировано в 2,5 раза меньше случаев. За весь 2023 год японские врачи зарегистрировали всего 941 пациента с подобным диагнозом.

Ученые считают, что резкий скачок заболеваемости может быть связан со снятием многих коронавирусных ограничений. Есть еще одна проблема: успешно лечить эту болезнь стало труднее из-за проблем с антибиотиками.

Обычно недуг лечат с помощью пенициллина G и клиндамицина. Но в последние годы все больше и больше пациентов приобретают устойчивость к одному из этих препаратов, а то и к двум сразу. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
Материалы по теме
Статьи и новости