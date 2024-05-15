Такой FLiRT нам не нужен: в Роспотребнадзоре озвучили симптомы нового штамма ковида

Про коронавирус в последнее время говорят куда реже, чем еще пару лет назад. Да и в ВОЗ официально объявили о конце мировой пандемии. Однако это вовсе не значит, что ковид исчез. И даже наоборот: кажется, болезнь с нами надолго.