Такой FLiRT нам не нужен: в Роспотребнадзоре озвучили симптомы нового штамма ковида

Про коронавирус в последнее время говорят куда реже, чем еще пару лет назад. Да и в ВОЗ официально объявили о конце мировой пандемии. Однако это вовсе не значит, что ковид исчез. И даже наоборот: кажется, болезнь с нами надолго.
Сейчас в некоторых странах уже появились сообщения о распространении нового штамма ковида, получившего название FLiRT.
Как заверили сотрудники Роспотребнадзора, пока до нашей страны эта вариация вируса не добралась. Однако уже сейчас нелишним будет узнать подробности о новом штамме.
Что происходит
Эксперты Роспотребнадзора продолжают следить за тем, какие конкретно штаммы болезни циркулируют в нашей стране.
«В настоящее время на территории РФ доминирующим вариантом является JN.1 — 88%, как и в ряде других стран», — сообщают специалисты.
Однако с 22 апреля ситуация начала меняться. В Великобритании и Соединенных Штатах отмечают тенденцию к росту доли вариантов FLiRT — 21% и 11% соответственно.
Именно поэтому есть мнение, что этот штамм может стать доминирующим во всем мире уже в ближайшее время.
«Варианты FLiRT являются дальними родственниками доминирующего варианта JN.1, все они принадлежат к семейству Omicron», — уточнили в Роспотребнадзоре.
Впрочем, японские ученые выяснили, что линия КР.2, которая относится к вариантам FLiRT, менее заразна, чем JN.1.
Симптомы заражения штаммом FLiRT:
лихорадка;
кашель;
заложенность носа или насморк;
боль в горле;
потеря вкуса или обоняния.
А в это время
В той же Японии врачи озадачены новой проблемой: там фиксируют рекордное число заражений гемолитическим стрептококком. Осложнения этой болезни могут спровоцировать отмирание тканей рук и ног и даже убить, сообщает
По официальной статистике Национального института инфекционных заболеваний, с начала 2024 года в стране зарегистрировали 801 случай гемолитического стрептококка.
На первый взгляд цифра не кажется страшной, однако в прошлом году за тот же период было зафиксировано в 2,5 раза меньше случаев. За весь 2023 год японские врачи зарегистрировали всего 941 пациента с подобным диагнозом.
Ученые считают, что резкий скачок заболеваемости может быть связан со снятием многих коронавирусных ограничений. Есть еще одна проблема: успешно лечить эту болезнь стало труднее из-за проблем с антибиотиками.
Обычно недуг лечат с помощью пенициллина G и клиндамицина. Но в последние годы все больше и больше пациентов приобретают устойчивость к одному из этих препаратов, а то и к двум сразу. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.