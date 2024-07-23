Не сталкивались с таким 20 лет: в Приморье ржавый гвоздь во дворе отправил женщину на ИВЛ

Как выяснилось, женщина наступила на гвоздь, валявшийся у нее во дворе, но сразу не придала этому значение. Спустя несколько дней ей стало очень плохо, и только тогда она обратилась за помощью. Врачи выявили у местной жительницы тяжелую форму столбняка и сразу же отправили в реанимацию. Для спасения жизни пациентку пришлось даже подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ): у нее нарастала дыхательная недостаточность.
В больнице
Столбняк развивается, если в рану, порез или ссадину попадают бактерии из почвы — клостридии. В организме человека они начинают выделять токсин, губительный для нервной системы. По словам инфекциониста, этот процесс необратим.
Как не заболеть столбняком
По словам врачей, для защиты от столбняка детей прививают начиная с трехмесячного возраста. Взрослые же должны сами обращаться за вакцинацией в поликлинику каждые 10 лет.
Кроме того, надо всегда тщательно обрабатывать порезы и царапины. А если поранились ржавым, тупым или загрязненным землей предметом, как можно скорее обращаться в травмпункт, при необходимости медики введут специальный препарат против столбняка. Не стоит забывать и о риске заражения крови при такой травме.
Ранее биолог Антонина Обласова называла неочевидные бытовые способы заразиться столбняком. Риск, например, может возникнуть при чистке овощей, пересадке комнатных цветов и даже после уколов шипами растений. По словам специалиста, когда появляются симптомы столбняка, это значит, что токсин уже в крови, но, убив его источник, мы от яда не избавимся. Нейтрализовать инфекцию могут только антитела, которые образуются после прививки.
Для справки
Между заражением раны и появлением первых симптомов столбняка может пройти от трех дней до трех недель.
Среди типичных симптомов болезни:
мышечные спазмы сначала появляются возле раны, позже присоединяются внезапные подергивания крупных групп мышц;
типично появление ухмылки, вызванной напряжением лицевых мышц (сардоническая улыбка);
тризм — спазм жевательных мышц, из-за чего рот не открывается;
гиперфлексия мышц спины и шеи (опистотонус) — тело выгибается в дугу с опорой на затылок и пятки;
затруднение глотания;
невысокая лихорадка, хотя температура тела может быть и нормальной.