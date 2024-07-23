Не сталкивались с таким 20 лет: в Приморье ржавый гвоздь во дворе отправил женщину на ИВЛ

Как выяснилось, женщина наступила на гвоздь, валявшийся у нее во дворе, но сразу не придала этому значение. Спустя несколько дней ей стало очень плохо, и только тогда она обратилась за помощью. Врачи выявили у местной жительницы тяжелую форму столбняка и сразу же отправили в реанимацию. Для спасения жизни пациентку пришлось даже подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ): у нее нарастала дыхательная недостаточность.