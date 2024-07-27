Не опускала руки и мечтала о семье: в Петербурге женщина без яичников родила второго ребенка

В 2021 году женщина смогла забеременеть с помощью ЭКО и ждала двойню, но на сроке в 10 недель беременность замерла, а сама она чуть не лишилась жизни. У нее выявили разрыв матки, была большая потеря крови. Спасли ее врачи НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, при этом сохранив шанс в будущем стать мамой. Спустя два года после той тяжелейшей операции петербурженке удалось вновь забеременеть, а в 2024-м стать мамой.