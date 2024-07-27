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Не опускала руки и мечтала о семье: в Петербурге женщина без яичников родила второго ребенка

Появиться на свет сыну петербурженки помогли врачи роддома № 10. Там же четыре года назад родился и первый малыш.

27 июля 20241
Не опускала руки и мечтала о семье: в Петербурге женщина без яичников родила второго ребенка
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iStockphoto

Как рассказали врачи «десятки», женщина может родить ребенка даже при генетически обусловленном бесплодии. У петербуженки еще в 16 лет выявили первичную аменорею — нарушение, которое проявляется спонтанным прекращением менструаций или их отсутствием в подростковом возрасте.

Но женщина не опустила руки и в итоге смогла стать мамой. Причем дважды. Первого сына женщина родила в 2020 году на сроке в 36 недель, второго — на сроке в 38 недель. Операции кесарева сечения в обоих случаях проводили акушеры-гинекологи роддома на Тамбасова.

Евгений Михайлин
Акушерство

Акушер-гинеколог высшей категории, заместитель главного врача роддома № 10 по контролю качества и безопасности медицинской деятельности, доктор медицинских наук

«Рождение ребенка у женщин с генетически обусловленным бесплодием — в данном случае это врожденное отсутствие, или аплазия яичников, — возможно благодаря комплексной терапии, процедуре ЭКО и в целом развитию системы репродуктологии и акушерства в стране», — рассказал доктор медицинских наук Евгений Михайлин в телеграм-канале роддома.

Врач отметил, что для достижения успеха в этой истории важны были также раннее выявление патологии и профессионализм медиков, которые вели пациентку с подросткового возраста.

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К слову

Недавно петербургские врачи рассказывали о другом необычном случае. 43-летняя женщина смогла зачать и сама родить ребенка после разрыва матки, который случился за два года до этого.

В 2021 году женщина смогла забеременеть с помощью ЭКО и ждала двойню, но на сроке в 10 недель беременность замерла, а сама она чуть не лишилась жизни. У нее выявили разрыв матки, была большая потеря крови. Спасли ее врачи НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, при этом сохранив шанс в будущем стать мамой. Спустя два года после той тяжелейшей операции петербурженке удалось вновь забеременеть, а в 2024-м стать мамой.

Автор текста:Анастасия Романова
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