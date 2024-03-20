43-летняя женщина после разрыва матки смогла зачать и сама родить ребенка

В советское время старородящими считали женщин, ставших мамами в 25 лет и позже. Потом обидный термин заменили на «первородящую старшего возраста», а возрастную планку сдвинули до 28 лет. Есть также понятие «поздние роды», когда женщина становится мамой после 35 лет. Считается, что первенца желательно родить к этому возрасту.