43-летняя женщина после разрыва матки смогла зачать и сама родить ребенка

В советское время старородящими считали женщин, ставших мамами в 25 лет и позже. Потом обидный термин заменили на «первородящую старшего возраста», а возрастную планку сдвинули до 28 лет. Есть также понятие «поздние роды», когда женщина становится мамой после 35 лет. Считается, что первенца желательно родить к этому возрасту.
А дальше риск отклонений у будущего малыша резко возрастает, да и женское здоровье может подвести: вынашивать становится все сложнее. Однако жизненные обстоятельства бывают разными. Героиня этой истории смогла забеременеть в 40 лет — с помощью ЭКО.
Женщина ждала двойню, но на 10-й неделе беременности потеряла малышей и сама едва не лишилась жизни.
Это случилось в сентябре 2021 года. Пациентку привезли в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе в состоянии геморрагического шока, в крайне тяжелом состоянии.
«При исследовании оба плода, один — в брюшной полости, другой — в матке, оказались нежизнеспособными. Пациентке поставили неутешительный диагноз: замершая беременность, 9-10 недель», — рассказывают в НИИ.
Кроме того, на теле матки обнаружили разрыв в 8-9 см, края неровные. Из-за этого у женщины была сильная анемия и нестабильная гемодинамика — нарушение нормального кровотока и сердечной активности.
Женщина потеряла очень много крови — 3000 мл. Все указывало на то, что матку нужно удалять. И все-таки врачи НИИ решили в интересах пациентки отказаться от удаления, подарив ей шанс стать мамой.
«Только профессионализм хирургов и реаниматологов, которые переживали за дальнейшую судьбу пациентки, позволил провести сложнейшую операцию. В условиях продолжающегося кровотечения врачи из бригады во главе с оперирующим хирургом Лейлой Цечоевой удалили оба плодных яйца, ушили разрывы матки, восстановив ее стенки», — рассказывают в НИИ.
Так медики не только спасли женщину, но и сохранили ее репродуктивную функцию. И вот спустя два года после этой тяжелейшей операции пациентка забеременела, а недавно впервые стала мамой.
Напомним, ранее в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе успешно прооперировали беременную женщину с тяжелейшими ожогами после пожара. Еще до случившегося будущей маме ставили угрозу выкидыша из-за диабета, поэтому перед врачами стояла непростая задача — спасти сразу две жизни, не навредив будущему ребенку анестезией и другими лекарствами. При этом женщине трижды делали операцию по пересадке кожи. А спустя полтора месяца после лечения она родила малыша.