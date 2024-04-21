Найден способ защитить от болезни Альцгеймера даже тех, кто предрасположен к ней с рождения

Ученые по всему миру продолжают изучать болезнь Альцгеймера. К сожалению, лекарства от этой болезни изобрести еще не удалось, однако с каждым годом мы узнаем все больше о факторах риска этого недуга и возможной терапии.
Так, исследователи медицинского колледжа Вагелоса при Колумбийском университете выяснили: редкая генетическая вариация гена под названием FN1 (фибронектин 1) способна предотвратить развитие Альцгеймера даже у носителей гена APOEe4, который, наоборот, существенно повышает риск нейродегенеративного заболевания.
Итоги работы были опубликованы в издании
Ученые использовали для экспериментов грызунов и рыбок данио. Авторы исследования выяснили, что мутация в гене FN1, снижающая его активность, способна защитить от болезни Альцгеймера. Этот ген задействован в синтезе фибронектина, который входит в состав гематоэнцефалического барьера (ГЭБ).
ГЭБ — это физиологический барьер между кровеносной и центральной нервной системой. Его главная роль — защита мозга от токсинов.
У здорового человека есть минимальное количество фибронектина, однако у пациентов с Альцгеймером его обычно слишком много. Профицит фибронектина мешает организму избавляться от токсичных амилоидных отложений в мозге.
Кроме того, дополнительные исследования помогли выяснить: искусственное подавление гена FN1 у подопытных мышей позволяет улучшить способность мозга к самоочищению. Так тело самостоятельно ликвидирует повреждения, которые появляются из-за болезни Альцгеймера.
Аналог подобного защитного гена есть у людей, которые также обладают формой Е4 гена APOE. Ученым уже известно, что именно носители этого гена больше рискуют столкнуться с Альцгеймером. Как выяснили авторы исследования, мутация в FN1 позволяет снизить вероятность этого нейродегенеративного заболевания на 71% у людей из генетической группы риска.
Авторы работы надеются, что результат их исследования поможет в дальнейшем изобрести препараты, искусственно снижающие количество фибронектина. Эти лекарства смогут упростить борьбу с болезнью Альцгеймера.
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