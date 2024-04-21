Найден способ защитить от болезни Альцгеймера даже тех, кто предрасположен к ней с рождения

ГЭБ — это физиологический барьер между кровеносной и центральной нервной системой. Его главная роль — защита мозга от токсинов.

У здорового человека есть минимальное количество фибронектина, однако у пациентов с Альцгеймером его обычно слишком много. Профицит фибронектина мешает организму избавляться от токсичных амилоидных отложений в мозге.