Не связаны с памятью: признаки болезни Альцгеймера, которые проявляются у людей до 65 лет

При болезни Альцгеймера, как правило, больше всего страдает память на текущие, недавние события. При этом память о событиях далекого прошлого может оставаться относительно сохранной. Однако, по словам врача-невролога, профессора ВМА Андрея Емелина, действительно часто болезнь начинает проявляться не с нарушений памяти, а с изменения поведения, на которое родственники редко обращают внимание. К примеру, у человека может внезапно пропасть интерес к окружающей действительности, к своему хобби или каким-то увлечениям, которые ранее его сильно интересовали.