Не связаны с памятью: признаки болезни Альцгеймера, которые проявляются у людей до 65 лет

Недавние данные по Великобритании говорят, что у 34 412 жителей этой страны диагностировали деменцию с ранним началом, то есть до 65 лет. Еще более 19 тысяч человек с ранней деменцией, по словам специалистов, могут жить без диагноза: болезнь пока не выявили, а значит, они не получают ни лечения, ни поддержки.
«Люди часто ошибочно думают о деменции как о болезни пожилых людей. Но еще сложнее то, что первые признаки деменции с ранним началом могут быть неочевидны, их трудно распознать. Часто их списывают на другие проблемы: стресс, трудности в отношениях или на работе, менопаузу», — цитирует издание Express Джеймса Уайта, специалиста британского Общества Альцгеймера.
Эксперты благотворительной организации по борьбе с деменцией рассказали, на какие признаки стоит обращать внимание, чтобы не запустить болезнь. Вопреки популярному мнению, проблемы с памятью могут быть далеко не первым сигналом тревоги.
По словам Тима Бинланда, руководителя отдела знаний Общества Альцгеймера, молодые люди с деменцией реже страдают от потери памяти в качестве одного из первых симптомов. Вместо этого у них могут наблюдаться проблемы с:
поведением;
языком;
зрением;
личностью;
ходьбой;
координацией движений;
равновесием.
И хотя болезнь Альцгеймера до сих пор считается неизлечимой, при своевременном выявлении есть шанс затормозить ее развитие и по возможности сохранить память и радость жизни еще на долгие годы.
Грозит даже 19-летним
В этом году в Китае болезнь Альцгеймера выявили у 19-летнего молодого человека. Он стал самым молодым из всех известных в мире пациентов, у которых когда-либо был диагностирован этот вид деменции.
Сообщалось, что постепенное ухудшение памяти и проблемы с концентрацией внимания юноша испытывал в течение двух лет — с 17 лет. Так, он не мог вспомнить, куда положил свои вещи, или что произошло в предыдущий день, у него возникали трудности с чтением и со скоростью реакции.
Первый признак болезни Альцгеймера
При болезни Альцгеймера, как правило, больше всего страдает память на текущие, недавние события. При этом память о событиях далекого прошлого может оставаться относительно сохранной. Однако, по словам врача-невролога, профессора ВМА Андрея Емелина, действительно часто болезнь начинает проявляться не с нарушений памяти, а с изменения поведения, на которое родственники редко обращают внимание. К примеру, у человека может внезапно пропасть интерес к окружающей действительности, к своему хобби или каким-то увлечениям, которые ранее его сильно интересовали.
По словам главного внештатного невролога комитета по здравоохранению Петербурга Игоря Вознюка, возможны другие ранние и не совсем очевидные признаки болезни. Среди них специалист называл:
замедленность в решении задач, которые раньше не вызывали у человека проблем;
ртудности с выбором. Человеку становится все сложнее с чем-то определиться, выбрать какую-то из позиций;
резкое сужение круга интересов, количества звонков, событий, выходов на контакт с другими людьми.
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