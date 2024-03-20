Астрономы предупредили о всплеске геомагнитной активности в День весеннего равноденствия

21 марта наступает День весеннего равноденствия, когда продолжительность светового дня и ночи становится одинаковой, а потом день начинает все больше и больше расти. Также 21 марта, судя по краткосрочному прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, может быть отмечен волнениями земной магнитосферы — ожидается, что она придет в возбужденное состояние. Но не более, настоящей магнитной бури пока не предвидится. Однако стоит помнить, что картина способна быстро измениться. К примеру, прогноз на март обещал полностью спокойный месяц — без магнитных бурь и даже каких-либо всплесков.