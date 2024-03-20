Астрономы предупредили о всплеске геомагнитной активности в День весеннего равноденствия

21 марта наступает День весеннего равноденствия, когда продолжительность светового дня и ночи становится одинаковой, а потом день начинает все больше и больше расти. Также 21 марта, судя по краткосрочному прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, может быть отмечен волнениями земной магнитосферы — ожидается, что она придет в возбужденное состояние. Но не более, настоящей магнитной бури пока не предвидится. Однако стоит помнить, что картина способна быстро измениться. К примеру, прогноз на март обещал полностью спокойный месяц — без магнитных бурь и даже каких-либо всплесков.
Согласно онлайн-графику лаборатории, на данный момент геомагнитная ситуация находится в «зеленой зоне».
В последнее время Солнце, от которого зависит геомагнитная обстановка на нашей планете, проявляет повышенную активность. Астрономы предупреждали, что наша звезда движется к пику своей активности, который может наступить уже в середине 2024 года. Об этом говорит рост количества и мощности солнечных вспышек.
Только с начала этого года на Солнце уже произошло несколько мощных вспышек, в число которых вошли две крупнейшие за последние семь лет. Одна из них была в новогоднюю ночь, другая — 23 февраля. К слову, в феврале специалисты отмечали еще одно «исключительно редкое» событие: менее чем за сутки на звезде случилось целых три взрыва высшего балла Х.
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