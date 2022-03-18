Давление может резко повыситься у любого человека — даже самого здорового. Но опаснее всего такие скачки для гипертоников и людей из группы риска.

Повышение давления за пределы 130 на 80 может стать причиной появления сильнейшей головной боли, шума в ушах, учащенного сердцебиения, тошноты и рвоты. А если такое состояние повторяется часто, могут развиться серьезные сердечно-сосудистые заболевания.

Но не всегда высокое давление проявляется симптомами, многие люди могут жить с ним, не замечая опасного изменения показателей.

Что же может вызвать резкий скачок давления?