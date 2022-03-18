Давление может резко повыситься у любого человека — даже самого здорового. Но опаснее всего такие скачки для гипертоников и людей из группы риска.
Повышение давления за пределы 130 на 80 может стать причиной появления сильнейшей головной боли, шума в ушах, учащенного сердцебиения, тошноты и рвоты. А если такое состояние повторяется часто, могут развиться серьезные сердечно-сосудистые заболевания.
Но не всегда высокое давление проявляется симптомами, многие люди могут жить с ним, не замечая опасного изменения показателей.
Что же может вызвать резкий скачок давления?
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Провоцирующие скачок давления факторы
Прекращение приема гипотензивных лекарственных средств
- Человек может забыть принять препарат, пропустить прием из-за того, что утром давление было низкое, или даже самостоятельно отменить лекарство после того, как давление нормализовалось, — объясняет терапевт Елена Черненко. — Все это ошибочные решения, которые могут привести к ухудшению здоровья и повышению давления.
Психоэмоциональный стресс
Это самая частая на сегодня причина для резкого скачка давления. Длительное напряжение способно довести до ишемии, сердечной недостаточности и нарушения сердечного ритма.
Хирургические операции
- Часто повышение давления могут спровоцировать последствия наркоза, — объясняет врач.
Прием гормональных контрацептивов
- Как правило, давление может скакать в первый месяц приема гормонов, — говорит Елена Черненко.
Физическая нагрузка
Если вы сходили в спортзал, позанимались дома или просто пробежались до отъезжающего от остановки троллейбуса, давление может резко подскочить, но это временное состояние.
Злоупотребление алкоголем или прием наркотиков
Достаточно выпить несколько бокалов вина, чтобы ваше артериальное давление резко подскочило. Пульс у употребившего алкоголь учащается примерно на 15 ударов в минуту.
Метеорологические колебания
- Это официальная причина резкого скачка давления, — обращает внимание врач-терапевт. — Метеозависимость — это вовсе не миф.
Употребление симпатомиметиков
- К ним относятся эфедрин, адреналин, норадреналин, — говорит врач.
Рефлекторные провокаторы
- Иногда показатели давления повышаются как ответ организма, защитная реакция, — говорит врач. — Причиной могут быть
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