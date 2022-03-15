- Позвоночник является основной опорой всего скелета. Это удивительная, сложная система состоит из множества костных элементов, связочно-суставного аппарата, кровеносных сосудов, спинного мозга и спинномозговых нервов. Естественно, что состояние позвоночника влияет на все органы и системы.

Ежедневно мы совершаем одни и те же действия, не придавая им особого значения. Однако некоторые из могут негативно влиять на позвоночник. А это, в свою очередь, сказывается на здоровье всего организма.

Привычка сутулиться

Чаще всего это происходит, когда мы подолгу сидим за компьютером. Обычно — из-за неправильной организации рабочего места: неправильно подобранной высоты стола и кресла, расстояния между глазами и экраном и угла зрения.

В результате этого меняются естественные анатомические изгибы позвоночника и изгибы его смежных отделов, усиливается грудной кифоз. Соответственно, может измениться биомеханика позвоночника, увеличивается нагрузка на межпозвонковые диска, связки и суставы. Как результат — боль в шейном и грудном отделах, головная боль.

Что же делать офисным работникам? В течение дня прерывайтесь каждый час на десятиминутную разминку, чтобы подвигаться.

А еще стоит регулярно заниматься гимнастикой для позвоночника. Кроме того, укрепить спину помогут ходьба и плаванье.