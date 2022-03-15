Увы, на больную спину в наше время жалуются не только люди в возрасте. Даже молодые люди держатся то за поясницу, то за шею — все болит, ничего не помогает.
Причем вовсе необязательно надрывать спину на разгрузке угля или таскать мебель, чтобы потом мучиться от остеохондроза. Есть несколько ежедневных привычек, которые могут медленно, но верно разрушать наш позвоночник и подрывать здоровье.
Врач-нейрохирург высшей категории «СМ-Клиника», к.м.н.
- Позвоночник является основной опорой всего скелета. Это удивительная, сложная система состоит из множества костных элементов, связочно-суставного аппарата, кровеносных сосудов, спинного мозга и спинномозговых нервов. Естественно, что состояние позвоночника влияет на все органы и системы.
Ежедневно мы совершаем одни и те же действия, не придавая им особого значения. Однако некоторые из могут негативно влиять на позвоночник. А это, в свою очередь, сказывается на здоровье всего организма.
Привычка сутулиться
Чаще всего это происходит, когда мы подолгу сидим за компьютером. Обычно — из-за неправильной организации рабочего места: неправильно подобранной высоты стола и кресла, расстояния между глазами и экраном и угла зрения.
В результате этого меняются естественные анатомические изгибы позвоночника и изгибы его смежных отделов, усиливается грудной кифоз. Соответственно, может измениться биомеханика позвоночника, увеличивается нагрузка на межпозвонковые диска, связки и суставы. Как результат — боль в шейном и грудном отделах, головная боль.
Что же делать офисным работникам? В течение дня прерывайтесь каждый час на десятиминутную разминку, чтобы подвигаться.
А еще стоит регулярно заниматься гимнастикой для позвоночника. Кроме того, укрепить спину помогут ходьба и плаванье.
Долгое ношение сумки на одном плече
Любовь к сумкам на одной лямке приводит к неравномерному распределению нагрузки на плечевой пояс и позвоночник. В детском возрасте это может способствовать формированию нарушенной осанки и сколиозу.
Нужно менять плечо или пользоваться рюкзаком. Вес груза на плече не должен превышать 3 кг.
Привычка долго сидеть в позе «нога на ногу»
Такая поза приводит к перекосу таза, на фоне которого нагрузка на различные отделы позвоночника тоже становится неравномерной.
Кроме того, если долго сидеть «нога на ногу», то могут возникнуть проблемы с оттоком венозной крови и лимфы из ног.
Хождение на каблуках
Любовь к каблукам приводит к перемещению нагрузки на передние отделы стопы, изменению и перемещению центра тяжести, что тоже может неблагоприятно повлиять на перераспределение правильной нагрузки на структуры позвоночника, привести к их перегрузке, повысить изнашиваемость.
Залипание в соцсетях
Привычка позависать в соцсетях приводит к тому, что голова находится в наклоненном к гаджету положении, изменяются физиологические изгибы, позвоночные мышцы перенапрягаются, перегружается суставно-связочной аппарат, шейный отдел позвоночника.
Курение
Эта вредная привычка влияет на все органы и системы, в том числе и на позвоночник. Самым негативным образом она влияет на кровообращение. Как следствие — развитие ранних дегенеративных процессов в межпозвонковых дисках. Помимо того, от нарушения микроциркуляции крови страдают нервные структуры, нейроны, проводящие пути, спинномозговые корешки.
Отказ от продуктов, содержащих кальций
Это прежде всего молочные и кисломолочные продукты. Кальций играет ключевую роль в придании прочности костям, то есть во многом отвечает за здоровье позвоночника. При наличии непереносимости молочных продуктов (лактозы) необходимо заменять их альтернативными источниками кальция и белка.
Переедание
Наконец, чрезмерная страсть к еде тоже является вредной привычкой, которая разрушает позвоночник. Чем толще человек, тем большая нагрузка ложится на все элементы позвоночного столба, что приводит к преждевременному износу и дегенерации. Поэтому очень важно следить за весом, соблюдать баланс между потребляемыми и потраченными калориями.
Эксперты считают, что около 80% болей в спине не требуют медицинского лечения и могут пройти самостоятельно, если изменить образ жизни.