Осанка — привычная поза человека как в движение, так и в покое. Ее принято оценивать со всех сторон.

О правильной осанке говорят, когда при взгляде в анфас тело человека выглядит симметрично. Сзади смотрят на положение лопаток, а также симметрию подколенной и поясничной области. При осмотре сбоку грудная клетка должна быть несколько приподнята, живот подтянут, ноги прямые, а физиологические изгибы позвоночника выражены умеренно.