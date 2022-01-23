Само по себе нарушение осанки еще не болезнь, но если долго сутулиться в перспективе можно заработать настоящие патологии.
Осанка — привычная поза человека как в движение, так и в покое. Ее принято оценивать со всех сторон.
О правильной осанке говорят, когда при взгляде в анфас тело человека выглядит симметрично. Сзади смотрят на положение лопаток, а также симметрию подколенной и поясничной области. При осмотре сбоку грудная клетка должна быть несколько приподнята, живот подтянут, ноги прямые, а физиологические изгибы позвоночника выражены умеренно.
Врач-невролог Клинической больницы Святителя Луки Камиль Магомедов назвал 7 проблем со здоровьем, которые грозят тем, кто не следит за осанкой.
Камиль Магомедов
Неврология
Врач-невролог Клинической больницы Святителя Луки, рефлексотерапевт
Миофасциальный синдром. Он проявляется болями в разных частях тела и болезненным напряжением мышц и фасций (соединительная ткань, покрывающая мышцы — Прим. ред.).
Головные боли, связанные с нарушением подвижности шейного отдела позвоночника.
Быстрая слабость и утомляемость, а также невозможность долго сохранять определенное положение тела.
Заболевания коленных и тазобедренных суставов. Это связано с неравномерной нагрузкой на суставы при плохой осанке.
Проблемы с работой органов пищеварения.
Боли в области груди, а также ощущение нехватки воздуха.
Трудности с мышлением и памятью. Причина — в ухудшении кровоснабжения головного мозга.
Причин, почему портится осанка, может быть много — от слабых мышц и нелюбви к физкультуре до травм и заболеваний позвоночника.
Болезнь велосипедистов
Профессиональные велосипедисты часто страдают от гастропатологии, например, проблем с желчным пузырем. По словам Михаила Дидура, главного внештатного специалиста по спортивной медицине комздрава Петербурга, директора Института мозга человека им. Бехтеревой, они связаны с «каплевидной» формой тела (в сильном наклоне вперед), которую надо принимать в седле для уменьшения аэродинамического сопротивления. Обычные же велосипедные прогулки особо не мешают нормальной работе ЖКТ, так как можно сидеть прямо или в легком наклоне с опорой на руль.
6 повседневных привычек, полезных для осанки
По словам Камиля Магомедова, для достижения какого-то видимого результата над осанкой надо работать ежедневно. И чем разнообразнее будут методы и подходы, тем быстрее и эффективнее пойдет процесс. Вот что рекомендуют доктора.
Старайтесь побольше ходить пешком.
Между лифтом и лестницей чаще выбирайте последнее.
Регулярно делайте перерыв, если работаете сидя за столом.
Обращайте внимание на выбор правильного рабочего кресла. Для осанки более полезным будет седловидный стул.
При необходимости долго стоять, старайтесь следить за ровным положением своего тела.
Выбирайте хобби по душе, но помните про активности. На осанку хорошо повлияют танцы или плавание. Также полезным считается цигун — система дыхательных и двигательных упражнений.
А висеть на турнике поможет?
- Турник, как и другие регулярные упражнения может быть полезен для осанки. Но на начальном этапе лучше отдавать предпочтение упражнениям без снарядов, — считает Камиль Магомедов.
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