Фото №1 - Боли в коленях и еще 6 проблем со здоровьем, к которым приводит плохая осанка
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Само по себе нарушение осанки еще не болезнь, но если долго сутулиться в перспективе можно заработать настоящие патологии.

Осанка — привычная поза человека как в движение, так и в покое. Ее принято оценивать со всех сторон.

О правильной осанке говорят, когда при взгляде в анфас тело человека выглядит симметрично. Сзади смотрят на положение лопаток, а также симметрию подколенной и поясничной области. При осмотре сбоку грудная клетка должна быть несколько приподнята, живот подтянут, ноги прямые, а физиологические изгибы позвоночника выражены умеренно.

Врач-невролог Клинической больницы Святителя Луки Камиль Магомедов назвал 7 проблем со здоровьем, которые грозят тем, кто не следит за осанкой.

Камиль Магомедов

Камиль Магомедов

Неврология

Врач-невролог Клинической больницы Святителя Луки, рефлексотерапевт

  1. Миофасциальный синдром. Он проявляется болями в разных частях тела и болезненным напряжением мышц и фасций (соединительная ткань, покрывающая мышцы — Прим. ред.).

  2. Головные боли, связанные с нарушением подвижности шейного отдела позвоночника.

  3. Быстрая слабость и утомляемость, а также невозможность долго сохранять определенное положение тела.

  4. Заболевания коленных и тазобедренных суставов. Это связано с неравномерной нагрузкой на суставы при плохой осанке.

  5. Проблемы с работой органов пищеварения.

  6. Боли в области груди, а также ощущение нехватки воздуха.

  7. Трудности с мышлением и памятью. Причина — в ухудшении кровоснабжения головного мозга.

Причин, почему портится осанка, может быть много — от слабых мышц и нелюбви к физкультуре до травм и заболеваний позвоночника.

Болезнь велосипедистов

Профессиональные велосипедисты часто страдают от гастропатологии, например, проблем с желчным пузырем. По словам Михаила Дидура, главного внештатного специалиста по спортивной медицине комздрава Петербурга, директора Института мозга человека им. Бехтеревой, они связаны с «каплевидной» формой тела (в сильном наклоне вперед), которую надо принимать в седле для уменьшения аэродинамического сопротивления. Обычные же велосипедные прогулки особо не мешают нормальной работе ЖКТ, так как можно сидеть прямо или в легком наклоне с опорой на руль.

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По словам Камиля Магомедова, для достижения какого-то видимого результата над осанкой надо работать ежедневно. И чем разнообразнее будут методы и подходы, тем быстрее и эффективнее пойдет процесс. Вот что рекомендуют доктора.

  • Старайтесь побольше ходить пешком.

  • Между лифтом и лестницей чаще выбирайте последнее.

  • Регулярно делайте перерыв, если работаете сидя за столом.

  • Обращайте внимание на выбор правильного рабочего кресла. Для осанки более полезным будет седловидный стул.

  • При необходимости долго стоять, старайтесь следить за ровным положением своего тела.

  • Выбирайте хобби по душе, но помните про активности. На осанку хорошо повлияют танцы или плавание. Также полезным считается цигун — система дыхательных и двигательных упражнений.

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А висеть на турнике поможет?

- Турник, как и другие регулярные упражнения может быть полезен для осанки. Но на начальном этапе лучше отдавать предпочтение упражнениям без снарядов, — считает Камиль Магомедов.

Анастасия Романова