Сколиоз «сам по себе»
Известные страшилки из детства о том, что сколиоз может развиться от «кривого» сидения за партой или ношения тяжелой сумки на одном плече, не более чем мифы. По словам Дины Рыбки, травматолога-ортопеда НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Турнера, все это может повлиять на усиление видимого эффекта при уже начавшейся болезни. Реальная же первопричина сколиоза до сих пор точно неизвестна, хотя эту болезнь описывал еще сам Гиппократ.
Дина Рыбка
Ортопедия
Травматолог-ортопед, врач ультразвуковой диагностики НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Турнера.
- Сколиоз бывает нескольких типов. Врожденный связан с внутриутробными аномалиями развития костей — к ним может привести, например, банальная ОРВИ, перенесенная в первом триместре беременности. Вторичный сколиоз развивается как осложнение нейромышечных заболеваний или операций, в том числе на позвоночнике. На врожденный и вторичный сколиозы приходится только 20% всех случаев заболевания. Большая же часть — это идиопатические сколиозы. Термин «идиопатический» появился еще в Древней Греции и означает «сам по себе», из ниоткуда. И хотя теорий о происхождении сколиоза много, ни одна так и не была полностью подтверждена, — рассказала Дина Рыбка.
В то же время, по словам врача, какими бы разными ни были причины, вид у сколиоза всегда один — деформация позвоночника в трех плоскостях. А вот почему возникает такое искривление, известно точно — костная ткань позвоночника растет быстрее, чем спинной мозг, расположенный внутри позвоночного канала. В итоге по темпу роста они не совпадают.
Мальчики болеют реже девочек
Специалисты называют идиопатический сколиоз самым распространенным ортопедическим заболеванием среди школьников — по некоторым данным, его доля доходит до 17,3%. Нередко он приводит ребенка к инвалидности (8-9% в общей структуре детской инвалидности).
Сильная сколиотическая деформация может влиять на функцию органов и систем, вызывая различные заболевания. Так, деформация позвоночника в шейно-грудном отделе начинает сдавливать сосуды шеи, нарушая кровоток к головному мозгу — у ребенка появляются головные боли, головокружения, ухудшается зрение. При деформации в средних отделах позвоночника со смещением грудной клетки может нарушаться работа сердца, легких, пищевода. При серьезном искривлении в поясничном отделе меняется положение почек, что влияет на функцию мочевыделительной системы.
Мальчики страдают идиопатическим сколиозом гораздо реже девочек — соотношение примерно 1:4. По словам врача НМИЦ им. Турнера, это может объясняться различиями в гормональном фоне. Дебютировать болезнь может в любом возрасте — до тех пор, пока ребенок не перестанет расти. Чаще всего это случается в 9-14 лет — в период самого активного роста.
- Почему у наших детских ортопедов пик обращений в сентябре? Потому что питерские дети возвращаются с летних каникул, после поездок на юг, где они получили большую дозу витамина D. В неподготовленном организме происходит выброс кальция, что приводит к резкому скачку роста. Как раз такие скачки и могут спровоцировать сколиоз — другие органы и системы, которым приходится подстраиваться, не всегда успевают за ростом позвоночника, — объясняет травматолог-ортопед.
Кроме наследственности, возраста и пола, на риск развития сколиоза влияет также рост родителей — в группе риска дети высоких родителей.
Первые признаки заметить сложно
По словам травматолога-ортопеда, чем раньше обнаружить симптомы сколиоза, тем легче его вылечить (а от него можно полностью излечиться). Однако заметить ранние признаки неопытным глазом трудно.
- Нередко искривление позвоночника выявляют случайно, например, на флюорографии. При этом ребенок может внешне выглядеть вполне прилично и даже заниматься спортом — то есть не иметь никаких предпосылок. Заметить на глаз что-то неладное трудно. Даже если родители будут регулярно осматривать, симметричны ли треугольники талии, на одном ли уровне лопатки и предплечья, не перекошен ли таз, шансы пропустить начало сколиоза велики. В идеале, когда ребенок активно растет, особенно в моменты ростовых скачков — с 9 до 14 лет желательно дважды в год проходить плановый осмотр у ортопеда, — предупреждает врач.
Мануальная терапия под запретом, турники — нет
Как говорят в НМИЦ им. Турнера, залог успешного лечения сколиоза — в его раннем выявлении, что в принципе относится ко всем болезням. Кроме того, нужен комплексный подход. В лечении применяют лечебную гимнастику, массаж по специальной методике — курсами несколько раз в год, лечебное плавание, физиотерапию, при необходимости — ношение корсета, изготовленного по методике Жака Шено. В тяжелых случаях и по строгим показаниям делают операцию.
По словам Дины Рыбки, ко всем этим назначениям надо подходить индивидуально — с учетом формы и степени тяжести деформации позвоночника.
- Упражнения для лечебной гимнастики подбираются отдельно для каждого конкретного ребенка. Особенностей у заболевания много, поэтому одно и то же упражнение кому-то поможет, а для кого-то не будет иметь никакого эффекта. Или взять физиотерапию — в этом случае иногда лучше ничего не делать, чем делать необдуманно. В последнее время выросло также количество обращений детей с прогрессированием болезни после мануальных практик. Почему-то родители решили, что она помогает, но на самом деле мануальная терапия при сколиозе противопоказана. В отличие от остеопатии, которая не вредит пациенту, — уточняет доктор.
Часто родители спрашивают врачей про турники — можно ли детям со сколиозом на них висеть.
- По словам родителей, некоторые ортопеды запрещают детям при сколиозе висеть на турниках. Якобы, позвоночник растянут, быстрее будут расти и сколиоз только усилится. Но это неправда. Если нравится, пусть висят на здоровье — сколиоз от этого точно не прогрессирует, — заверяет Дина Рыбка.
Еще один популярный миф, по словам врача, — вред корсетов для мышц спины.
- Я очень часто слышу от родителей, что в разных регионах и небольших городах ортопеды отговаривают родителей от ношения ребенком корсета. Объясняя тем, что у них из-за него мышцы спины ослабнут и атрофируются. На самом деле, абсолютно все не так. Наш 15-летний опыт показал, что носившие корсет дети даже более крепкие и подтянутые, чем остальные. У некоторых и кубики на животе можно увидеть. Часто корсетирование — единственный способ остановить прогрессирование сколиоза. Врачи, которые при 30-градусном сколиозе у 11-летнего ребенка отговаривают родителей от этого вида лечения, прокладывают ему прямую дорогу на операционный стол, — считает специалист НМИЦ им. Турнера.
Тем временем
В ноябре на базе Консультативно-диагностического центра НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Турнера (Лахтинская ул., д. 12) планируют открыть Центр амбулаторного лечения сколиоза.
По сути, он предполагает особую организацию приемов петербургских врачей для пациентов со всех регионов страны, которым не требуется операция. Родители с детьми смогут за один день выполнить диагностику (лучевую, функциональную, лабораторную), получить консультации всех необходимых специалистов (ортопеда-вертебролога, реабилитолога, инструктора ЛФК и ортезиста), составить индивидуальный план лечения и при необходимости провести коррекцию корсета или заказать новый.
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