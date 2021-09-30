По словам Дины Рыбки, ко всем этим назначениям надо подходить индивидуально — с учетом формы и степени тяжести деформации позвоночника.

- Упражнения для лечебной гимнастики подбираются отдельно для каждого конкретного ребенка. Особенностей у заболевания много, поэтому одно и то же упражнение кому-то поможет, а для кого-то не будет иметь никакого эффекта. Или взять физиотерапию — в этом случае иногда лучше ничего не делать, чем делать необдуманно. В последнее время выросло также количество обращений детей с прогрессированием болезни после мануальных практик. Почему-то родители решили, что она помогает, но на самом деле мануальная терапия при сколиозе противопоказана . В отличие от остеопатии, которая не вредит пациенту, — уточняет доктор.

Часто родители спрашивают врачей про турники — можно ли детям со сколиозом на них висеть.

- По словам родителей, некоторые ортопеды запрещают детям при сколиозе висеть на турниках. Якобы, позвоночник растянут, быстрее будут расти и сколиоз только усилится. Но это неправда. Если нравится, пусть висят на здоровье — сколиоз от этого точно не прогрессирует, — заверяет Дина Рыбка.

Еще один популярный миф, по словам врача, — вред корсетов для мышц спины.

- Я очень часто слышу от родителей, что в разных регионах и небольших городах ортопеды отговаривают родителей от ношения ребенком корсета. Объясняя тем, что у них из-за него мышцы спины ослабнут и атрофируются. На самом деле, абсолютно все не так. Наш 15-летний опыт показал, что носившие корсет дети даже более крепкие и подтянутые, чем остальные. У некоторых и кубики на животе можно увидеть. Часто корсетирование — единственный способ остановить прогрессирование сколиоза. Врачи, которые при 30-градусном сколиозе у 11-летнего ребенка отговаривают родителей от этого вида лечения, прокладывают ему прямую дорогу на операционный стол, — считает специалист НМИЦ им. Турнера.

Тем временем

В ноябре на базе Консультативно-диагностического центра НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Турнера (Лахтинская ул., д. 12) планируют открыть Центр амбулаторного лечения сколиоза.

По сути, он предполагает особую организацию приемов петербургских врачей для пациентов со всех регионов страны, которым не требуется операция. Родители с детьми смогут за один день выполнить диагностику (лучевую, функциональную, лабораторную), получить консультации всех необходимых специалистов (ортопеда-вертебролога, реабилитолога, инструктора ЛФК и ортезиста), составить индивидуальный план лечения и при необходимости провести коррекцию корсета или заказать новый.