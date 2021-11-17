90% пациентов приходит на прием к мануальному терапевту с жалобами на боли в спине. Но 80% их не требуют медицинского вмешательства — с ними возможно справиться, если изменить образ жизни. Какие же привычки несут «чистый вред» для нашего позвоночника?
Павел Кокотов
медицина
невролог, мануальный терапевт, иглорефлексотерапевт, стаж работы более 10 летwww.instagram.com/dr.kokotov/
- Ваше здоровье кроется в изменении образа жизни. Достаточно обращать внимание на привычные действия и менять их в лучшую сторону. Чтобы не бегать по врачам и жалеть о том, что ранее не позаботились о своем здоровье, исключите из своей жизни эти вредные привычки и сформируйте новые, полезные, — советует врач-невролог Павел Кокотов.
1. Подолгу сидеть за рулем
Посадка сиденья, расстояние до руля, наклон туловища — стоит учитывать комплекс этих факторов. Во время вождения угол наклона корпуса должен составлять строго 90°. Это уменьшит давление на позвоночник и предотвратит усталость от вождения. Стоит избегать статических нагрузок. Если поездка длится 8-12 часов, то минимум каждые 2 часа нужно делать остановку, чтобы размяться и сменить деятельность.
2. Носить тяжелые сумки
- Точно не один портфель испортил осанку нашим школьникам, — признает врач-невролог. — Однако во взрослом возрасте тоже важно помнить: ноша должна составлять не более 10% от общей массы тела. Тяжелый вес чаще всего оказывает неравномерное давление на организм, что вызывает не только искривление осанки, но и общий «перекос» тела. Лучше выложить лишнее из сумки и поберечь свое здоровье.
3. Отказываться от молочных продуктов
Позвонки могут страдать от критического недостатка кальция, который играет решающую роль в прочности костей.
- Очень сложно определить, какой объем этого микроэлемента поступает в организм с дневным рационом, если человек не любит молочку или страдает от непереносимости лактозы, — говорит Павел Кокотов. — В таком случае важно вводить в рацион альтернативные источники кальция — шпинат, листовую капусту, любые виды бобовых. Стоит обратить внимание на цельнозерновые и рыбные продукты. Кроме того, лучше отказаться от сладких газированных напитков, которые просто вымывают кальций из организма.
4. Сидеть в офисе
В положении сидя нагрузка на позвоночник не уменьшается, а увеличивается почти на 40%.
- При неудачной позе сдавливается грудная клетка, происходит искривление и непредвиденное воздействие на внутренние органы, — обращает внимание невролог. — Поэтому, чтобы предотвратить заболевания позвоночника, каждый час необходимо вставать со стула, делать разминку или прогуливаться до ближайшего автомата с кофе. Еще лучшего эффекта можно достичь, если менять статику на более активные действия — махи руками, ногами, повороты туловища. Это позволит улучшить кровообращение в мышцах и органах, минимизировать нагрузку и уменьшить вред позвоночнику.
5. Жить в хроническом стрессе
Мышечные зажимы от постоянного негативного воздействия «раздражителей» могут закрепиться в виде хронических положений шеи и спины.
- Фиксированные позы заставляют организм привыкать к ним, и впоследствии человек начинает регулярно в них пребывать, — поясняет Павел Кокотов. — Важно в спортивном «рационе» иметь упражнения для растяжки или релаксации, которые помогают победить стресс и улучшить общее состояние организма.
6. Лишний вес
Это частая «плохая» привычка жителей мегаполисов.
- Лишние килограммы ставят под удар позвоночник, особенно когда вес резко начинает увеличиваться, — рассказывает невролог. — Если вы замечаете, что так происходит, необходимо поменять рацион питания и увеличить активность. Найдите альтернативу: замените чипсы творогом, фаст-фуд — полноценным обедом, и не забывайте про овощи, фрукты и орехи.
7. Отдыхать с гаджетом в руках
Постоянно опущенная голова пагубно сказывается на осанке.
- Искривленная поза позвоночника со временем входит в привычку — мы начинаем стоять, сидеть и двигаться в одном и том же губительном положении, — говорит врач. — Старайтесь исключать телефон хотя бы на время отдыха, фиксировать бесцельное пребывание в социальных сетях, и тогда вы удивитесь, насколько хорошо можно проводить время без вреда для организма в целом.
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