2. Носить тяжелые сумки

- Точно не один портфель испортил осанку нашим школьникам, — признает врач-невролог. — Однако во взрослом возрасте тоже важно помнить: ноша должна составлять не более 10% от общей массы тела. Тяжелый вес чаще всего оказывает неравномерное давление на организм, что вызывает не только искривление осанки, но и общий «перекос» тела. Лучше выложить лишнее из сумки и поберечь свое здоровье.

3. Отказываться от молочных продуктов

Позвонки могут страдать от критического недостатка кальция, который играет решающую роль в прочности костей.

- Очень сложно определить, какой объем этого микроэлемента поступает в организм с дневным рационом, если человек не любит молочку или страдает от непереносимости лактозы, — говорит Павел Кокотов. — В таком случае важно вводить в рацион альтернативные источники кальция — шпинат, листовую капусту, любые виды бобовых. Стоит обратить внимание на цельнозерновые и рыбные продукты. Кроме того, лучше отказаться от сладких газированных напитков, которые просто вымывают кальций из организма.