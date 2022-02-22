По словам Фаррахова, перед посещением врача стоит сразу продумать вопросы, которые вы хотите ему задать. Лучше всего их еще и записать — чтобы не забыть что-то важное и сэкономить время.

Не лишним будет также зафиксировать на бумаге все лекарства, витамины, БАДы, которые вы принимаете. Важно записать название, дозировки и частоту употребления. Еще стоит вспомнить, когда в последний раз вы делали рентген легких.

Кроме того, обязательно не забудьте рассказать медику, не болели ли вы недавно или не болеете прямо сейчас одним из этих недугов:

Артериальная гипертония;

Инфаркт;

Инсульт;

Онкологические болезни;

Туберкулез;

Сахарный диабет;

Вирусный гепатит;

Сифилис;

Язвенная болезнь желудка и кишечника;

Бронхиальная астма.

Еще имеет смысл предупредить врача, если недавно вы перенесли операцию. Женщинам также стоит рассказать о дате начала последней менструации.