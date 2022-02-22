Все мы знаем, что посещать врачей нужно регулярно — даже если кажется, что никаких жалоб нет, ведь многие опасные болезни могут долго не проявлять себя. Но как сделать поход ко врачу максимально полезным? Как подготовить себя к визиту в больницу и сделать все для того, чтобы получить качественную медицинскую помощь? Об этом рассказывает терапевт Марат Фаррахов.
По словам Фаррахова, перед посещением врача стоит сразу продумать вопросы, которые вы хотите ему задать. Лучше всего их еще и записать — чтобы не забыть что-то важное и сэкономить время.
Не лишним будет также зафиксировать на бумаге все лекарства, витамины, БАДы, которые вы принимаете. Важно записать название, дозировки и частоту употребления. Еще стоит вспомнить, когда в последний раз вы делали рентген легких.
Кроме того, обязательно не забудьте рассказать медику, не болели ли вы недавно или не болеете прямо сейчас одним из этих недугов:
Инфаркт;
Инсульт;
Онкологические болезни;
Туберкулез;
Вирусный гепатит;
Сифилис;
Язвенная болезнь желудка и кишечника;
Бронхиальная астма.
Еще имеет смысл предупредить врача, если недавно вы перенесли операцию. Женщинам также стоит рассказать о дате начала последней менструации.
Кстати, гипертоникам за два-три дня до приема терапевт посоветовал утром и вечером померить давление, пульс и рассказать об этом медику — эта информация также может ему пригодиться. Наконец, не лишним будет прихватить с собой анализы за последние несколько лет.
В день самого похода ко врачу тоже нужно померить давление. Для визита лучше выбрать удобную и чистую одежду, которую в случае необходимости можно быстро снять и надеть обратно. Постарайтесь не опаздывать.
Какие анализы сдать
Как отмечает Фаррахов, не стоит сдавать анализы наобум — гораздо лучше будет, если на обследование вас отправит квалифицированный специалист.
Однако если вам все-таки хочется получить наиболее полную информацию о состоянии своего организма и прийти ко врачу уже с ней, можно сдать следующие тесты:
Полный анализ крови с формулой: глюкоза, общий холестерин, ЛПНП, АЛТ, АСТ, общий + прямой билирубин, креатинин, мочевина, мочевая кислота, калий, натрий;
Полный анализ мочи;
ЭКГ;
УЗИ органов брюшной полости и почек;
Рентгенография легких, если с предыдущей прошло больше года. Если не прошло — принести заключение с собой;
Анализ кала на скрытую кровь.
Комментарии5