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Все мы знаем, что посещать врачей нужно регулярно — даже если кажется, что никаких жалоб нет, ведь многие опасные болезни могут долго не проявлять себя. Но как сделать поход ко врачу максимально полезным? Как подготовить себя к визиту в больницу и сделать все для того, чтобы получить качественную медицинскую помощь? Об этом рассказывает терапевт Марат Фаррахов.

Марат Фаррахов

Медицина

Врач-терапевт

www.instagram.com/marat_farrakhov/

По словам Фаррахова, перед посещением врача стоит сразу продумать вопросы, которые вы хотите ему задать. Лучше всего их еще и записать — чтобы не забыть что-то важное и сэкономить время.

Не лишним будет также зафиксировать на бумаге все лекарства, витамины, БАДы, которые вы принимаете. Важно записать название, дозировки и частоту употребления. Еще стоит вспомнить, когда в последний раз вы делали рентген легких.

Кроме того, обязательно не забудьте рассказать медику, не болели ли вы недавно или не болеете прямо сейчас одним из этих недугов:

Еще имеет смысл предупредить врача, если недавно вы перенесли операцию. Женщинам также стоит рассказать о дате начала последней менструации.

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Кстати, гипертоникам за два-три дня до приема терапевт посоветовал утром и вечером померить давление, пульс и рассказать об этом медику — эта информация также может ему пригодиться. Наконец, не лишним будет прихватить с собой анализы за последние несколько лет.

В день самого похода ко врачу тоже нужно померить давление. Для визита лучше выбрать удобную и чистую одежду, которую в случае необходимости можно быстро снять и надеть обратно. Постарайтесь не опаздывать.

Какие анализы сдать

Как отмечает Фаррахов, не стоит сдавать анализы наобум — гораздо лучше будет, если на обследование вас отправит квалифицированный специалист.

Однако если вам все-таки хочется получить наиболее полную информацию о состоянии своего организма и прийти ко врачу уже с ней, можно сдать следующие тесты:

  • Полный анализ крови с формулой: глюкоза, общий холестерин, ЛПНП, АЛТ, АСТ, общий + прямой билирубин, креатинин, мочевина, мочевая кислота, калий, натрий;

  • Полный анализ мочи;

  • ЭКГ;

  • УЗИ органов брюшной полости и почек;

  • Рентгенография легких, если с предыдущей прошло больше года. Если не прошло — принести заключение с собой;

  • Анализ кала на скрытую кровь.

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Дарья Балясникова