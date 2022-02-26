Грыжа межпозвонкового диска (межпозвонковая грыжа) — выпячивание ядра межпозвонкового диска в позвоночный канал. Чаще всего встречаются межпозвонковые грыжи пояснично-крестцового отдела позвоночника, реже грыжи шейного отдела, и в самых редких случаях выявляются межпозвонковые грыжи грудного отдела.
Олег Дуров
медицина
врач-нейрохирург-онкохирург, заведующий отделением ФНКЦ ФМБА России
Причины появления межпозвоночной грыжи
- Грыжи межпозвонкового диска, как правило, — одна из заключительных стадий остеохондроза, — рассказал «Доктору Питеру» нейрохирург ФКНЦ ФМБА Олег Дуров. — В редких случаях они возникают резко после травмы позвоночника — поднятия шкафа, штанги, толкания автомобиля…
От чего бывает грыжа
Провоцирующим фактором для возникновения грыж могут стать:
длительное сидение (в группе риска — водители, программисты, кассиры, операционисты в банках, офисные работники),
систематический подъем тяжестей (работа грузчика),
неправильная нагрузка на позвоночник — работа в неудобной позе (стоматологи, повара, парикмахеры и так далее),
искривление позвоночника,
ожирение.
Симптомы — грыжа поясничного отдела
- Для межпозвонковой грыжи поясничного отдела позвоночника характерна простреливающая или тупая боль в ноге или обеих ногах, но в одной ноге она обычно проявляется сильнее, — поясняет врач. — Боль может наблюдаться в ягодице, бедре, голени, стопе.
При межпозвонковой грыже поясничного отдела, возможно появление боли в паховой области справа или слева, снижение двигательной активности.
Симптомы — грыжа шейного отдела
- При межпозвонковых грыжах шейного отдела боль отдает в руку, иногда — в лопатку, возможно появление слабости в руке, — объясняет нейрохирург. — Таким образом боль в руке или ноге — это проявление грыжи межпозвонкового диска — в отличие от обычного обострения остеохондроза, когда беспокоят боли только в шейном или поясничном отделах позвоночника.
Нетипичные симптомы…
Межпозвоночные грыжи в некоторых случаях могут проявляться нетипичной симптоматикой, обращает внимание эксперт.
…грыжи шейного отдела
- У пациентов с межпозвоночной грыжей шейного отдела очень редко могут наблюдаться головные боли, головокружения, ощущение «шума» в голове, — говорит Олег Дуров. — Некоторые люди отмечают заторможенность мышления и реакции, неясность сознания.
Подобные клинические проявления возникают из-за нарушения кровообращения головного мозга вследствие снижения кровотока по позвоночным артериям, проходящим в шейных позвонках.
…грыжи пояснично-крестцового отдела
- При грыжах пояснично-крестцового отделов позвоночника возможно появление болей в нижней части живота, паховой области, — рассказывает нейрохирург ФКНЦ ФМБА. — Характер боли сравним с болями во время менструации у женщин или паховых грыж у мужчин.
…грыжи поясничного отдела
- При межпозвонковых грыжах поясничного отдела у мужчин возможно нарушение потенции, — говорит врач. — В части случаев пациент может не ощущать болей в ноге вообще, и узнает о наличии грыжи диска по развившейся слабости в стопе. Хотя после тщательного расспроса обычно удается выяснить, что когда-то боли все-таки были и пациенту даже предлагали операцию, но все само прошло и только теперь это проявилось в виде слабости в стопе.
С какими болезнями путают грыжи
- Иногда боли в пояснице пациенты принимают за боли в почках и долго занимаются тщательным исследованием этих органов, — поясняет Олег Дуров. — Также пациенты могут сталкиваться с недержанием мочи или учащенным мочеиспусканием, нарушениями дефекации в виде запоров при больших размерах грыжи позвоночника. Обычно перед этим отмечается выраженный болевой синдром.
Бывает и такое, что симптомы, которые проявляются при грыжах позвоночника принимают за признаки болезней сердца, обращает внимание нейрохирург.
Наиболее часто проявления грыжи грудного отдела принимают за болезни сердца и только после тщательного обследования у кардиолога выясняется, что дело не в сердце, а в позвоночнике.
- Также межпозвонковые грыжи грудного отдела позвоночника можно спутать с язвенной болезнью желудка, стенокардией, острым панкреатитом, холециститом, — отмечает Олег Дуров.
Нужна ли операция при грыже
Ранее врач-невролог Ковзелев рассказал, что в реальности оперативное вмешательство при грыже позвоночника требуется менее чем в 1-2 процентах случаев. Абсолютными показаниями считаются нарушение мочеиспускания и отхождения кала, онемение аногенитальной области или прогрессирующая потеря силы в руке или ноге.
Невролог обращает внимание, что в европейских руководствах говорится — операция по удалению грыжи позвоночника нужна лишь тогда, когда не помогло как минимум два месяца комплексного консервативного лечения.
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