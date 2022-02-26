Нетипичные симптомы…

Межпозвоночные грыжи в некоторых случаях могут проявляться нетипичной симптоматикой, обращает внимание эксперт.

…грыжи шейного отдела

- У пациентов с межпозвоночной грыжей шейного отдела очень редко могут наблюдаться головные боли, головокружения, ощущение «шума» в голове, — говорит Олег Дуров. — Некоторые люди отмечают заторможенность мышления и реакции, неясность сознания.

Подобные клинические проявления возникают из-за нарушения кровообращения головного мозга вследствие снижения кровотока по позвоночным артериям, проходящим в шейных позвонках.

…грыжи пояснично-крестцового отдела

- При грыжах пояснично-крестцового отделов позвоночника возможно появление болей в нижней части живота, паховой области, — рассказывает нейрохирург ФКНЦ ФМБА. — Характер боли сравним с болями во время менструации у женщин или паховых грыж у мужчин.

…грыжи поясничного отдела

- При межпозвонковых грыжах поясничного отдела у мужчин возможно нарушение потенции, — говорит врач. — В части случаев пациент может не ощущать болей в ноге вообще, и узнает о наличии грыжи диска по развившейся слабости в стопе. Хотя после тщательного расспроса обычно удается выяснить, что когда-то боли все-таки были и пациенту даже предлагали операцию, но все само прошло и только теперь это проявилось в виде слабости в стопе.