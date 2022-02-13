Кстати, дамы, которым формы «подпортило» грудное вскармливание, тоже не смогут сразу лечь на операционный стол, придется выждать около полугода.

- После грудного вскармливания в протоках может сохраняться молоко, оно считается нестерильным , — объяснил Станислав Екимов. — Оно категорически не должно попадать в ту полость, которая сформирована для установки импланта. Иначе может начаться воспаление вокруг импланта.

Но это все до операции, а что же может произойти после? Существует мнение, что маммопластика способна сама по себе спровоцировать рак. Однако врачи уже не единожды опровергли этот факт.

- После операции по пластике груди могут появиться также кисты и фиброаденомы, но это никак не связано, — подчеркивает Екимов. — Кисты носят гормональный характер, они возникают и исчезают на фоне резких гормональных колебаний. Во время цикла такое может происходить даже не один раз. Фиброаденома — перерождение тканей, которое также не зависит от операции.

Пластический хирург объяснил, что молочная железа устроена таким образом, что на старте, в молодом возрасте, в ней соотношение железистой и жировой ткани примерно одинаковое, иногда железистая даже преобладает.