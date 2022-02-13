Заснул, проснулся и ты уже другой человек. С новыми формами, довольный — примерно так представляют себе операцию по пластике груди многие девушки. От вожделенной груди — упругой, определенного размера, их отделяет зачастую только стоимость процедуры, а вовсе не боязнь операции. Но решение о маммопластике нельзя принимать спонтанно.
Станислав Екимов
Медицина
Пластический хирург, учредитель клиники ForMewww.instagram.com/doctor_ekimov/
- Однозначное противопоказание — онкологические заболевания, — объяснил «Доктору Питеру» пластический хирург, учредитель клиники ForMe Станислав Екимов. — Операцию не проведут, если есть другие крупные объемные доброкачественные новообразования. Но к ним не относятся кисты и фиброаденомы, в этом случае выполнять операцию можно.
Более того, во время пластики кисты и фиброаденомы, если потребуется, еще и удалят, проведут процедуру «2 в 1». Также среди противопоказаний какие-либо воспалительные изменения в области груди, нарушения свертываемости крови и в работе сердечно-сосудистой системы, вирусные и бактериальные инфекции. Их вначале необходимо устранить, пролечить, а уже потом делать пластику груди.
На операцию мы должны взять абсолютно здоровую девушку, и абсолютно здоровой она должна выйти после операции.
Кстати, дамы, которым формы «подпортило» грудное вскармливание, тоже не смогут сразу лечь на операционный стол, придется выждать около полугода.
- После грудного вскармливания в протоках может сохраняться молоко, оно считается нестерильным, — объяснил Станислав Екимов. — Оно категорически не должно попадать в ту полость, которая сформирована для установки импланта. Иначе может начаться воспаление вокруг импланта.
Но это все до операции, а что же может произойти после? Существует мнение, что маммопластика способна сама по себе спровоцировать рак. Однако врачи уже не единожды опровергли этот факт.
- После операции по пластике груди могут появиться также кисты и фиброаденомы, но это никак не связано, — подчеркивает Екимов. — Кисты носят гормональный характер, они возникают и исчезают на фоне резких гормональных колебаний. Во время цикла такое может происходить даже не один раз. Фиброаденома — перерождение тканей, которое также не зависит от операции.
Пластический хирург объяснил, что молочная железа устроена таким образом, что на старте, в молодом возрасте, в ней соотношение железистой и жировой ткани примерно одинаковое, иногда железистая даже преобладает.
- В дальнейшем, после завершения грудного вскармливания, природа понимает, что функция выполнена, начинается процесс перерождения, железистой ткани становится меньше, жировая постепенно преобладает, — рассказал Станислав Екимов. — На фоне этого возможно образование фиброаденом. Но они никак не влияют на качество жизни. Наблюдать рекомендуют кисты и фиброаденомы больше 1-1,5 сантиметра, но удалять их необязательно.
Боль в спине и головная боль
Женщины с большой грудью нередко жалуются на боли в спине. Внушительные формы «перевешивают», увеличивают нагрузку на позвоночник. Имплант — тоже дополнительный вес, может ли он спровоцировать подобный эффект?
- Необходимо грамотно и правильно рассчитывать объем имплантов, — говорит Станислав Екимов. — Имплант подбирается не только по желанию пациентки, но и исходя из ширины основания железы, окружности грудной клетки, антропометрических данных — роста и веса. Все это обязательно учитывается.
Также имплант ставят максимально близко к позвоночнику, на ребра, чтобы не смещался центр тяжести тела.
- Если имплант выбран правильно, не будет никаких болей, а через месяц-два девушка вообще перестанет его ощущать, грудь станет, как родная, — резюмирует Станислав Екимов.
Неспособен правильно установленный имплант спровоцировать и головную боль — маммопластика не должна повлиять на осанку.
- Головная боль — это больше неврологическая проблема, из-за проблем, связанных с позвоночным столбом, есть вероятность пережатия одной из артерий, которая снабжает кровью головной мозг, на фоне этого могут появляться мигрени, головная боль, — говорит пластический хирург.
Лопаются и «блуждают»
Многие помнят историю телеведущей Леры Кудрявцевой. У нее лопнул имплант в груди, но долгое время она этого не замечала. Так как содержимое гелеобразное, оно медленно «вытекало» из оболочки и пропитывало ткани железы. Хирурги 4 часа потратили на то, чтобы все вычистить и удалить.
Лера Кудрявцева рассказала, что долгие годы страдала от хронической усталости, причина которой, вполне возможно, была в «прохудившемся» импланте. При этом УЗИ показывало только скопление жидкости, разрыв удалось обнаружить лишь на МРТ с контрастом.
- Сам имплант — структура очень надежная, — уверяет Станислав Екимов. — Сейчас на рынке импланты 6-го поколения. Они имеют трехслойную оболочку и когезивный гель внутри. Он не текучий, по структуре его можно сравнить с игрушкой-лизуном. Такой «VIP-лизун» — более прочный и надежный. Каждый имплант может выдерживать давление и растяжение до 300-350 килограммов.
Почему же они тогда лопаются? Пластический хирург уверен, что все дело в нарушении правил постановки.
- Когда мы ставим имплант, он полностью оказывается в «кармане» — ложе, которое специально готовится, — говорит Екимов. — Имплант там должен быть расправлен: без заломов, волнистости. Иначе в месте, где нарушен контур, где есть складка, оболочка может перетираться, становиться тоньше. И в какой-то момент из-за нажатия, давления, травмы, при сильной нагрузке имплант способен разорваться.
Чего еще боится имплант
Уколов;
разрезов;
удара;
падения;
механических травм, связанных с ДТП.
Сам по себе имплант никогда не разорвется. Если провоцирующих факторов не было, его целостности ничего не грозит.
Не секрет, что есть истории, когда импланты начинали «двигаться». Конечно, на спину он не переедет, но вполне способен достигнуть подмышечной области. Произойти это может из-за неправильной установки.
- Когда ширина и длина кармана под имплант не соответствует его размерам, — предупреждает Станислав Екимов. — Не должно быть свободного пространства, это снижает риск смещения.
Есть еще разные техники проведения операции. Сейчас имплант в основном ставят полностью под мышцу, или частично. Но есть еще техника, когда имплант ставят под железу. Способ устаревает, его мало кто использует как раз из-за более высокого риска смещения.
- Еще один момент, у анатомических имплантов поверхность шероховатая, это сделано для профилактики смещения, — объяснил пластический хирург. Она менее подвижна, лучше фиксируется, лучше прорастая.
Гладкая оболочка тоже сохраняется, но в основном это круглые импланты.
- Важно четко выполнять рекомендации и после операции — обязательно месяц-полтора носить компрессионное белье, исключить тяжелую физическую нагрузку и максимально выключить большую грудную мышцу на этот период, — рекомендует Екимов.
Последствия операции могут быть разные: смещение, деформация, образования сером, воспалительные изменения, гнойные процессы. Все они могут привести к повторным операциям, а в некоторых случаях потребуется даже реконструкция. Поэтому, если вы все же решились на подобную операцию, не экономьте на хирурге, проверяйте дипломы и сертификаты, читайте отзывы.
- Стоит руководствоваться принципом «семь раз отмерь — один раз сделай», — улыбается Екимов.
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