Женская грудь — это часть тела, орган, внешний вид которого зависит от многих факторов: возраст, наследственные особенности, образ жизни, состояние здоровья, условия окружающей среды. К сожалению, со временем даже самый красивый бюст теряет внешнюю привлекательность, и вызывает у его обладательницы горькое чувство «утраты красоты» и мысли о скорой старости с «ушами спаниеля» в лифчике. На самом деле, даже без хирурга грудь можно сделать более упругой.
- С возрастом вид молочных желез меняется — после беременности и грудного вскармливания остаются растяжки, кожа становится дряблой, а сама ткань молочной железы менее упругой, — констатирует врач-онколог-маммолог Ольга Высотина. — Еще позже, когда железистая ткань меняется на жировую, происходит птоз («отвисание») груди. К сожалению, полностью обратить эти процессы способно только хирургическое вмешательство. Но вполне возможно поддерживать красоту бюста и без «пластики».
Способы самостоятельно поддержать красоту бюста
1. Легкий массаж в сочетании с согревающими или охлаждающими кремами на основе трав и масел
- Благодаря массажу и притоку крови к железам поддерживается эластичность кожи и ее здоровый вид, — поясняет Ольга Высотина. — Во время беременности можно использовать специальные подходящие средства, которые предотвратят появление растяжек. Массаж должен быть легким, не причиняющим дискомфорта, основанный на плавных круговых движениях.
2. Поддержание водного баланса
- Недостаток увлажнения сказывается на всей коже тела — она выглядит дряблой. К коже груди это тоже относится! — напоминает доктор.
3. Спорт, активный образ жизни
- Вопреки расхожему мнению, «раскачка» грудных мышц не способствует увеличению груди, а при особой конституции тела молочные железы и вовсе будут находиться «на подставочке» или даже отвиснут, — обращает внимание врач-маммолог. — Но с помощью грамотного тренера можно скорректировать пусть не объем груди, но ее форму и высоту.
4. Следить за осанкой
- Всего лишь выпрямив спину, можно визуально подтянуть грудь, — советует врач. — Красота молочной железы определяется на ощупь. Только здоровая грудь может быть красивой, поэтому при любой возникающей проблеме нужно обязательно обращаться к доктору, который поможет сохранить и здоровье, и красоту молочных желез.
Нехирургические способы воздействия на молочную железу можно классифицировать в зависимости от ее функциональных и метаболических особенностей, считает врач-терапевт, нутрициолог Александр Зимин.
Александр Зимин
медицина
кандидат медицинских наук, врач-терапевт, доктор натуропатии, фитотерапевт.
- Молочная железа — это зеркало гормонального фона, — отмечает врач. — В ней находят точку приложения многие эндокринные реакции, в ней расположены рецепторы для эстрогенов и прогестерона. Более того, только после родов (этого многогранного эндокринного процесса) происходит ее окончательное формирование. С этой точки зрения внешний вид груди зависит от гинекологического здоровья женщины. Поэтому стоит уделить ему особенное внимание.
По словам эксперта, упругость груди также во многом зависит от связок Купера — плотной соединительной ткани, которая создает структуру молочный железы, является ее остовом.
- Качество соединительной ткани зависит от качества поступающего коллагена, а также адекватного поступления в организм марганца, — советует врач Александр Зимин. — Поддержать красоту груди помогут специальные средства для наружного применения, которые содержат растительные компоненты со слабыми гормональноподобными свойствами. Их нанесение способно улучшить внешний вид груди благодаря воздействию на гормональные процессы молочной железы (в коже молочных желез есть рецепторы к эстрогенам). Не стоит ожидать мгновенного эффекта от внешних нехирургических воздействий на молочную железу, но в долгосрочной перспективе эти подходы способны улучшить внешний вид женской груди.
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