- С возрастом вид молочных желез меняется — после беременности и грудного вскармливания остаются растяжки, кожа становится дряблой, а сама ткань молочной железы менее упругой, — констатирует врач-онколог-маммолог Ольга Высотина. — Еще позже, когда железистая ткань меняется на жировую, происходит птоз («отвисание») груди. К сожалению, полностью обратить эти процессы способно только хирургическое вмешательство. Но вполне возможно поддерживать красоту бюста и без «пластики».

Способы самостоятельно поддержать красоту бюста

1. Легкий массаж в сочетании с согревающими или охлаждающими кремами на основе трав и масел

- Благодаря массажу и притоку крови к железам поддерживается эластичность кожи и ее здоровый вид, — поясняет Ольга Высотина. — Во время беременности можно использовать специальные подходящие средства, которые предотвратят появление растяжек. Массаж должен быть легким, не причиняющим дискомфорта, основанный на плавных круговых движениях.

2. Поддержание водного баланса

- Недостаток увлажнения сказывается на всей коже тела — она выглядит дряблой. К коже груди это тоже относится! — напоминает доктор.

3. Спорт, активный образ жизни

- Вопреки расхожему мнению, «раскачка» грудных мышц не способствует увеличению груди , а при особой конституции тела молочные железы и вовсе будут находиться «на подставочке» или даже отвиснут, — обращает внимание врач-маммолог. — Но с помощью грамотного тренера можно скорректировать пусть не объем груди, но ее форму и высоту.

4. Следить за осанкой